Récap “The Walking Dead”: Saison 10, Episode 13 – Comment Michonne s’en va

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour l’épisode pivot de dimanche Les morts qui marchent. Si vous préférez regarder en premier, lisez plus tard, faites comme la tête d’Alpha et partez!

Pendant un moment, il semblait que The Walking Dead de dimanche allait être un mauvais voyage pour Michonne à plus d’un titre. Mais ensuite, elle a trouvé des preuves que Rick pourrait être vivant, et soudainement, la fin malheureuse de son voyage avec Virgil s’est avérée être le début d’une toute nouvelle aventure pour elle. Continuez à lire et nous passerons en revue tous les rebondissements qui font claquer la tête du dernier épisode de Danai Gurira.

“J’AI BESOIN DE VOUS POUR MAINTENIR VOTRE FIN DE NÉGOCIATION” | Alors que ce que nous devenions commençait, nous avons remonté jusqu’à la fin de la saison 2, quand Michonne a sauvé Andrea des marcheurs… mais cette fois, elle n’a pas sauvé Andrea. Elle s’est juste éloignée avec les marcheurs sans mâchoire dont elle avait l’habitude de rester invisible aux morts-vivants. (WTF n ° 1 de plusieurs!) Dans le présent, à peine Michonne et Virgil sont-ils arrivés sur son île qu’il agite des drapeaux rouges à droite et à gauche, en train de le tuer, l’avertissant de ne pas entrer dans le laboratoire (c’est, euh, “pas clair “, A-t-il dit, faisant écho à la folie de la saison 3 de Morgan) et cueillant des fleurs dans le jardin d’herbes aromatiques de sa femme – il avait promis de lui en apporter tous les jours, doncha know? Enfin, Michonne a exigé au point katana qu’il coupe le BS, et il a révélé les tombes dans lesquelles il espérait enterrer sa famille déjà morte (mais pas, vous savez, mort-morte). «C’est pourquoi j’avais besoin que tu viennes», a-t-il dit. Il n’était pas bon pour abattre des marcheurs, surtout pas ceux qui étaient chers, et voulait qu’elle le fasse.

Après que Michonne ait fait ce qu’on lui avait demandé, perdant un temps précieux et se faisant presque tuer, Virgil ne lui montrerait toujours pas où se trouvaient les munitions. En fait, il l’a convaincue de passer la nuit au lieu de risquer d’essayer de s’éloigner à marée basse. Plus tard, incapable de dormir, Michonne s’est faufilée dans le laboratoire pour voir si elle pouvait trouver les armes pour lesquelles elle était venue. Au lieu de cela, elle a entendu des voix. «Tout le monde se tait», a déclaré l’un d’eux. Alors que Michonne essayait de comprendre d’où venaient les voix, Virgile est arrivée sur la scène et l’a enfermée dans une pièce. “Pourquoi ne pourriez-vous pas attendre le matin?” gémit-il. “Je te faisais confiance et tu l’as ruiné.” (WTF n ° 2… Virgile a-t-il jamais dit la vérité?!?) Le matin, elle a trouvé son katana disparu et une assiette de nourriture à ses côtés. “Calme-toi”, dit une voix. Il s’est avéré que trois personnes étaient enfermées dans la pièce d’à côté – deux des collègues chercheurs de Virgil et leur assistant. Ils ont expliqué que, avant qu’il ne claque, leur groupe avait toujours accueilli des retardataires. Mais quand une bagarre a éclaté au sujet des rations et qu’un débutant a été tué, Virgil a paniqué et enfermé tout le monde… ignorant que (d’oh!) Sa femme et ses enfants étaient là aussi.

«NOUS RÉAPPARISSONS CE QUE NOUS SEMONS, UN TROU» | Lorsque Virgil s’est arrêté plus tard dans la pièce dans laquelle il avait piégé Michonne, il a insisté: «L’île a un cadeau. Cela peut vous aider comme il m’a aidé. » Et juste comme ça, le sol a commencé à changer de couleur, et la Michonne à capuche du passé était dans la pièce avec la Michonne du présent. (En bref, c’était une grosse boule de WTF.) Après que Virgil a avoué qu’il avait mélangé sa nourriture avec une herbe hallucinogène du jardin de sa femme, Michonne a retrouvé Siddiq – mais pas d’une manière étreignante céleste. “Tu étais censé nous protéger”, s’écria-t-il. “Tu m’as laissé mourir, et Rick et Carl …” Ensuite, la Michonne d’autrefois a ramené la Michonne d’aujourd’hui dans la chronologie d’Andrea. Après que Michonne ait pris ce qu’elle voulait des affaires d’Andrea mutilées, elle a été dépassée en faisant de l’auto-stop par un Daryl indifférent. En conséquence, elle a été recrutée par Negan et les sauveurs (!!!). Dans cette réalité alternative, elle était la femme de droite de Negan et la personne qui a utilisé Lucille dans la finale de la saison 6 / première de la saison 7 pour se retirer… encore une autre Michonne. (Dites simplement non aux drogues, les enfants.) Lors d’une escarmouche subséquente avec Rick & Co., Michonne a été touchée à la poitrine par l’une des flèches de Daryl, puis – oh, mec! – Rick lui a tiré une balle dans la tête. (Était-ce juste moi, ou est-ce que ce voyage vous a beaucoup rappelé The Leftovers, jusque dans la partition classique?)

