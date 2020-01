Récapitulatif «AJ et la reine»: Saison 1, épisode 1 – Premier examen de la série

HISTOIRES CONNEXES

La nouvelle série Netflix AJ et The Queen de RuPaul n’est pas seulement une comédie de copains improbable. C’est une comédie tout improbable.

La première présente Ru en tant que Ruby Red, une légendaire drag queen de Manhattan qui annonce qu’elle quitte l’île pour ouvrir son propre club de drag dans (attendez) Queens appelé (attendez à nouveau) Queens in Queens. Encore mieux, elle se lance dans les affaires avec son petit ami de sept mois, le Sonny à son Cher… du moins c’est ce qu’elle pense.

En arrivant sur le site de son nouveau club, Ruby et son colocataire Louis – alias Cocoa Butter, joué à la perfection et à voler la scène par Michael-Leon Wooley – découvrent que le “petit ami” de Ruby a réussi à faire des économies. «Je n’ai rien», se lamente-t-elle. «Pas d’argent, pas d’amour. Puis-je avoir au moins 40 ans? “

Et l’amante voleuse de Ruby n’aurait pas pu choisir un moment moins commode pour ruiner sa vie, car elle doit prendre la route pour une tournée de six mois, culminant avec la compétition Miss Drag USA à Dallas.

C’est là que la partie «AJ» de «AJ et la reine» entre en scène. Le voisin de Ruby à l’étage, un griffeur de la taille d’une pinte avec la bouche d’un marin, a toujours été un peu nuisible, mais quand AJ se faufile dans l’appartement de Ruby et vole le dernier de son argent durement gagné, la traînée de six pieds quatre pouces la reine atteint son point de rupture.

En découvrant que AJ vit sans surveillance parentale depuis plus d’un mois, Ruby fait ce que toute personne sensée ferait, en attachant AJ au radiateur pendant qu’elle appelle les services sociaux. Malheureusement, elle charge Louis de garder un œil sur leur captif, qui se glisse sans effort par la fenêtre sans être remarqué. (Ai-je mentionné que Louis est aveugle? C’est à peu près tout son schtick.)

Avec une pile de vieux enregistrements Oprah VHS prêts à être binging, Ruby se lance dans son voyage sur la route, découvrant beaucoup trop tard que AJ s’est cachée sous l’une de ses robes tout le temps. Ruby est également surprise de découvrir que son passager clandestin dérangeant, dont les mèches fluides ont jusqu’à présent été dissimulées sous un chapeau, est en fait – le souffle coupé! – une petite fille. (Choquant, je sais.)

Et ce ne sont que deux des nombreuses surprises qui attendent AJ et Ruby lors de leur tournée à travers le pays. Mais les rejoindrez-vous pour la balade? Exprimez votre vote dans les sondages ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos réflexions sur la nouvelle comédie Netflix de RuPaul.

