Récapitulatif Arrowverse du 9 mars 2020 – / Film

(Bienvenue à La tour de l’horloge, où nous décrirons le déroulement du programme Arrowverse du réseau The CW. Nous aborderons chaque semaine des thèmes tels que les thèmes, l’impact culturel, les événements majeurs, les navires et bien plus encore! Attention: cette tour de l’horloge est remplie de spoilers. Procédez à vos risques et périls.)

C’était Super Tuesday la semaine dernière, ce qui signifie que tous les Arrowverse ont pris un petit mini-hiatus pendant que les gens aux États-Unis se rendaient aux urnes. Certains Américains ont attendu jusqu’à sept heures dans leurs bureaux de vote respectifs pour exercer leur devoir civique. Beaucoup se sont réveillés le lendemain avec des nouvelles décevantes. Mais ne vous inquiétez pas, c’est aussi proche de parler directement des événements actuels que nous allons le faire.

Nous allons cependant passer l’édition de cette semaine de La Tour de l’Horloge à parler des femmes d’Arrowverse. Pourquoi? Eh bien, parce que cela ne fonctionne pas sans eux, ils sont souvent éclipsés par leurs homologues masculins, qu’ils soient en tête ou non, et aucun d’entre eux n’est apprécié comme il se doit. Et, oui, pour les raisons évidentes que vous supposez. Allons-y.

Qui dirigent le monde?

Les filles. Peu importe le spectacle de l’univers en question. Arrow ne fonctionne littéralement pas sans Felicity Smoak, au point qu’elle est passée presque immédiatement d’un personnage unique à la fin de jeu prévue. Iris West-Allen a passé plusieurs saisons au cœur de Team Flash et a enfin la possibilité de faire son propre truc. Il a fallu toute une saison de Legends of Tomorrow pour que les créatifs réalisent que Sara Lance devait être le capitaine du Waverider sur Rip Hunter. Sur Black Lightning, nous avons les sœurs Pierce qui ajoutent de la complexité et de la jeunesse au monde d’un héros à la retraite.

Nous allons voir Supergirl et Batwoman dans un instant, car ils sont un peu différents. Aucune des femmes énumérées ci-dessus n’est l’objectif principal de leurs séries respectives, mais aucune des émissions susmentionnées ne serait proche de fonctionner comme elles le font avec leurs contributions. Et cela ne tient même pas compte des Caitlin Snows ou des Nia Nals du monde. Le Arrowverse est, heureusement, très progressif. Il se concentre sur la diversité et l’inclusion et les événements importants actuels. Malheureusement, ce n’est parfois pas ce qu’un petit sous-ensemble de téléspectateurs souhaite voir. Heureusement que le slogan de la CW est «Osez défier».

La fille d’acier

Cela nous amène à Supergirl. J’ai écrit sur ce spectacle depuis la première de la série. La plainte la plus courante que j’entends? “Le pouvoir constant des filles, c’est trop.” Bon sang, la semaine dernière, un intervenant a noté qu’il ne serait pas surpris qu’il soit remplacé par Superman et Lois, et vous tous? Je suis tellement fatiguée.

Voici le truc: le «truc du pouvoir des filles» se poursuivra jusqu’à ce que la misogynie soit internalisée – et externe, d’ailleurs – se termine. Étant donné que cela ne semble pas susceptible de se produire de sitôt, ou au rythme auquel nous avons procédé, jamais, veuillez vous attendre à ce que Supergirl le tienne pendant toute la durée de sa course. Quand il sera annulé, attendez-vous à ce qu’un autre spectacle prenne sa place. Rincer, faire mousser et répéter jusqu’à ce que les téléspectatrices soient considérées comme normales plutôt que comme une corvée pour les femmes.

Le plus drôle, c’est qu’il y a beaucoup de plaintes raisonnables à propos de la série! Le problème est que ces problèmes légitimes sont si souvent noyés par un chœur de gens qui se penchent sur ce qui est décrit dans le paragraphe ci-dessus. Épuisant.

La chauve-souris

Batwoman allait toujours passer une partie de son temps dans l’ombre de Batman. Cependant, le spectacle a fait un très bon travail en gardant cette courte durée. Crisis on Infinite Earths a réussi à résumer cette idée en appelant littéralement Kate «La chauve-souris du futur». À l’exception d’Arrow – qui, bien qu’ennuyeux, obtient un peu plus de laissez-passer pour apprendre à travers les douleurs de croissance, de sorte que le reste de l’Arrowverse n’était pas obligé – la plupart de ces émissions ont passé plus de temps à bien faire leurs femmes que ne pas. Le Flash a eu ses trébuchements, mais c’était plus dû au drame de Kreisberg que ce n’était la faute des écrivains. Bien qu’il reste ridicule qu’il ait fallu six saisons pour laisser Iris porter ses boucles naturelles.

Dans l’ensemble, les équipes derrière ces séries font de leur mieux pour bien faire face à leurs personnages. C’est plus que quelques personnes bruyantes deviennent très bruyantes quand quelque chose devient un peu plus progressif qu’elles le souhaitent. Ce qui ressemble à une bonne introduction à ce qui suit.

Si votre féminisme n’est pas intersectionnel, ce n’est pas du féminisme

Si votre féminisme ne signifie que se battre pour des femmes qui vous ressemblent, vous n’êtes pas féministe. Je ne peux pas dire plus clairement que ça. Et oui, cette phrase très simple inclut les femmes trans. C’est un autre domaine que l’Arrowverse a vraiment commencé à clouer au fil des ans. De plus en plus, nous voyons divers personnages s’ajouter à ces spectacles. Nia Nal n’a peut-être pas obtenu le temps d’écran qu’elle mérite jusqu’à présent cette saison (ne vous inquiétez pas, nous avons un épisode centré sur Nia dans notre avenir), mais c’est génial de voir un personnage trans joué par une femme trans dont la totalité histoire d’origine se concentre sur le fait que oui, c’est une vraie femme.

Cela peut toujours être mieux, et c’est quelque chose que les équipes créatives derrière les émissions semblent toutes reconnaître. Si vous vous demandez pourquoi, je vous invite à vérifier qui est inclus dans les salles d’écrivains de ces séries. Un récit diversifié commence par une équipe de rédaction diversifiée.

Même temps de chauve-souris, même canal de chauve-souris

Le Arrowverse n’a été désactivé que pendant une semaine, nous aurons donc beaucoup plus de contenu juteux à plonger dans la prochaine tour de l’horloge. De retour à Central City, Barry a cassé le Speedforce. Je ne peux vraiment pas faire confiance à ce gars avec quoi que ce soit. Ray est sur le point de proposer à Nora, comme une mignonne complète, sur Legends of Tomorrow. Pendant ce temps, Batwoman a des problèmes de réseaux sociaux, et nous verrons comment le discours de Kara à Lena affectera leur relation à l’avenir. Black Lightning aura également sa finale! Assurez-vous de vérifier cela.

Articles sympas du Web: