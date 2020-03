Récapitulatif «911»: la fin de l’épisode 11 de la saison 3 expliquée – Le prochain coup de Buck

HISTOIRES CONNEXES

Le 9-1-1 a repris sa troisième saison lundi, apportant de bonnes nouvelles pour un membre du 118 – tout en envoyant les autres en mode panique à part entière.

Commençons par Michael, qui a informé sa famille que la chirurgie cérébrale était suggérée pour aider à réduire la taille de sa tumeur. Mais à la fin de l’heure, il a fait une annonce encore plus surprenante: il a décidé de renoncer à la chirurgie, estimant qu’il valait mieux se concentrer sur sa vie que sur sa mort.

“Athena n’est pas très d’accord avec sa décision, et elle en dira autant”, a déclaré le producteur exécutif Tim Minear à TVLine. “Mais ils sont toujours là pour se soutenir mutuellement et naviguer dans les prochaines étapes, quoi qu’il arrive.”

Dans des nouvelles médicales plus optimistes, Buck a reçu un certificat de bonne santé de son médecin, quelque chose qui informera ses prochaines étapes de la manière dont les fans ne verront même pas venir.

“Il en est guéri mentalement depuis un moment, alors maintenant son corps a rattrapé l’endroit où se trouvait son espace de tête”, explique Minear. “C’est toujours quelque chose avec Buck, donc aller de l’avant – maintenant qu’il a ce bon état de santé et semble être à nouveau entier – va réaliser qu’il pourrait encore manquer quelque chose. Et ce n’est pas nécessairement une condition médicale. ” (Lorsqu’on lui a demandé si ce «quelque chose de manquant» pouvait avoir quelque chose à voir avec le retour imminent d’Abby, Minear a simplement répondu: «Cela pourrait.»)

Nous avons également pu rencontrer le demi-frère de Chimney, Albert, qui s’est rapidement lié d’amitié avec le 118 – au grand dam de Chimney. Heureusement, les deux ont trouvé un terrain d’entente à la fin de l’épisode, Chimney l’acceptant comme un nouveau colocataire (temporaire).

«Vous n’avez pas vu le dernier d’Albert», nous assure Minear. “Il est une sorte de marqueur pour Chimney. Soudain, avoir son petit frère autour est un moyen pour Chimney de voir à quel point il a grandi et mûri. »

Hen et Karen ont rencontré leur nouveau bébé en famille d’accueil a également été un moment fort de la première de lundi, bien que Minear nous rappelle rapidement que les bons moments ne peuvent durer aussi longtemps pour ce groupe.

“Il y aura des crises géantes qui rassembleront tout le monde et qui affecteront toute la ville”, taquine-t-il sur le drame à venir. Le plus effrayant de tous: “Un de nos personnages entrera dans un endroit sombre et ne sortira jamais.”

Vos réflexions sur le retour tant attendu du 9-1-1? Une théorie sur quel personnage sera piégé dans un endroit sombre? Notez la première ci-dessous, puis déposez un commentaire avec votre avis complet.