Récapitulatif «Better Things»: Saison 4, épisode 4 – «DNA»

Better Things ne manque jamais de cracher la vérité sur la beauté et la misère de la famille. Comment détester ceux que nous sommes censés aimer le plus? C’est une question explorée par l’épisode de jeudi, intitulé «ADN». Alors que Phyl continue d’être une épine dans le côté de Sam, c’est le crachat verbal de Sam avec Max qui montre la brutalité pure d’élever des filles adolescentes en tant que parent célibataire. C’est un champ de bataille droit, vous tous.

Nous commençons par Sam chatouiller les ivoires et se brancher sur «Quelqu’un a sauvé ma vie ce soir» d’Elton John. Elle se débat à travers la piste en raison de douleurs chroniques à la main, mais à première vue, Pamela Adlon peut totalement tomber sur un piano. Fête.

C’est un autre jour de pluie dans la fiction de Los Angeles. (Est-ce moi ou il pleut dans presque tous les épisodes de cette saison?) Phyl et ses copains discutent du mouvement #MeToo au cours d’un jeu de cartes, quand Sam se présente avec un test d’ADN, annonçant: «C’est aujourd’hui … donnez-moi votre broche ! ” Cependant, Phyl n’a aucun intérêt pour ses antécédents biologiques. Sam la poursuit autour de la table comme un parent qui court après un tout-petit. Phyl rampe sous la table pour se cacher, mais Sam s’attaque à sa mère pleine de vivacité, grimpant sur la femme jusqu’à ce qu’elle crache à plusieurs reprises dans le tube. “Jésus, je ferais mieux d’être Samoan ou quelque chose de cool qui vaut le coup pour ça,” marmonne Sam.

Plus tard, Sam va voir un médecin au sujet de sa douleur à la main. «Vos mains sont beaucoup plus vieilles que vous», dit-il. Ses muscles se sont atrophiés et même la chirurgie ne peut pas le réparer. «Cela fait exploser un âne mort d – ks», se moque-t-elle. “Vous n’avez pas besoin de mains pour ça!” répond le docteur. Eh bien, il a raison.

Le lendemain matin, Sam se réveille pour trouver une chouette dans son lit. Elle est immédiatement surprise et se faufile hors de la pièce pour se mettre en sécurité. Elle et les filles discutent de ce qu’il faut faire, et Frankie leur dit que les hiboux sont généralement considérés comme un signe avant-coureur de la mort, mais peuvent également être un signe de changement et de fertilité. Duke passe devant eux, une serviette à la main, et ramasse doucement l’oiseau. Ils décident tous de le nommer Edwin.

À la fin de l’épisode, l’ami de Duke, Pepper, coupe son doigt à la porte de Sam’s El Camino. Duke rit de façon incontrôlable, tandis que Sam essaie de réprimer les cris terrifiés de la fille. Chewy, leur chien, avale le bout des doigts, ce qui fait vomir Duke et évanouir Pepper.

Pendant que Sam fait face à la crise, Max panique sur son manque de vêtements de travail propres. Sam l’appelle pour être «super merdique» envers elle. “Vous réalisez que vous vivez ici sans loyer, non?” demande Sam.

Ce qui vient ensuite est un match criant ultime, et sérieusement, c’est un match pour les livres télévisés.

Max menace de partir et Sam lui dit de partir, disant à sa fille que ce serait génial si elle pouvait parfois aider dans la maison. Max dit à sa mère qu’elle est «un désastre» et qu’elle n’a pas à être si dure juste parce que «vous ne savez plus ce que ça fait d’être une femme». AIE. Sam appelle ensuite Max le pire mot, le plus inexprimable de la langue anglaise: le mot C. Et Max le renvoie directement. Les femmes font des va-et-vient en criant: «Tu es une f – c-t», comme si c’était un match de Wimbledon à enjeux élevés. “Vous êtes un f – roi c – t, votre sœur est un connard et votre autre sœur est super!” Aboie Sam. (C’est vrai. Nous vous aimons tous, Duke!)

Après avoir épuisé leurs grossièretés, Sam et Max craquent des sourires et commencent bientôt à rire. Max s’excuse et dit à Sam qu’elle est la meilleure. Ils l’étreignent et échangent «Je t’aime». “Je ne veux pas que tu déménages, mais je le fais, donc tu ne devrais pas, mais s’il te plait déménage bientôt, mais ne le fais pas,” dit Sam, ce que je peux seulement supposer, c’est ce que chaque parent ressent à propos de leurs vingt- quelque chose de freeloaders. L’épisode tire sa révérence avec la prise de conscience de Max que Sam “va devoir passer par trois fois”.

Que pensez-vous de la guerre épique des mots de Sam et Max? Dites-nous ce que vous avez pensé de l’épisode dans les commentaires ci-dessous!