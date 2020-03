Récapitulatif 5 × 07 de Legends of Tomorrow: comment Ray et Nora sont-ils partis?

HISTOIRES CONNEXES

La file d’attente pour la salle de bain isolée du Waverider sera un peu moins longue, maintenant que Ray Palmer de Legends of Tomorrow et sa nouvelle épouse, Nora, ont fait une adieu à l’équipe.

Une grande partie de l’épisode de ce mardi a vu Ray vaillamment essayer de ne pas dire à son meilleur ami Nate que cette dernière mission serait sa dernière. Pour aider les choses, Nate a à un moment donné transformé son arrêt en Angleterre élisabéthaine en un enterrement de vie de garçon impromptu. Bientôt, cependant, Nate entendit Ray confier à William Shakespeare son inquiétude de dire à son meilleur ami ses nouvelles. Donc, avec l’anneau appartenant au métier à tisser du destin sécurisé, et tout semblant de super-héros effacé de Roméo et Juliette de Bill, il était temps pour les adieux émotionnels. Et ne vous y trompez pas, les échanges ont été vraiment émouvants.

Lorsqu’on lui a demandé si les larmes que nous avons vues couler à l’écran étaient réelles, Brandon Routh, membre de la distribution d’origine, a assuré à TVLine: «Tous. Tout.” Même lorsqu’il agissait en face de l’air, dans sa scène avec l’IA du navire, Gideon.

«Merci pour tout, Gideon.

Et prends soin des Légendes pour moi. “

“Bon voyage, Dr Palmer.”

“Il n’y a personne là-bas – je dis au revoir à un espace vide – mais j’ai donné beaucoup de mon cœur et de mon âme à la série et à ce personnage”, raconte Routh, “alors je dis juste au revoir à Gideon, qui a été un acteur crucial partie de notre spectacle, et sachant que je n’allais pas y retourner était très très puissant pour moi. “

“Qui aurait pensé que nous serions encore là,

et que nous dirions déjà au revoir? “

“Tu me manqueras, capitaine Lance.”

“Ne me fais pas pleurer…. Tu me manqueras aussi, Ray. Beaucoup.”

Plus tôt dans l’heure, Routh a eu sa scène d’au revoir avec Sara Lance de Caity Lotz, bien qu’il ait dû freiner un peu les choses pour pouvoir aller plus loin plus tard. “C’était un peu retenu parce que je n’avais toujours pas dit au revoir à Nate, et en plus elle essayait de me parler avec enthousiasme…. Ça a été difficile parce que j’avais tellement d’émotion que je ne pouvais pas encore le laisser sortir. “

Le tournage de ce double avec Lotz a également conduit Routh à réaliser «nous n’avons jamais eu assez de ces moments…. Nous n’avons jamais eu assez de scènes où Ray et Sara apprennent à se connaître. »

Routh déplore également que tandis que lui et Lotz partagent une scène finale, l’autre acteur original de la série CW a été laissé de côté dans le froid. «Il n’y avait pas vraiment d’au revoir à Mick (joué par Dominic Purcell) là-dedans. Une sorte d’occasion manquée », note-t-il.

«Ray, je suis vraiment désolé de t’avoir fustigé. C’était juste beaucoup

à traiter et je ne savais pas comment le dire.

Le truc, c’est que je suis vraiment triste, mais je suis vraiment content pour vous. “

“Je suis désolé que vous ayez découvert comment vous l’avez fait. J’aimerais qu’il y en ait

d’une manière que tout, et rien, pourrait changer d’un seul coup. »

«Ça craint. Mais je t’aime.”

«Cela craint totalement. Je t’aime aussi.”

Enfin et surtout, Routh dit que les adieux de Ray avec BFF Nate ont été «évidemment» un moment émouvant pour lui et son co-ami / bon ami Nick Zano – même s’ils ont dû faire plusieurs éclaboussures dans ces très réels aqueducs.

“L’une des caméras est tombée en panne et ne fonctionnait pas, nous avons donc dû faire cette scène deux fois plus que ce que nous devions faire, des deux côtés de la couverture”, rapporte Routh. “Mais heureusement, nous étions tous les deux” dedans “, et tous les deux émotionnellement désemparés à propos de tout cela.”

Et à la suite de l’amitié hors caméra des acteurs, “Il y avait tellement de vérité dans la scène”, dit Routh. Avec les adieux de Gédéon susmentionnés, “je suis fier de ces deux moments.”