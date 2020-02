Récapitulatif «Better Call Saul»: première de la saison 5, «Magic Man»

HISTOIRES CONNEXES

Jimmy McGill a créé un tout nouveau personnage alors que Better Call Saul entame son avant-dernière saison – mais a-t-il fait disparaître l’ancien Jimmy?

La première de la saison 5 de dimanche commence, comme d’habitude, en vous enregistrant avec “Gene” au Cinnabon d’Omaha. Se remettant toujours de son attaque de panique, un Gene secoué fouille dans son placard et trouve sa fidèle boîte de Band-Aid, qui est pleine de diamants en vrac. Il met également une nouvelle plaque d’immatriculation sur sa voiture et appelle un collègue pour lui demander si quelqu’un est venu le chercher. Il surveille également le scanner de police pour détecter tout ce qui est inhabituel, mais il retourne finalement au travail, où il est arrêté par un gars qui le reconnaît comme étant Saul. Le gars – un chauffeur de taxi nommé Jeff – pousse “Gene” à admettre qu’il est Saul, puis lui dit (de façon inquiétante) qu’il n’est “jamais à plus de cinq minutes”. C’est suffisant pour que Gene appelle Ed le nettoyeur et demande un autre appel de service. Ed lui dit que celui-ci lui coûtera le double… mais Gene change soudainement d’avis: «Je vais le réparer moi-même.»

De retour à Albuquerque aujourd’hui, Kim regarde Jimmy changer officiellement de nom pour devenir Saul Goodman au barreau de l’État. Il est revigoré – «Je pensais que je perdais un an de ma vie. Ce n’était pas un gaspillage. C’était pour ça! ” – mais elle n’est toujours pas convaincue. Elle lui a offert une mallette juridique en guise de cadeau de réintégration; c’est monogrammé “JMM”, mais il lui assure qu’il peut toujours l’utiliser. («La justice compte le plus»!) Il lui explique son intention de convertir ses clients de téléphones portables en clients légaux en lui offrant des remises importantes: «Crimes non violents, 50% de réduction». Sentant son hésitation, il explique: “Je ne peux pas redevenir Jimmy McGill”, alias le frère perdant de Chuck. C’est un nouveau départ pour lui, et il est excité. Mais je ne dirais pas que Kim est “excitée” pour l’instant.

Jimmy lance Saul Goodman Inc. en enfilant un costume rouge flashy et en installant une tente dans un parking vide, donnant gratuitement des téléphones portables afin d’attirer une clientèle avide. Il discute avec chaque client de leurs problèmes juridiques avant de céder le téléphone – et s’ajoute même comme numéro 1 sur la numérotation rapide. Il désigne Huell, qui ouvre la porte, comme l’une de ses réussites, et maintenant Huell l’appelle «l’homme magique». Lorsqu’il est à court de téléphones, la foule commence à s’amenuiser, mais il les retire en offrant cette remise de 50% et distribue un tas de cartes de visite. Saul Goodman est officiellement ouvert aux affaires.

«Saul» se met au travail, abordant ce chauve adjoint D.A. Oakley avec une fausse équipe de caméras de télévision et l’accusant de chemin de fer son client, menaçant de poursuivre en justice pour poursuites abusives. (Les vieux copains de l’école de cinéma de Jimmy sont derrière la caméra, bien sûr.) Le coup lui a valu quelques nouveaux clients, mais en attendant, Kim est en train d’essayer de convaincre un client pro bono nommé Bobby d’accepter un accord de plaidoyer pendant cinq mois. Cependant, il veut toujours être jugé, alors Jimmy propose de se faire passer pour quelqu’un du bureau de la D.A. et de menacer de retirer l’accord pour qu’il l’accepte. Kim est insultée et refuse d’arnaquer ses clients, alors Jimmy recule … mais quand elle revient à Bobby, elle leur dit que Jimmy était avec le D.A .: “On dirait qu’ils veulent faire un exemple de vous.” Bobby, effrayé, accepte l’accord de cinq mois, et Kim promet de l’examiner – avant de plonger dans une cage d’escalier pour reprendre son souffle.

LALO RIDE HIGH | Il semble que Lalo Salamanca sera le Big Bad de la saison 5, et un formidable à cela: le neveu d’Hector interroge Nacho et Krazy-8 sur ce qui est arrivé à Werner Ziegler et ce gringo chauve nommé “Michael”, avant d’enquêter sur un rapport que leurs concessionnaires «produit est« piétiné ». Ils visitent un lieu de ramassage où les acheteurs récupèrent leurs sacs de méthamphétamine dans un tuyau de vidange, et Lalo entre directement et détermine après un rapide échantillonnage: «Ce n’est pas le nôtre». Il confronte Gus Fring et Juan Bolsa, et Gus blâme Werner Ziegler pour avoir volé deux kilos et les avoir remplacés par un produit inférieur. (Ouais, à droite.) Lalo s’enquiert également du projet de construction de Gus, et Gus prétend qu’ils sont en train de construire un énorme refroidisseur de poulet. Mike est même là dans un casque pour vendre le mensonge, et Juan Bolsa exhorte Lalo à trouver un moyen de travailler avec Gus: “Tant qu’il rapporte des dollars, Eladio est heureux.”

En parlant de Mike, il envoie le reste de l’équipe de construction allemande à la maison avec le plein salaire, même si le travail n’est qu’à moitié fait, demandant leur «coopération» en retour. Un gars assure à Mike qu’il a fait ce qu’il avait à faire, parce que Werner était «doux», et Mike le chaussait fort dans la mâchoire; un autre dit à Mike que Werner “valait cinquante de vous” et Mike le laisse partir sans un mot. (Je suppose qu’il est d’accord.) Plus tard, Gus dit à Mike qu’il est préoccupé par Lalo, et la construction du superlab restera en attente jusqu’à ce que Lalo soit «traité». Il propose de payer Mike pour attendre et ajoute que la femme de Werner a été indemnisée pour sa mort – ce qui rend Mike hérissé. Il rejette l’argent de Gus et le quitte. Hmmm… on dirait que le fantôme de Werner Ziegler pourrait se profiler pendant toute cette saison, n’est-ce pas?

