Récapitulatif «911 Lone Star»: Saison 1, épisode 2 – TK et Carlos ont des relations sexuelles

Lone Star a poursuivi sa première de deux nuits lundi avec l’une des urgences les plus sombres de l’histoire du 9-1-1 (merci, l’empoisonnement au mercure!), Suivie par l’introduction du premier couplage en uniforme du spin-off.

En fait, «couplage» pourrait être un mot trop fort à ce stade. Bien sûr, TK et Carlos ont profité d’un petit délice cet après-midi cette semaine, mais TK était entièrement habillé et a franchi la porte avant que Carlos n’ait une chance de reprendre son souffle. Et quand TK est revenu plus tard dans la soirée pour un autre tour, pour découvrir que Carlos s’était préparé – halètement! – un dîner romantique pour deux, il était de retour en un temps record.

La volonté de TK de commencer une nouvelle relation est “quelque chose que nous allons naviguer cette saison”, a déclaré Ronen Rubinstein à TVLine, promettant les “hauts et les bas” habituels auxquels tous les couples à l’écran sont confrontés. “Mais la chose dont vous devez vous souvenir est que tout ce que les savoirs traditionnels ont vécu est encore si frais. Cela ne fait que quelques semaines qu’il a essayé de se suicider, ce que je gardais à l’esprit alors que nous progressions dans les 10 premiers épisodes. Il est toujours confronté à tant de choses. “

Cela dit, Rubinstein espère que TK et Carlos auront un avenir ensemble, car il n’a que de bonnes choses à dire sur son partenaire de scène. «La première fois que je me suis rencontré [Rafael Silva] était dans notre chimie lue », dit-il. “Dès qu’il est entré et que nous avons commencé la scène, tout le monde dans la pièce était comme,” C’est tout. C’est le gars. “Je me souviens d’un producteur disant:” Si c’est ce que vous pouvez faire dans un bureau de casting avec un rideau bleu derrière vous, imaginez ce qui se passera une fois que nous serons sur le plateau. “Et vous voyez vraiment les étincelles voler, en commençant par le premier épisode quand ils se rencontrent au honky-tonk. “

(Bonus scoop: Parce que le 9-1-1 aime lancer une balle courbe à ses téléspectateurs, le producteur exécutif Tim Minear taquine: “Nous découvrirons bientôt que Carlos n’est pas parfait non plus.”)

Ailleurs cette semaine…

* Ce n’est peut-être pas grand-chose, mais Michelle a appris que sa sœur avait quitté la maison de son petit ami avec quelqu’un dans une camionnette bleue la nuit de sa disparition. Michelle a également effectué un petit rituel coûteux à la demande d’une sorcière locale, mais le verdict n’est toujours pas de savoir si cela a accompli quelque chose. (J’étais un peu inquiète qu’elle puisse allumer un feu lorsqu’elle a allumé ce billet de 100 $, mais au moins elle connaît quelques bons pompiers.)

* Même si cela signifiait renoncer à son régime quotidien de soins capillaires, Owen a accepté un nouveau traitement anticancéreux qui prolongerait presque certainement sa vie. Et pour ce que ça vaut, je pensais qu’il avait l’air plutôt bien dans son cauchemar chauve.

Vos réflexions sur le 9-1-1: deuxième sortie de Lone Star? Notez la deuxième partie de la première ci-dessous, puis déposez un commentaire avec votre avis complet.