De retour dans la réalité, Michonne remonta dans un seau que Virgile avait fait l’erreur de lui fournir; qui l’a mis dans la pièce avec elle, le rendant ainsi vulnérable à une attaque sournoise avec une fourchette. Avant de pouvoir dire «Gotcha!» il fuyait et elle avait libéré ses autres captifs. Mais quand ils sont arrivés à la plage, ils ont découvert qu’il avait mis le feu au bateau flippant! (Ce mec… sérieusement.) N’ayant nulle part où aller, le quatuor a pourchassé Virgile, qui pleurnichait que sa femme lui avait toujours dit la bonne chose à faire, puis elle était partie. Il voulait laisser partir ses amis, il voulait juste, euh, que Michonne l’aide à le faire. En fin de compte, bien que les quatre victimes de Virgile aient eu de nombreuses raisons de vouloir le tuer, Michonne s’est remise en place et, en paraphrasant Rick, a déclaré qu’elles perdraient plus d’elles-mêmes si elles éliminaient leur ravisseur. “Cela ne règle pas le problème”, a-t-elle expliqué. “Mais votre miséricorde vous donne quelque chose: la paix.” Le lendemain, avant de partir à la recherche des munitions imaginées par Virgile, car il avait trouvé des obus, Michonne ramassa son katana dans le placard dans lequel il l’avait caché… le même placard de rangement qui contenait Les bottes de Rick! (Whaaa…?) “Où diable les avez-vous trouvés?” demanda-t-elle. Alors il lui a montré un bateau qui avait roulé avec une tempête. À bord, il y avait un téléphone dans lequel était gravé (sur lequel était dessiné?) Le nom de Rick et une photo de Michonne et Judith, qui ressemblaient à elle maintenant, même si elle était beaucoup plus jeune quand Rick “est mort”. Après que Michonne ait interrogé Virgile avec colère – avait-il su qui elle était quand il est venu à Oceanside? Qu’avait-il fait avec Rick? – elle en est venue à accepter qu’il était aussi ignorant qu’il le prétendait. Mais «ce n’est peut-être pas un accident que nous avons rencontré», a-t-il suggéré. Quoi qu’il en soit, si les autres pouvaient aider, il pourrait remettre le bateau en marche. Ensuite, si Rick avait vraiment été sur le bateau, “peut-être que vous pourrez le retrouver.”

“PARFOIS LES PLUS BLESSÉS SONT LES PLUS PARDONNANTS” | Bientôt, le bateau était en forme de navire. Les anciens camarades / captifs de Virgil étaient prêts à l’emmener avec eux, mais il a choisi de rester derrière et de laisser des fleurs sur la tombe de sa femme tous les jours. Ce qui était doux et tout sauf super pratique. Une fois le navire parti, Michonne parvint à rejoindre Judith et RJ sur le talkie-walkie. Sage au-delà de ses années, Lil ’Ass-Kicker a dit à sa mère de ne pas se soucier des Whisperers. «Nous les avons», a-t-elle dit. “Alpha ne peut plus nous faire de mal.” Quand Judith a appris que son père était peut-être vivant, elle a insisté pour que Michonne le poursuive. “Nous allons bien”, jura la petite fille. «Et s’il avait plus besoin de toi? Et s’il essayait aussi de rentrer à la maison, mais personne ne l’aiderait? ” Michonne a donc accepté d’essayer de le retrouver. Elle se dirigeait vers le nord, essayant d’atteindre Judith tous les jours via un talkie-walkie aussi longtemps qu’elle le pouvait. Peu de temps après, Michonne a laissé les boatniks, a coupé les mâchoires de deux marcheurs et a commencé sa recherche. Peu de temps après, elle est tombée sur un couple en peau de vache. Le boursier a été blessé et a demandé: «Pouvez-vous nous aider? Ils partiront sans nous. ” «Ils» se sont avérés être une sorte de caravane massive et bien organisée en bas de la colline. Michonne avait des endroits où aller, une personne en particulier à voir, mais se souvenant de la façon dont Rick l’avait laissée entrer à la prison, elle a envoyé ses animaux de compagnie et a dit au duo: «Allez. Elle ne savait pas où, la seule chose certaine étant l’individu qu’elle espérait trouver en arrivant.

Alors, qu’avez-vous pensé du triomphe de Danai Gurira? (Vous pouvez lire ses pensées à ce sujet ici.) Notez-le ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec vos réactions, chicanez, vous l’appelez.