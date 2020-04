Récapitulatif «Better Call Saul»: finale de la saison 5, «Quelque chose d’impardonnable»

HISTOIRES CONNEXES

Better Call Saul a conclu son avant-dernière saison avec une nouvelle arnaque en préparation … et un personnage clé en très grande difficulté.

Jimmy et Kim sont encore sous le choc de leur rencontre rapprochée avec Lalo la semaine dernière; ils le regardent partir et Jimmy court vers le téléphone où Mike écoutait. («J’en ai assez entendu pour savoir qu’elle t’a sauvé le cul», grommelle Mike.) Lorsque Kim lui demande qui c’est au téléphone, Jimmy lui révèle toute la vérité sur ce qui s’est passé dans le désert. Mais elle ne le juge pas et ils se rendent dans un hôtel chic pour leur protection. Alors qu’elle se lave, il trouve le courage de lui demander: “Suis-je mauvais pour toi?” Elle le rassure qu’il n’est pas; il a «franchi la ligne», autorise-t-elle, mais elle espère qu’il ne le fera plus. Il est toujours inquiet, cependant.

Le lendemain matin, Kim est levée et prête à aller au tribunal, mais Jimmy veut qu’elle prenne une journée de congé et passe du temps avec lui: “Allons John et Yoko cette meuf.” Vraiment, il est préoccupé par sa sécurité, mais elle pense qu’elle ira bien et promet de garder un œil. Au travail, elle demande au défenseur public un travail plus pro bono, et il la montre avec joie dans la salle des dossiers où des piles de crimes attendent. Pendant ce temps, Jimmy fonce chez Mike et frappe à sa porte, exigeant de savoir ce qui se passe. Mike s’adoucit quand Jimmy admet qu’il a peur pour Kim, et il lui fait savoir que Lalo sera pris en charge – ce soir.

Kim croise également Howard dans l’ascenseur du palais de justice, et quand elle lui dit qu’elle a quitté Schweikart & Cokely, il la tire de côté pour lui faire part de son inquiétude à son égard – et pour harceler Jimmy pour la boule de bowling et les putes au déjeuner. Il s’attend à ce que Kim soit mortifiée, mais au lieu de cela, elle lui rit au nez: “C’est tout?” Howard pense que l’insouciance de Jimmy déteint sur Kim, mais elle l’arrête tout de suite: «Je prends mes propres décisions. Pour mes propres raisons. ” Elle insiste sur le fait qu’elle connaît Jimmy… mais Howard dit que celui qui savait vraiment que Jimmy était Chuck.

Quand elle revient dans la chambre d’hôtel, Jimmy lui dit que Lalo n’est plus un problème et qu’ils sont en sécurité, et Kim pousse un énorme soupir de soulagement. Jimmy est toujours inquiète et l’encourage à rentrer chez elle, mais elle veut rester et commander un service de chambre – et trouver des moyens de continuer à torturer Howard. Ils gloussent alors qu’ils envisagent de se raser la tête… mais Kim se demande: que se passerait-il s’ils le trahissaient pour quelque chose de contraire à l’éthique, et Davis & Main devrait régler le procès Sandpiper? Ensuite, Jimmy obtiendrait 20% du fonds commun… soit environ 2 millions de dollars, calculent-ils.

Ils se font plaisir avec un assortiment de glaces du service en chambre et rêvent de ce qu’ils feront de l’argent. (Kim ouvrirait une entreprise pro bono; Jimmy veut juste acheter une maison.) Mais Jimmy ne pense pas qu’ils devraient aller jusqu’au bout. Howard aurait dû faire «quelque chose d’impardonnable» – alerte sur le titre de l’épisode! – et sa vie serait ruinée. Kim appelle cela juste «un revers de carrière pour un avocat», ce qui n’est rien comparé au bien qu’ils peuvent faire avec l’argent. Jimmy devient franc avec elle: «Ce n’est pas toi. Vous ne seriez pas d’accord avec ça. ” Mais elle répond sournoisement, “n’est-ce pas?” Et alors qu’elle s’éloigne pour prendre une douche, il ne peut que sourire avec admiration. On dirait qu’elle est Mme Saul Goodman après tout.

NACHO EST BRÛLÉ | Pendant ce temps, au Mexique, Lalo amène Nacho dans son somptueux complexe, où il est chaleureusement accueilli par son personnel, y compris un vieux chef bienveillant qui donne à Lalo un câlin maternel. (Gus est heureux de laisser Nacho là-bas comme “un homme à l’intérieur” pendant qu’il envoie une escouade d’hommes armés pour tuer Lalo.) Lalo prépare Nacho à rencontrer Don Eladio et, si cela se passe bien, à obtenir “une bosse” », mais Nacho reçoit un appel d’un numéro inconnu. Une voix lui dit de se lever à 3 heures du matin et de déverrouiller la porte arrière du complexe de Lalo; quand il essaie de poser des questions, l’appelant non identifié raccroche.

La rencontre de Nacho avec Don Eladio se passe bien – Lalo présente au don une voiture de sport rouge brillante (“Magnum P.I.!”) Avec une boîte pleine d’argent dedans – mais cette nuit-là, Nacho se faufile dehors dans l’intention de déverrouiller le portail. Il est repéré, cependant, par Lalo, qui pense juste que c’est un camarade “oiseau de nuit” et lui propose un verre. Nacho réfléchit rapidement et allume un feu de graisse dans la cuisine pour détourner l’attention de Lalo; quand Lalo court à l’intérieur, Nacho ouvre la porte et laisse les hommes armés masqués à l’intérieur. Lalo n’est pas facile à tuer, cependant: il utilise un garde du corps comme bouclier humain et éclabousse de la graisse chaude sur le visage d’un homme armé pour s’échapper, se précipitant dans une trappe secrète et à travers un long tunnel souterrain pour sortir en liberté.

Tout ce qu’ils ont fait, c’est le rendre fou: Lalo met la main sur une de leurs mitrailleuses et, en voyant quelques-uns rampant dans son tunnel secret, y tire une grêle de balles pour les étouffer. Enfin, il traque le dernier tireur vivant – celui au visage frit – qui insiste sur le fait qu’il ne sait pas qui les a embauchés. “Ça va,” lui dit Lalo. “Je fais.” Il demande au gars d’appeler son patron et de lui dire que le travail est fait, et il s’éloigne avec une vigueur retrouvée, en regardant le cadavre de son chef bien-aimé. Oui, nous ne nous sentons pas très bien avec les chances de Nacho de survivre à la dernière saison, n’est-ce pas?

Très bien, fans de Saul, c’est votre tour: notez la finale, et la saison 5 dans son ensemble, dans nos sondages, puis appuyez sur les commentaires pour partager vos pensées après la finale.

