Récapitulatif “911 Lone Star”: Finale Explained – Spoilers Saison 2

La première saison du 9-1-1: Lone Star s’est terminée sur une note positive pour le 126, mettant fin à plusieurs scénarios tumultueux, tout en laissant les portes de la caserne ouvertes pour quelques nouveaux départs.

Commençons par Michelle, dont la sœur perdue depuis longtemps vit apparemment dans une ville de tentes depuis trois ans, une découverte qu’elle a faite lundi après une brutale rencontre avec le sans-abri qui l’a attaquée plus tôt cette saison. Après avoir passé du temps avec Iris, Michelle a conclu qu’elle souffrait de schizophrénie non diagnostiquée, mais lorsqu’elle a essayé de la ramener chez elle, Iris a refusé. Suite à quelques conseils avisés d’Owen (“Vous ne pouvez pas faire faire quoi que ce soit à quiconque – même si c’est pour leur bien”), elle a accepté de laisser Iris rester dans la rue.

Bien que Lone Star n’ait pas encore été officiellement renouvelé pour une deuxième saison, le producteur exécutif Tim Minear dit à TVLine que nous n’avons pas vu le dernier d’Iris. “Si Fox reprend le show, je pense [Iris’ return] va être au centre de la trajectoire de Michelle », dit-il. “Cette révélation va probablement changer sa vie d’une manière qu’elle ne peut pas encore savoir.”

En parlant de révélations, T.K. a terminé la finale de deux heures en racontant aux autres pompiers sa lutte contre la dépendance. Après s’être réveillé de son coma, avoir rencontré le petit garçon qui lui a tiré dessus (maladroit!) Et avoir survécu à ce qui semblait initialement être la fin du monde, le fils d’Owen est plus certain que jamais qu’il appartient à la caserne des pompiers. Plus important encore, il est aussi plus certain que jamais qu’il appartient à Carlos.

Minear dit qu’une deuxième saison nous montrerait T.K. et la parade nuptiale de Carlos, “c’est ce que beaucoup de fans ont l’impression d’avoir raté, ou ils pensent que c’est arrivé hors caméra, ce qui n’a pas été le cas.” Comme il l’explique, «Ils n’ont jamais vraiment fait de cour. Les choses ont commencé vraiment chaud et rapide, puis T.K. reculé, puis la vie a pris le dessus. Carlos ne connaît pas vraiment T.K. tout ça bien, et le public ne connaît pas très bien Carlos. Nous pourrons en savoir plus sur qui est Carlos grâce à ses interactions avec T.K. “

T.K. est arrivé à cette décision avec un peu d’aide de Zoé (joué par Natalie Zea du Détour), quelqu’un que Minear espère rester dans l’orbite de Lone Star: «Je pense que Zoé est incroyable et je pense que Natalie est incroyable. Elle remplit l’écran de caractère et elle et Owen ont une telle chimie naturelle. J’aime qu’Owen ait quelqu’un à qui il peut parler qui n’est pas un premier répondant, mais c’est assez intelligent pour qu’elle puisse comprendre ce qu’il traverse d’une manière qu’il ne peut pas. »

(Malheureusement pour Lone Star, Zea a récemment été choisie comme pilote pour NBC, ce à quoi Minear dit qu’il s’attendait. «Nous nous disions:« Dès que la saison des pilotes commencera, elle sera prise dans une seconde. »Et elle l’a été! “)

Et vous ne pensiez pas que nous ignorerions cette référence pas si subtile à la cheminée du 9-1-1, n’est-ce pas? Tout en discutant du processus de récupération de T.K., Judd a déclaré au gang: “J’ai entendu dire qu’un pompier de Los Angeles avait un morceau de barre d’armature dans son cerveau et qu’il était de retour au travail dans moins d’un mois.”

Quant à savoir si nous pourrons jamais voir Chimney et Judd en discuter en personne, Minear dit: «Je crois que vous le ferez.»

Que pensez-vous de la finale du Lone Star de lundi? Et qu’espérez-vous pour une saison 2 encore non ordonnée? Notez l’événement de deux heures ci-dessous, puis déposez un commentaire avec plus de vos pensées.

