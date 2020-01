Récapitulatif «Arrow»: Série Finale – Funérailles d’Oliver, retrouvailles avec Felicity

Mardi, The CW a terminé sa saison de huit saisons avec une finale de la série qui a rendu hommage (et a été partiellement établie) au passé … a miné le présent pour de grandes émotions … et semé des graines pour l’avenir de plusieurs personnages.

Quelques semaines après les événements de Crisis, les amis et la famille d’Oliver – dont Thea, Roy et Rory / Ragman refait surface – se sont réunis à Star City pour les funérailles privées du héros. Mais avant que des têtes ne puissent être inclinées dans une triste révérence, il y avait une dernière mission à assumer: le calage de John Byrne, un ancien nom de la «liste» d’Oliver qui cherchait à se venger de sa peine de prison en kidnappant l’adolescent William. Heureusement, Felicity est retournée au bunker juste à temps pour aider à la chasse, Mia adulte (visitant à partir de 2040) finissant par obtenir une perle et amenant le méchant.

En chemin, Felicity a rencontré avec une certaine hésitation la version adulte du bébé qui n’avait commencé que récemment à faire ses dents à la maison, et le garçon était-elle fière de voir ce que sa fille et sa fille d’Oliver sont / deviendront! Laurel, quant à elle, s’est demandée pourquoi son meilleur sosie n’avait pas été ramené par Oliver dans cet univers rené, au lieu d’une version cassée, mais Quentin a expliqué que les autres de sa fille n’avaient pas besoin d’être réparés.

Le matin après un service aux chandelles où une statue de la flèche verte a été dévoilée, il était temps pour les funérailles imbibées de pluie, auxquelles assistaient des visages familiers tels que Barry, Kara, Nyssa, Anatoly et Tommy, et au cours desquels Diggle a fait un éloge funèbre . Par la suite, Mia est revenue à 2040, puis nous avons revu la scène de fin de la saison 7 où Felicity a été dirigée par le Moniteur pour le voir “après une si longue attente – mais vous pouvez en lire beaucoup plus ici.

TVLine a discuté avec l’EP Arrowverse Marc Guggenheim de certaines des décisions difficiles et des complexités «énormes» impliquées dans l’élaboration de la finale de la série.

TVLINE | Vous m’avez dit l’été dernier que vous sortiez d’une méditation matinale avec l’idée potentielle d’une toute nouvelle scène très finale. Avons-nous compris?

Tu l’as eu. Vous l’avez presque mot pour mot. C’était exactement la scène. C’était vraiment bizarre, en fait, d’être là pour le tournage, parce que c’est comme, “Oh mon Dieu, cette chose est arrivée à fond dans ma tête et je l’ai juste notée.” à un niveau si élevé par Stephen [Amell] et Emily [Bett Rickards] – était vraiment excitant.

TVLINE | Quelle était la logistique qui vous inquiétait pour y arriver? Ramener Emily, déterrer ce vieil ensemble…?

En fait, nous allions refaire l’ensemble et l’utiliser pour autre chose, donc ce n’était pas le problème. Ça devenait Emily. (En savoir plus ici.)

TVLINE | Maintenant, je ne sais pas depuis combien de temps vous saviez que la finale de la série aurait les funérailles d’Oliver….

Oh mon Dieu. Genre, depuis plus d’un an. Depuis plus d’un an, nous savons qu’Oliver mourrait dans Crisis et nous savions donc que la finale de la série devrait être différente de ce que vous attendez généralement d’une finale de série.

TVLINE | En plus des funérailles, comment avez-vous décidé ce que la finale de la série devait être d’autre?

Bonne question. C’était quelque chose qui s’est glissé sur nous. Nous avons en quelque sorte commencé avec les connus connus, les choses que nous savions devaient être là-dedans. Nous savions qu’il devait y avoir des funérailles. Nous savions que nous voulions à la fois avoir Stephen présent dans la finale et honorer nos conventions de flashback en revenant à un moment invisible de la saison 1. Nous savions que nous voulions une séquence d’action qui laisserait tout sur le terrain, ce serait notre signe de ponctuation final sur l’héritage de la cascade de travail et d’action. Et plus tard dans le processus, nous avons eu l’idée qu’Oliver se sacrifiant pour la renaissance de l’univers ramènerait beaucoup de gens qu’il a perdus en cours de route. Nous savions qu’il y avait tous ces éléments, et ensuite c’était vraiment une question de «Comment structurer ces éléments?» Et «Quel est le principe unificateur qui relie tout ensemble?» Ce qui est bien, c’est que parce que nous avions ce plan en place pour longtemps, nous avons pu passer beaucoup de temps à en parler.

TVLINE | En regardant la finale de la série, j’ai eu plus d’Emily Bett Rickards que je ne l’avais imaginé. As tu?

Non, nous avons en fait moins. Nous en avons moins. Nous écrivons tout sans égard à la planification et sans égard au budget – nos AD et notre producteur en ligne peuvent en parler! – parce que nous voulons toujours que l’histoire vienne en premier. Et puis nous faisons de la planification le problème de demain. Nous avons donc écrit autant de Felicity que nous le voulions, à une exception près. Le plan original de l’histoire du flashback était qu’elle aurait lieu quelque temps après la [Episode] 114, qui est après que Felicity a appris le secret d’Oliver et rejoint essentiellement Oliver et Diggle dans le bunker Arrow, mais nous n’avons pu obtenir Emily que pendant deux jours. Quelque chose a dû tomber, et c’est malheureusement devenu le flash-back. Mais en ce qui concerne l’histoire actuelle, nous avons pu tout planifier. Il n’a pas été facile de planifier – nous avons dû faire ce qu’on appelle un «déménagement d’entreprise» au milieu d’une des journées pour que tout se passe – mais nous l’avons fait, et c’est ce qui compte.

