Récap “The Walking Dead”: Saison 10, Episode 12 – [Spoiler] Meurt

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour l’épisode «tueur» de dimanche Les morts qui marchent. Si vous préférez regarder en premier, lisez plus tard, c’est parti.

Dans l’épisode exceptionnellement mouvementé de The Walking Dead de dimanche, les corps se sont entassés rapidement et furieux … et dans quelques cas réanimés pour, même brièvement, continuer à continuer. Mais la disparition qui allait sûrement faire parler les gens – et, s’ils n’avaient pas lu la série de bandes dessinées, à bout de souffle – était celle qui était arrivée en dernier. Et ce n’était même pas le plus grand “Whoa!” moment dans “Walk With Us.” Continuez à lire, et nous continuerons jusqu’à ce que vous perdiez probablement la tête avec un certain méchant.

“J’AI VRAIMENT BESOIN DE MONTRER TOUS COMMENT SAUVER UNE VICTOIRE” | Alors que l’heure commençait, la bataille de Hilltop faisait toujours rage, et à l’exception de tous les marcheurs qui se pressaient, elle ressemblait à peu près à la nuit la plus impressionnante de l’époque médiévale. (À noter: il s’est avéré que Daryl avec une masse> Daryl avec une arbalète.) Puisque la communauté brûlait comme une guimauve qui est tombée dans un feu de camp, Ezekiel, comme il a promis à Daryl qu’il le ferait, a conduit les enfants à la sécurité. Tous sauf Judith, qui était entrée dans la zone de guerre et devait être emmenée par Earl. Alors qu’Eugene se précipitait sur Barrington House dans l’espoir de sauver une partie de son équipement radio, Yumiko a repéré Magna parmi les «gardiens» des Whisperers. Elle était vivante, mais à ce moment-là, c’était difficile à dire; Magna est, après tout, une sorte de maître du regard aux yeux morts. Le lendemain matin, Alpha a rejeté la suggestion de Negan de faire une danse de la victoire. Dans son esprit, ce n’était pas une victoire puisqu’elle n’avait pas obtenu tout ce qu’elle voulait – en d’autres termes, Lydia. Après que Beta ait juré de récupérer la fille d’Alpha pour elle, “Frowny McTwo-Knives”, comme l’appelait Negan, a ordonné son ennemi juré aux promeneurs du troupeau.

Tout en s’attaquant à sa tâche subalterne, au mieux sans enthousiasme, Negan a repéré Lydia clopinant à travers les bois et a poursuivi. Se heurter à Aaron – “Sup, bro?” Je souhaitais seulement que Negan ait dit – le nouveau Whisperer a essayé d’expliquer pourquoi il portait un masque de peau de marcheur. Mais comme Aaron n’était pas d’humeur à écouter, Negan l’a laissé combattre les marcheurs pendant qu’il appréhendait Lydia. Pendant ce temps, alors qu’Alden, Adam, Kelly et Mary se dirigeaient vers le point de rendez-vous des Hilltoppers, l’ancienne Gamma a finalement conquis le protecteur de son neveu … juste à temps pour qu’elle doive se séparer du groupe afin de mener un tas de marcheurs. Elle a réussi à en envoyer aussi beaucoup, seulement pour être poignardée par Beta, qui était déterminé à l’ajouter à la horde. Depuis qu’elle avait déchiré son masque pendant l’attaque, un Whisperer à proximité a pu voir suffisamment le visage de Beta pour le reconnaître. Comme qui? Pas clair. Quoi qu’il en soit, Beta était tellement soucieux de garder son identité secrète qu’il a immédiatement tué le gars. Puis, juste au moment où Mary a réanimé, Alden a mis une flèche dans son cerveau, et Bruce Wayne – désolé, je veux dire Beta – a décollé.

