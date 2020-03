Récapitulatif «American Idol»: la saison 18 du Top 40 dévoilée – Liste complète

HISTOIRES CONNEXES

Et puis il y en avait 40. L’épisode d’American Idol de lundi a enveloppé la Hollywood Week en révélant quels chanteurs se rendront au prochain tour à Hawaï… et qui dit «aloha» à la compétition pour de bon. (“Aloha” se double également d’un salut d’adieu, OK? Faites-moi confiance, je l’ai googlé.)

Mais avant d’arriver aux résultats, décomposons certaines des performances les plus mémorables (pour le meilleur ou pour le pire) du Solo Round:

* Kimmy Gabriela et Juste Sam Cynthia Erivo était fière de ses deux interprétations puissantes et douloureuses de «Je suis là» de The Color Purple de Broadway, mais je suis la seule déçue de ne pas avoir obtenu le plein «Et! Je suis! HeeeEEEeeeEEEeeere! ” à la fin? (Si vous ne savez pas de quoi je parle, cliquez ici et passez à 4:35. Votre vie sera meilleure pour cela.)

* Si quelqu’un doit être comparé à Alejandro Aranda cette saison, c’est Arthur Gunn, qui a réarrangé sans effort sa première chanson d’audition – «Avez-vous déjà vu la pluie?» de Creedence Clearwater Revival – pour le Solo Round, un risque qui a porté ses fruits avec une version totalement fraîche et originale d’un jam rock classique. Et quand je dis qu’il l’a fait sans effort, je veux dire qu’il a juste fait en sorte que ça ressemble à ça. Mec est un talent fou. Voir:

* Makayla Brownlee a dit qu’elle avait choisi “Rainbow” de Kacey Musgraves parce que “quoi qu’il arrive, il y aura toujours cet arc-en-ciel”. Cela s’est avéré être le thème de toute son audition, qui a été interrompue par une peur de la santé avant même qu’elle ne commence. Comme Makayla l’a expliqué plus tard, elle souffre d’une maladie cardiaque appelée syncope vasovagale, qui peut être déclenchée dans des situations de stress élevé. (Et cela devient-il plus stressant que le dernier tour de la semaine de Hollywood?) Quand elle a finalement récupéré et est revenue sur scène, Makayla a offert aux juges une interprétation douce de «Rainbow» qui a fait pleurer Katy Perry tout au long.

* En parlant de sanglots, nous devons également discuter Louis KnightLa mère adorable de la femme, qui a braillé son chemin à travers sa performance de “Hold Me While You Wait” de Lewis Capaldi. (Dans d’autres nouvelles, Lewis Capaldi paie-t-il Idol pour toute cette exposition? À moins que je ne perde totalement la tête, ce qui est possible, j’ai l’impression d’entendre ses chansons plus que tout autre artiste cette saison.) Quoi qu’il en soit, il y avait tellement beaucoup de douleur dans cette merveilleuse performance, que Louis a dédiée à un ami qui s’est récemment suicidé. Je sais que les juges nous poussent un peu fort contre Louis, mais il est bon.

* Après une chaîne de chansons originales peu impressionnantes, Lauren Mascitti«Dieu a fait une femme» était plus qu’une simple bouffée d’air frais – c’était comme un gros bébé ange descendu du ciel et exhalé directement sur mon visage. Cette magnifique chanson qui «célèbre la beauté et le caractère unique d’une femme» était exactement cela, belle et unique. Et nous avons apparemment la grand-mère méchante de Lauren à remercier pour cela. (Je veux dire que Nana se sent comme une version adulte d’une Pink Lady de Grease, mais j’ai aussi l’impression qu’elle dégage de l’énergie T-Bird.)

* Autres performances solides incluses Genavieve LinkowskiIl est vrai que l’interprétation de Shawn Mendes «In My Blood» de Shawn Mendes Jovin WebbLa prise de vue du public sur «Parachute» de Chris Stapleton Franklin BooneLa couverture authentique de la «rivière» de Leon Bridges et Sophia WackermanLa version époustouflante de «Somewhere» de West Side Story.

* Mais cette semaine n’a pas été sans échecs, et je n’ai eu aucune joie à regarder autant de bons interprètes craquer sous la pression. Regardez juste Robert Taylor, dont la décision de chanter un original à basse énergie a laissé les juges dire littéralement: “Ce n’était pas bon.” Et puis il y avait Nick Merico, dont la confiance (et la voix?) s’est complètement évaporée lors de son interprétation de “Heaven” de Bryan Adams. J’ai vraiment apprécié Makayla Phillips«Affronter« Cuz I Love You »de Lizzo plus que les juges, mais bon, ce n’est pas moi qui envoie les gens à Hawaï.

OK, il est temps pour les résultats! Les 40 chanteurs n’ont pas tous été annoncés directement par leur nom, nous sommes donc en train de dresser notre liste complète. Pour l’instant, les personnes suivantes (entre autres) font leurs valises et se rendent à Hawaï:

Aliana Jester, Amber Fiedler, Arthur Gunn, Bilaal Avaz, Camryn Leigh Smith, Cyniah Elise, Demi Rae, Devon Alexander, DeWayne Crocker Jr., Dillon James, Francisco Martin, Franklin Boone, Jeb Vonderbruegge, Jonny West, Jovin Webb, Just Sam , Kimmy Gabriela, Lauren Mascitti, Lauren Spencer-Smith, Louis Knight, Makayla Brownlee, Makayla Phillips, Nick Merico, Robert Taylor, Shannon Gibbons, Sophia Wackerman et Travis Finlay

Je ne peux pas dire qu’il y ait eu des surprises majeures dans la salle qui ont été éliminées cette semaine, mais si votre cœur ne s’est pas brisé au moins un peu pour Margie Mays, vous êtes un monstre absolu. (Allez Jonny!)

Nous mettrons à jour cela avec une liste officielle du Top 40 de la saison dès qu’il sera disponible. En attendant, vos favoris sont-ils arrivés à Hawaï? Laissez un commentaire avec vos réflexions sur l’épisode, ainsi que tous les chanteurs «sûrs» que nous avons manqués de notre liste.