TVLINE | Quand les premières photos des funérailles sont sorties, je me disais: «Huh. Ils ont certainement révélé un tas de retours. »Mais ensuite j’ai regardé la chose et j’ai réalisé que vous en aviez caché beaucoup. Parlez de rendre cela possible. Quelles étaient les complexités?

«Énorme» est la réponse courte. N ° 1, il n’est pas facile de rassembler tous ces acteurs au même endroit à un moment donné. N ° 2, ils doivent être prêts à revenir. N ° 3, ils doivent avoir des horaires qui l’accommodent, et je vais vous dire, j’étais tellement épuisé après avoir fait le crossover que [Arrow showrunner] Beth [Schwartz] vraiment pris le relais et couru avec, faisant tous les appels téléphoniques personnels aux acteurs et aux agents, qui sont vraiment nécessaires pour réussir quelque chose comme ça.

Cela étant dit, il y avait encore des acteurs que nous voulions que nous ne pouvions tout simplement pas obtenir, car ils étaient en tournage d’une émission de télévision ou en tournage d’un film. Katrina Law, par exemple, tournait Hawaii Five-0 et nous l’avons à peine eue. En fait, elle atterrissait à l’aéroport de Vancouver, en passant par les douanes, pendant que nous tournions la première moitié de la scène des funérailles.

TVLINE | Vous savez, j’ai pensé qu’elle devait probablement reprendre l’avion juste après.

Plutôt! Félicitations à Katrina, comme toujours, pour son incroyable esprit d’équipe, mais merci également aux habitants d’Hawaï Five-0. Ils ont travaillé avec nous et nous ont aidés.

TVLINE | Avez-vous eu besoin d’une supercherie de caméra? Quelqu’un n’était-il pas réellement aux funérailles?

Non, en fait, tout le monde était là. Tout le monde était là.

TVLINE | Parce qu’à un moment, je regardais Kara, comme, “Pourquoi ne tient-elle pas un parapluie comme tout le monde …?” J’ai commencé à me convaincre qu’elle avait été épissée dans une scène.

Non, mais je dirai Melissa [Benoist], encore une fois, un joueur d’équipe total. Elle est également venue et est partie très rapidement, car elle tirait sur Supergirl ce jour-là. Trucs délicats et délicats.

TVLINE | Voyez-vous ramener Emiko (joué par Shea Shimooka) comme un dernier geste magnanime d’Oliver?

Je fais. Je veux dire, nous avons eu beaucoup de conversations dans la salle des écrivains sur qui revient et ne revient pas, et l’une des choses que nous ne voulions pas faire était d’ouvrir la boîte de vers de méchants qui reviennent. Mais je pense qu’Emiko s’est tellement rachetée à la fin de la saison 7 qu’elle a gagné un retour. Et personnellement, je voulais vraiment voir le moment où elle et Thea étaient ensemble.

TVLINE | Oui, et Moira était un bon soldat à ce moment-là. “Vous êtes les bienvenus ici à tout moment” et tout.

C’était en fait quelque chose qui était vraiment important pour Susanna [Thompson]. Cette ligne n’était pas exactement écrite de cette façon, mais il était important pour Susanna que Moira transmette un sentiment de lien familial avec Emiko.

TVLINE | Robert Queen a-t-il jamais été considéré comme ramené, ou étiez-vous d’accord avec l’idée narrative que s’il n’était jamais mort, Oliver n’était pas devenu Green Arrow?

Nous avons commencé avec une liste de toutes les personnes potentielles qui pourraient revenir, et seigneur sait que nous avons tué beaucoup de gens dans cette émission. Mais très tôt, nous avons adhéré à cette notion.

TVLINE | Qui dans la salle des écrivains obtient le bonus spot pour avoir pensé à aborder la question du tatouage «Mark of IV»? Parce que j’ai totalement oublié ça et que je ne t’aurais pas fait peur pour avoir oublié.

Tout le mérite revient au personnel de rédaction. Ils ont dressé une liste de tous les tauds suspendus que nous devions traiter.

TVLINE | Juste pour clarifier le retour de Mia en 2020…. Lorsque Green Arrow et l’épisode pilote dérivé des Canaries ont ouvert, Laurel et Dinah avaient déjà assisté à des funérailles pour Oliver auxquelles Mia n’était pas, non…?

Oui, et je suis content que vous en ayez parlé. Cet épisode a vraiment dépassé le temps; même s’il s’agissait d’un court script, nous avons vraiment laissé respirer tous les moments, et il y a eu un échange quand Sara est venue chercher Mia [in 2040]. Sara a dit: «J’ai voyagé dans le temps ici … pour vous emmener aux funérailles de votre père», et il y avait un couplet que nous avons dû couper pour le temps où Mia dit: «Mais je n’étais pas aux funérailles de mon père», et Sara dit «C’est ce que je suis ici pour corriger. Voyage dans le temps, tu te souviens?

