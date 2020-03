Récapitulatif «American Idol»: les 20 meilleurs résultats de la saison 18 – Dillon James [Video]

American Idol a commencé à finaliser son Top 20 dimanche, envoyant huit espoirs aux concerts – et laissant le sort d’un chanteur préféré des fans dans la balance.

Commençons par ce cliffhanger: Dillon James, 26 ans, facilement l’un des candidats les plus bénis pour orner la scène Idol, a charmé le public avec une interprétation authentique de “The Times They Are A-Changin” de Bob Dylan. ” Il était difficile de lire ce que les juges pensaient de la performance de Dillon, avec Katy Perry offrant une seule vague critique sur le fait de vouloir lui permettre d’exploiter davantage le côté émotionnel de sa voix. Découvrez sa performance Showcase ci-dessous:

Malheureusement, nous devrons attendre encore une semaine pour savoir si Dillon parvient au Top 20; son destin sera révélé avec les 25 chanteurs restants attendant toujours leurs résultats du jugement final. En attendant, décomposons les huit chanteurs qui chanteront pour le vote américain – vous savez, chaque fois que toute cette «pandémie de coronavirus» décide de disparaître.

NICK MERICO, 24 | Il n’y avait rien de particulièrement étonnant dans la performance de Merico de «Quand j’étais ton homme», mais soyons honnêtes, cet enfant était destiné au Top 20 dès son entrée – désolé, faites-le rentrer – dans la salle d’audition. Et je suis heureux que lui et Lionel Richie aient mis fin à leur fausse querelle pour que nous puissions nous concentrer uniquement sur la musique. Cela dit, j’ai dû rire de moi-même lorsque Merico a mentionné que sa mère était une grande fan de Bruno Mars. Duh, bien sûr qu’elle l’est. C’est une maman. Cliquez ici pour regarder.

DEWAYNE CROCKER JR., 23 | Les juges ont salué la décision de Crocker de donner une touche reggae à “Old Town Road” de Lil Nas X, presque autant qu’ils aimaient sa famille. Maintenant, j’espère que les épisodes en direct finiront par se produire juste pour que l’arrière-grand-mère de Crocker ait une excuse pour s’habiller! Cliquez ici pour regarder.

LOUIS KNIGHT, 19 | Bien que la livraison par Louis du “Château sur la Colline” d’Ed Sheeran ait été meilleure pendant la Showcase que lors de la répétition, les juges ont convenu que ce n’était pas sa meilleure performance. Pourtant, comme Katy l’a expliqué, ils aiment lancer les dés de temps en temps – et c’est ce qu’ils font en envoyant Louis dans le Top 20. (Il n’a peut-être pas livré cette fois, mais il a toujours été un joueur de chaussure) , même s’il n’a pas pris la peine d’en porter ce soir.) Cliquez ici pour regarder.

FRANCISCO MARTIN, 19 | Pas de doute, c’était une performance star pour Martin. Il a perdu chaque once de sa timidité pour une interprétation de tueur de “Falling” de Harry Styles, qu’il a commencé par s’excuser auprès de tous ceux avec qui il a perdu le contact alors qu’il traversait “beaucoup”. (Pourquoi certains de ces candidats sont-ils si vagues à propos de leurs histoires?) Quoi qu’il en soit, les juges étaient clairement d’accord avec moi, car ils étaient ravis de l’envoyer dans le Top 20. Cliquez ici pour regarder.

JOVIN WEBB, 29 | Jovin est le genre de gars pour qui vous ne pouvez pas vous empêcher – et il rend cela encore plus facile en offrant des performances raffinées, comme cette version de “You Are the Best Thing” de Ray LaMontagne. En plus de son talent et de son charme, Jovin reste incroyablement humble pour un gars qui peut attirer une foule aussi excitée. Cliquez ici pour regarder.

FOI BECNEL, 20 | Non seulement Faith a choisi la chanson parfaite pour sa performance Showcase – “Ain’t Nobody” de Rufus et Chaka Khan – mais elle était totalement dans son élément tout au long. Elle se sent comme l’une des participantes les plus professionnelles de la saison, ce qui lui a été bénéfique jusqu’à présent, même si j’ai du mal à me faire une idée de qui elle est en tant qu’artiste. Cliquez ici pour regarder.

JUSTE SAM, 21 | Le mot officiel de la semaine est «métamorphose», et il ne s’applique à aucun concurrent mieux que Just Sam. J’essaie de ne pas invoquer le mot O trop souvent, mais je suis vraiment obsédé par tous les aspects de cette performance. Le choix audacieux de la chanson («Como La Flor» de Selena), la transformation élégante et, bien sûr, la voix solide. Pour quelqu’un que je n’ai jamais rencontré, je suis étrangement fier de Just Sam, et j’ai hâte de voir ce que l’avenir lui réserve. Regardez son incroyable performance ci-dessous:

JONNY WEST, 23 | Margie Mays a toujours été aux côtés de son petit ami tout au long de cette compétition, mais il a été forcé de se tenir debout sur ses deux pieds cette semaine – et il a grimpé en flèche. Il a interprété “You Found Me” de The Fray comme s’il avait lui-même écrit la chanson, alors que Margie implosait d’excitation du public. Cliquez ici pour regarder.

Malheureusement, tous les candidats n’ont pas reçu de bonnes nouvelles cette semaine. Même quelques-uns de mes favoris personnels ont reçu la chaussure de manière inattendue après ce que je pensais être des performances Showcase assez décentes.

* Makayla Brownlee, 17 ans, savait qu’elle prenait un risque en modifiant l’interprétation de “More Hearts Than Mine” d’Ingrid Andress. Mais si elle savait que ce serait sa perte, elle n’aurait peut-être pas pris des mesures aussi drastiques.

* Dieu a un plan pour Camryn Leigh-Smith, 16 ans, mais ce plan n’inclut pas une place dans le Top 20 d’American Idol. Sa performance de “Break Every Chain” de Tasha Cobbs a été jugée trop “sûre” pour cette étape de la compétition.

* Devon Alexander, 23 ans, a conclu “Tell Me You Love Me” de Demi Lovato sur une note positive, mais le reste de sa performance était décevant pour le goût des juges.

* Compte tenu de son interprétation fluide et confiante du «Redbone» de Childish Cambino, j’ai été un peu surpris de voir Jordan Jones, 26 ans, obtenez le démarrage cette semaine. Mais cela ne fait que montrer à quel point la concurrence est rude.

* Malheureusement, Bruno Mars n’a pas fonctionné aussi bien pour Geena, 27, dont la performance de “Finesse” n’a pas suffi à lui mériter une place dans le Top 20.

* J’ai été le plus dégoûté de dire au revoir à Amber Fiedler, 23 ans, dont la performance de “Good Kisser” de Lake Street Dive était (je pensais) assez bonne, quoique un peu schmaltzy. Après tout ce qu’elle a traversé, cela ne semblait pas être la fin appropriée de son voyage.

Il est temps de peser: comment se sont comportés vos favoris dimanche? Quelle élimination vous a le plus blessé? Et pensez-vous que Dillon sera envoyé dans le Top 20? Déposez un commentaire avec vos réflexions ci-dessous.