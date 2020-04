Récapitulatif «911»: Saison 3, épisode 16 – Buck & Abby, Oliver Stark Interview

HISTOIRES CONNEXES

L’épisode de 9-1-1 de lundi a donné à Buck un aperçu de son avenir potentiel – et il n’a pas aimé ce qu’il a vu.

Après un autre sauvetage audacieux, Buck a proposé une sortie de groupe pour célébrer, mais l’humble héros s’est retrouvé à boire seul tandis que tout le monde était occupé avec leurs proches. (Ou dans le cas d’Eddie, la poursuite d’un.) Cela a conduit Buck à nouer une amitié improbable avec un pompier à la retraite nommé “Red”, qui ne s’est jamais installé et a commencé et sa famille parce que sa vie a été consommée par son travail.

Trouvant l’histoire de Red beaucoup trop facile à raconter, Buck a décidé de reconnecter le vieil homme avec son amour perdu, un plan qui a pris une tournure tragique quand elle a oublié qui Red était à mi-chemin de leur conversation et l’a expulsé de sa maison. C’était si déchirant, en fait, que Red a littéralement subi une crise cardiaque et s’est retrouvé à l’hôpital. Il a finalement été libéré de façon dramatique, allant même jusqu’à monter sur le siège du capitaine sur un camion de pompiers une dernière fois… avant de mourir.

Au cours d’une conversation de suivi émotionnelle avec Maddie, Buck a admis se sentir seule, ce qui, selon elle, pourrait avoir quelque chose à voir avec une certaine icône de cheveux qui lui a brisé le cœur il y a deux saisons. Buck a admis avoir «parfois» pensé à Abby, mais qu’elle n’était pas le seul problème. Il craint de mourir seul comme Red, une peur que Maddie arrête immédiatement. “Il n’avait pas de sœur”, a-t-elle expliqué. “Il ne m’avait pas.”

Ci-dessous, Oliver Stark discute de l’heure introspective de Buck, y compris la fermeture dont il a encore besoin d’Abby, qui revient dans la finale de la saison en deux parties de l’émission. (Cliquez ici pour un premier aperçu!)

TVLINE | Quand j’ai entendu que nous obtenions un épisode Buck-heavy, je m’attendais à de l’action. Ce fut une belle surprise émotionnelle.

L’une des choses que j’ai toujours appréciées chez Buck est la façon dont il peut basculer entre les deux. Il peut être le héros de l’action, mais il a aussi ce cœur énorme. Ce fut un épisode vraiment amusant pour moi de pouvoir tourner. Il y avait ce goût de l’action au début, mais ensuite il est devenu plus sur son voyage de découverte de soi et de déterminer dans quelle direction sa vie se dirigeait.

TVLINE | Même si le sujet était assez lourd, vous et [guest star Jack McGee] semblait passer un bon moment ensemble.

Oh, absolument. Le sujet lourd est le plus amusant à travailler. Ce sont les choses charnues, ce sont les choses dans lesquelles vous pouvez rester coincé. Et travailler avec quelqu’un comme Jack – qui a non seulement ce travail incroyable, mais qui était aussi pompier à New York avant de devenir acteur – était tellement adorable , expérience informative sur laquelle je reviendrai très affectueusement.

TVLINE | Je ne savais pas qu’il était un ancien pompier dans la vraie vie. Donc, cette scène finale dans le couloir de l’hôpital devait être vraiment émouvante pour lui de tourner.

Oh, le tout. Et parce qu’il est pompier de la côte est – et il y a des différences entre eux, en termes de terminologie et de choses comme ça – il a continué à faire de petites fouilles d’une manière très amusante et aimante.

TVLINE | Cet épisode a changé ma façon de voir les interactions de Buck avec d’autres personnages. Par exemple, il semble être le plus heureux quand il est avec Christopher, mais une partie de lui est-elle triste de ne pas avoir de fils à lui? Comme s’il venait juste de l’emprunter?

Absolument. Wow, c’est en fait une façon intéressante et charmante d’y penser. Souvent, les personnes avec les plus grands sourires peuvent avoir le plus de difficultés. Je n’y avais pas nécessairement pensé de cette façon, mais maintenant que vous le dites, vous voyez vraiment cela chez Buck. Il est cette incroyable boule d’énergie autour des autres, mais ce n’est pas vraiment “son” peuple. Il n’a personne d’autre qui est «le sien» et tout le monde dans la caserne a cette personne, cette béquille.

TVLINE | Et ses collègues n’ont clairement aucune idée qu’il se sent de cette façon.

Eh bien, vous ne vérifiez pas nécessairement ces personnes. Vous supposez juste qu’ils vont bien. Donc, alors que ses amis les plus proches sont tous en train de faire leur propre truc, il n’y a pas de suintement car il y a une personne qui reste seule au milieu de celle qui a peut-être besoin d’un ami et d’un partenaire en ce moment.

TVLINE | J’ai été surpris d’entendre Buck évoquer Maddie dans le passé. Y a-t-il encore des problèmes non résolus entre frère et sœur?

Il y a beaucoup de problèmes familiaux que nous espérons rencontrer à un moment donné. Ils se sont toujours appuyés l’un sur l’autre, donc l’idée que de le quitter à tout moment laisserait du mal et de la douleur en lui, j’imagine. Il y a donc quelque chose qui reste de cela, mais évidemment leur relation va au-delà.

TVLINE | En parlant de passer à autre chose, je pensais en quelque sorte que Buck était sur Abby. N’est-ce pas le cas?

Il a évolué en surface, et même de manière plus profonde, mais il n’a jamais obtenu de fermeture. Jusqu’à ce que vous obteniez cette fermeture, je ne sais pas s’il est possible de passer complètement à autre chose. Autant que vous pouvez calmer les questions dans votre tête, elles grattent toujours quelque part. Donc, il ne se réveille pas et ne se languit pas d’elle, mais il y a des questions qui ont suscité des doutes sur son estime de soi. Il y a encore des questions auxquelles il faut répondre de son point de vue.

TVLINE | Le genre auquel on ne peut répondre qu’avec un chat en face à face?

Ouais. Nous l’avons vu lui envoyer une lettre au cours de la deuxième saison, mais nous ne savons pas s’il a jamais répondu. Donc, à notre connaissance, c’était tout. Il y a certainement des conversations à avoir.

Que pensez-vous du 9-1-1 de cette semaine? Et quel est votre point de vue sur Buck qui a encore besoin de «fermeture» avec Abby? Déposez un commentaire avec vos réflexions ci-dessous.