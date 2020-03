Récap “The Walking Dead”: Saison 10 Episode 14 – “Regardez les fleurs”

Finie mais pas oubliée, l’Alpha de Walking Dead a encore une fois levé la tête laide dans l’épisode de dimanche, changeant ainsi le cours de l’avenir de Carol, Beta… d’une certaine manière, tout le monde. Continuez à lire et je vais vous expliquer comment.

“MARCHEZ-MOI À TRAVERS CES PORTES POUR QUE JE PUIS OUVRIR UN NOUVEAU CHAPITRE DANS LE LIVRE DE NÉGAN” | Alors que commençait le titre inquiétant «Regardez les fleurs», nous avons flashé sur Carol concluant un accord avec Negan: s’il lui apportait la tête du tueur de son fils, et rapidement, elle ferait en sorte qu’il soit pardonné pour l’accidentel mort de l’attaquant de Lydia dans l’épisode 4. Dans le présent, même si nous savons bien qu’il avait produit le bloc coupé que Carol avait demandé, elle n’était pas satisfaite de la vitesse à laquelle il avait accompli sa tâche. Il aurait dû gagner la confiance de la méchante, a-t-il soutenu. “Cela prend du temps.” Eh bien, il pouvait faire ce qu’il voulait en ce qui concernait Carol, mais elle n’allait pas l’aider dans ses efforts de changement de marque à Alexandrie. Pas seulement alors, de toute façon. «Je dois être seule», a-t-elle dit, «et ça – ça prend du temps.» (Oh, Carol, ça prend beaucoup de temps pour me faire plus d’empathie avec Negan que toi, mais tu le fais, madame. Tu le fais.)

Peu de temps après, Beta et deux Whisperers ont découvert la tête d’Alpha dans l’étui à trophées de Carol sur un brochet. “Toi”, haleta un Whisperer à qui nous donnerons le nom super créatif Whisperer No. 1. “Tu es l’Alpha maintenant.” Oo, Beta n’a pas aimé ça. Mm-mm. Non, il a fait retirer le masque à l’homme, puis l’a forcé à se rapprocher suffisamment de la noggin réanimée d’Alpha pour qu’elle lui morde l’oreille. “Vous l’entendez?” demanda Beta tandis que Whisperer No. 2 s’intéressait soudain à la course de cross-country. (Comment M. B s’est abstenu de faire une blague «Pouvez-vous l’entendre maintenant?», Je ne comprendrai jamais.) Quoi qu’il en soit, Beta a emballé la tête d’Alpha avec autant de soin que sa poupée préférée et a accompagné Whisperer n ° 1 dans un petite ville, où il laissait les promeneurs terminer ce que la patronne avait commencé. Beta s’est ensuite dirigé vers ce qui semblait être son ancien terrain de jeu: l’arrière-salle d’un bar, où il y avait une guitare, une affiche pour Half Moon – le chanteur légendaire qu’il était – et un extrait d’une parole écrite sur Grand Papeterie d’hôtel («Ces 2 yeux voient 1 vérité»). Une fois qu’il avait saccagé l’endroit – quoi, pourrait-il y avoir une manière plus rock -‘n’roll de pleurer? – il a arraché une partie de son masque et lancé un de ses albums pour attirer une foule de gardiens à l’extérieur. Le lendemain matin, il a remercié la tête d’Alpha d’avoir mis une idée dans la sienne, a mis fin à son combat et a commencé à diriger sa nouvelle horde vers, vraisemblablement, Alexandrie. Oh, et il avait corrigé la déchirure de son masque … en y ajoutant un morceau du visage d’Alpha. (Et ils disent que la romance est morte.)

“VEUILLEZ ME DIRE QUE NOUS NE SOMMES PAS VRAIMENT EN VOYAGE POUR TROUVER DES LAPINS CHOCOLAT” | Pendant ce temps, au refuge, Ezekiel s’est battu pour avoir fait défaut aux enfants lors de l’incendie de Hilltop. Ils allaient tous bien, mais cela n’avait pas d’importance pour lui. “Ces jours-ci,” soupira-t-il, “les erreurs semblent durer plus que les triomphes.” Quand Magna est arrivée, vivante et bien portante, elle et Jerry ont apprécié une réunion chaleureuse; apparemment, être pris au piège dans une grotte avec un groupe de marcheurs lie vraiment des inconnus virtuels. Avec l’encouragement de Rosita, Eugene a annoncé qu’il avait été en communication avec quelqu’un en dehors de leur groupe – quelqu’un qu’il devait rencontrer. Immédiatement, des yeux méfiants se tournèrent vers lui. Comment savaient-ils que cet individu n’était pas un espion comme Dante? Avant que les choses ne s’échauffent, Ezéchiel prit la parole, jetant ce qui restait de son poids royal pour dire qu’il faisait confiance au jugement d’Eugène. Pour sa part, Eugene a ajouté qu’après tout ce qu’ils venaient de perdre, si croire qu’il aurait pu se faire un nouvel ami le rendait fou, c’était un rôle qu’il était prêt à jouer.