«NOUS ALLONS À TRAVERS S— POUR ALLER À TRAVERS S—» | Ailleurs dans les bois, également en route vers la cabane de rencontre des Hilltoppers, Magna a dit à Yumiko qu’elle avait perdu Connie après s’être échappée de l’effondrement avec la horde, Eugene s’inquiétait de la perte de son seul moyen de communiquer avec Stéphanie. , et une Carol mal à l’aise voulait juste faire des pistes pour arriver avant la tombée de la nuit. Envie de jeter avec la femme qu’elle blâmait pour la mort imminente de Magna, Yumiko a saisi l’opportunité de se mettre dans le visage de Carol – et l’a frappée quand la mère d’Henry a offert une lecture de son livre personnel de désespoir. Hors de ce dépoussiérage, Magna a annoncé à Yumiko qu’elle ne pouvait plus «faire ça», et ils se sont réconciliés avec douceur ou ont rompu définitivement; Honnêtement, je ne savais pas trop. Je vais deviner le premier, cependant, car ils ont terminé la scène en se tenant la main. Quand Eugene s’est ensuite approché de Carol, il a partagé juste assez de détails vagues sur «la plus grande réunion de ma vie» pour qu’elle puisse glaner qu’il était frappé. Et si les décombres de Hilltop? Carol a dit essentiellement. “Va vers elle.” (Est-ce que je me trompe, ou était-ce la première vraie scène Carol / Eugene jamais?)

Ensuite, nous avons rejoint Daryl, Rosita, Jerry, Nabila et quelques autres en arrivant au lieu de rendez-vous, seulement pour le trouver vide. “Où sont mes bébés?!?” cria Nabila. Il s’est avéré que les jeunes étaient tous de retour à Hilltop, cachés à Earl’s. Et n’ai-je pas dit la semaine dernière qu’il avait donné le genre de discours d’encouragement qui a tué des gens dans cette émission? Eh bien, j’avais raison. Il avait été mordu. Il a donc demandé à Judith de garder ses pairs dans l’arrière-salle pendant qu’il frappait sa tête contre un pic qu’il avait cloué à travers une table. Alors qu’il travaillait sur le culot pour aller jusqu’au bout, Daryl, Jerry & Co. sont arrivés à Hilltop, ont trouvé Ezekiel miraculeusement indemne dans les ruines et se sont dirigés vers Earl’s. Le vieil homme a réussi à se cogner la tête contre le poteau, mais apparemment pas assez fort pour empaler son cerveau. Alors, quand Judith a jeté un coup d’œil, Zombie Earl l’a attaquée. Elle allait bien, cependant. Brave Lil ’Ass-Kicker, découvrit Daryl, avait elle-même abattu le veuf de Tammy Rose.

“ELLE SERA TOUJOURS MON BÉBÉ” | Alors que la fin de l’épisode approchait, Negan a informé Alpha qu’il avait trouvé ce qu’elle cherchait et l’a conduite dans une cabane à distance (car nous savons tous que vous ne pouvez pas faire deux pas dans ces bois sans tomber sur une autre cabane isolée) ). Alors que Lydia essayait frénétiquement de se détacher, Alpha se promena avec Negan, fit flotter l’idée de lui former sa propre branche des Whisperers et expliqua de manière typiquement folle pourquoi elle allait tuer sa fille. «Je dois le faire parce que je l’aime», a-t-elle déclaré. Mmkay, folle. Les deux ont ensuite partagé un baiser, et comme Lydia a ouvert la porte de la cabane, sa mère aussi. WTF? dit l’expression d’Alpha. Lydia n’était pas là; elle devait être à l’une des mille autres cabanes dans les bois. En un éclair, Negan avait fendu la gorge d’un Alpha stupéfait et lui avait donné un baiser de plus avant de mourir. Ensuite, la prochaine chose que nous savions, il avait jeté sa tête coupée (et réanimée) aux pieds de quelqu’un: Carol! «Ça t’a pris assez longtemps», craqua-t-elle. Depuis combien de temps étaient-ils en mèche?!?

Alors, que pensez-vous de «Walk With Us»? Étais-je la seule à espérer que Mary resterait? Qu’est-ce qui vous a le plus surpris – que Negan ait offensé Alpha… ou qu’il complotait avec Carol? Frappez les commentaires avec vos réactions.