Donc, hors des pantalons chics frappés prêts à aller avec Ezekiel et Yumiko (qui, de toute évidence, je n’avais pas, comme je pensais à tort, rompu avec Magna). Dans une scène particulièrement douce, Jerry a dit au revoir à son «patron» comme s’il était trop conscient que ce pourrait être la dernière fois qu’ils se voyaient. “Le Royaume a besoin de vous”, a déclaré Ezéchiel à son cher ami. “Assurez-vous que notre héritage se perpétue.” Bon conseil, car il ne semblait pas qu’Ezéchiel avait beaucoup plus de temps. Sur la route, il s’est vite rendu compte qu’il n’était guère en forme de se battre. Et lorsque son cheval s’est agenouillé, il a pensé: «Il n’était pas assez fort pour faire le voyage. Peut-être que non. ” (Je vais aller de l’avant et le dire pour le cheval: Tu n’aurais pas pu y penser avant que tu ne me chevauches à mort?!?) Plutôt que de laisser Ezéchiel faire demi-tour, Yumiko a insisté sur le fait qu’ils étaient en voyage «pour savoir ce qui est possible, ce qu’aucun de nous ne peut prédire… ou imaginer. » Hmm, comme peut-être des soins médicaux appropriés pour Ezéchiel? Nous ne pouvons qu’espérer. Entre-temps, le groupe est monté et est finalement entré dans une grande métropole. Partout où ils regardaient, il semblait qu’ils trouvaient des marcheurs, toujours en mouvement mais attachés en place, positionnés dans des tableaux qui évoquaient la vie avant l’apocalypse. Qu’est-ce que le réel…? La petite amie de la radio d’Eugène avait-elle un sens de l’humour particulièrement étrange? Elle m’avait semblé plus grave que ça. En tout cas, la jeune femme vêtue de boa qu’ils ont finalement rencontrée était une boule d’énergie kooky – comme Tank Girl sur Red Bull. “Oh mon Dieu!” s’exclama-t-elle en les voyant. “Salut!” (Regardez simplement l’image ci-dessus; elle va être un pip!)

“VOTRE ENREGISTREMENT DE SUIVI N’INSPIRE PAS LA CONFIANCE” | Sur son walkabout, Carol a été poursuivie à chaque étape par des visions d’une Alpha qui était beaucoup moins folle et beaucoup plus méchante. Elle a laissé tomber les noms de tous ceux que Carol avait perdus, comme si elle lisait les pages blanches du défunt, et a suggéré que si notre héroïne torturée revenait à Alexandrie, elle ne perdrait que plus de gens – peut-être même Daryl. Et Carol «ne prenait pas cette tête», a ajouté Alpha, frappant sur sa caboche. “A moins que vous ne preniez le vôtre.” (Apparemment, l’Alpha de Carol s’imaginait un peu comme Negan pour de vrai: elle ne se taisait jamais!) Alpha continua de parler de la façon dont elle savait la vérité, tout comme Carol, quelque chose à propos d’une lettre que Carol avait envoyée à Maggie son ennemi chauve… Alpha était partout avec elle jusqu’à ce que finalement Carol tombe à travers le sol pourri d’une cabane d’où elle essayait de récupérer (je pense que c’était) un bateau. Comme un promeneur, comme on le fait toujours, s’approchait, Alpha lui fit signe. “De cette façon, mon ami!” dit-elle, ajoutant que Carol devrait “simplement regarder les fleurs comme vous êtes censé le faire”. (Je vous ai dit qu’Alpha imaginaire était méchant.) Inutile de dire que Carol a réussi à se libérer, à tuer le promeneur et à retourner à Alexandrie (avec ce que j’imaginais devait être au moins une épaule luxée). Elle va clairement vivre pour être plus âgée que Betty White.

Pendant que tout cela se passait, Negan est allé récupérer Lydia de la cabane dans laquelle il l’avait cachée. Comme vous le savez, elle n’était pas là. Mais Daryl l’était. Negan n’a pas tardé à expliquer l’accord qu’il avait conclu avec Carol, mais quand il a essayé de prouver qu’il avait respecté sa part du marché, bien sûr, la tête d’Alpha avait disparu. Après que Daryl ait levé son arbalète pour offrir son évaluation des performances du supposé travail de Negan – s’il avait décapité Alpha, il ne l’avait pas fait assez vite – les hommes ont été pris au dépourvu par quelques Whisperers qui, selon les propres règles d’Alpha, considéraient son tueur comme le nouvel Alpha. (Jure devant Dieu que le renversement de la fortune a amené Negan à se moquer de Daryl comme s’il était Nelson des Simpsons.) La première tâche de Negan a été de retirer le seul fusil en jeu; sa seconde était de faire agenouiller Daryl devant l’Alpha. “Vous devriez probablement me tirer dessus”, a déclaré Daryl. “Ne me menace pas avec un bon moment”, a répondu Negan. Et avec cela, lui et Daryl ont sorti les Whisperers. Le lendemain, alors que les hommes arrêtaient d’attendre que Carol revienne (ou remette la tête d’Alpha sur son brochet), Negan a admis qu’il avait aimé être avec les Whisperers. «C’était agréable de sentir que je comptais à nouveau… mais [Alpha] est allé trop loin. Vous ne tuez pas des gens qui ne le méritent pas “, a-t-il dit,” et vous ne tuez jamais des enfants. ” (Les gens qui ne le méritent pas? Euh, dis ça à Denise, Glenn, Abraham, Olivia… Dois-je continuer?) “Est-ce que c’est censé me faire comme toi?” demanda Daryl. “Et ma personnalité gagnante?” Répondit Negan. Malgré la faille de la logique de Negan, cela pourrait être le début d’une belle – straaange – amitié.

Alors, que pensez-vous de la grande version bêta de l’épisode? Le nouvel ami d’Eugène? La comédie entre amis de Daryl et Negan? Appuyez sur les commentaires.