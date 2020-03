Récapitulatif «Black Lightning»: Finale de la saison 3 – Aperçu de la saison 4

HISTOIRES CONNEXES

Black Lightning et ses super-amis / famille se sont battus sur plusieurs fronts dans la finale de la saison 3 de la série CW. Une fois la poussière enlevée, qui ne s’en est pas sorti vivant? Qui a atterri dans le coma? Et qui a été laissé pour mort?

Pour récapituler: Après avoir battu (et presque au micro-ondes!) Black Lightning pendant que ses hommes transportaient un KO’d Jennifer loin, Gravedigger s’est dirigé vers The Pit. Et bien qu’Erica, Gardner et quelques Freelanders décousus aient tenté de garder l’entrée de l’établissement, Gravedigger les a tous «poussés» facilement à dormir et a marché à l’intérieur. Dans les rues de Freeland, Lala s’est avéré être un peu un héros de la ville natale, arrivant avec son gang à temps pour aider Henderson et le PD à faucher de nombreux soldats markoviens. Lorsque Black Lightning est arrivé à l’extérieur de The Pit avec Jennifer, qu’il avait sauvée d’une cellule de méta-amortissement, il a atterri dans la ligne de mire d’un soldat markovien. Mais Henderson, jalonné dans les bois, a sorti le tireur avec plusieurs autres. Un soldat, cependant, a tiré un dernier coup de feu mortel contre le policier, qui est véritablement décédé dans les bras de Black Lightning.

À l’intérieur de la fosse, Gravedigger a d’abord affronté Thunder, jusqu’à ce qu’il ordonne à Grace de «tuer» sa petite amie et que les dames se soient mêlées à leur propre échauffourée. Gravedigger a ensuite rencontré Lightning et Geo, qui ont combiné leurs pouvoirs pour le bombarder de «foudre volcanique» – mais aussi astucieux que ce soit, ce n’était pas suffisant. Pendant ce temps, Lynn s’est heurtée au commandant Williams de l’ASA, qui avait reçu l’ordre de détruire toutes les données classifiées – y compris celles qui se trouvent à l’intérieur de la tête des Drs. Jace, qu’il avait déjà tué, et Stewart. Lynn a détourné ses coups de feu avec un peu de méta-puissance, puis l’a bien frappé, avant de se précipiter hors du laboratoire avec un fusil chargé d’anti-booster.

Black Lightning a obtenu son match revanche avec Gravedigger dans le couloir, mais encore une fois n’a pas réussi à battre le méchant. Le fossoyeur est allé pour le tuer au micro-ondes de l’intérieur lorsque Lynn a déchargé une pulvérisation d’anti-rappel dans son dos. Rendu impuissant (au moins pour le moment), Gravedigger n’a pas réussi à égaler Black Lightning, qui a utilisé un lasso d’électricité pour tirer son ennemi contre la mère de toutes les cordes à linge de nettoyage d’horloge. L’agent Odell, quant à lui, avait mis The Pit en mode d’autodestruction, donnant à Lynn et Jefferson une minute pour s’envoler vers la sécurité – même si cela signifiait laisser KO’d Gravedigger derrière pour mourir. Quelques instants plus tard, boum! est allé The Pit, avec les méta-enfants blottis en toute sécurité à l’intérieur d’une pièce protégée contre l’holocauste nucléaire à l’intérieur.

De retour à Markovia, nous avons vu Tobias savourer un repas maison de sa mère tout en préparant son retour à Freeland pour réclamer la «couronne» qui lui revient à juste titre. La télévision, quant à elle, a diffusé la couverture d’une audience du Sénat à Gotham City, où Lynn (toujours secrètement en train de faire feu vert) a fait ratifier son projet de «pensionnat» pour les métahumains. Black Lightning, aux côtés de Thunder et Lightning, devait ensuite témoigner devant le comité, et il a expliqué comment les décennies d’expérimentation sur Freelanders n’étaient que la dernière d’une série d’ignominies similaires visités par les Noirs dans l’histoire des États-Unis. Il a ensuite retourné la mallette contenant le plan directeur de l’ASA, avant que les sénateurs ne dégagent la salle pour la sortie des héros du bâtiment.

Un mec blanc pâteux a également quitté l’audience, que nous avons découvert était un fossoyeur métamorphosé, bel et bien vivant et clairement alimenté!

Ailleurs dans la finale:

* Le major Gray a conclu un accord avec Lady Eve pour la mallette, mais lorsque la reine du crime s’est rendu compte qu’une double croix était en cours – le gouvernement visait à nuer Freeland si Markovia prenait le contrôle – une fusillade a éclaté, les deux femmes étant ailées.

* Painkiller à un moment donné était prêt à éliminer Jennifer et Jefferson, jusqu’à ce que Khalil l’attire dans une dernière bagarre cérébrale brutale et en ressorte triomphant. Plus tard, contre la volonté de Jefferson, Khalil a mis quelques balles dans l’agent Odell – mais seulement dans sa rate. Le reste, renifla-t-il, est entre les mains de Dieu.

* Gambi, avec l’aide de TC, a gaspillé le dernier groupe de fous de l’ASA qui connaissaient les secrets des Pierces, alors qu’ils envahissaient sa boutique, les armes à feu flamboyantes.

* Lynn a rapporté à une Anissa dépourvue de sens que Grace était comateuse suite à l’affrontement des filles à l’intérieur de The Pit, et doit être envoyée quelque part pour des soins à temps plein.

À quoi ressemblera la saison 4? Comme on le voit dans la marche au ralenti finale, la famille Pierce, après trois saisons, est-elle maintenant plus forte que jamais?

“C’est une question difficile. Je dirais oui et non “, a déclaré la responsable de la série, Cress Williams, à TVLine. “Comme, ils sont ensemble, et ils ont surmonté beaucoup de choses, mais je pense que Lynn garde toujours le secret qu’elle n’a toujours pas tué l’habitude de la drogue, mais ça va certainement être un problème.”

Williams, pour sa part, est heureux que ce soit toujours un problème, aussi difficile que cela puisse être sur sa télévision. «Je suis un peu heureuse que ce ne soit pas juste terminé et elle est soudainement guérie, car la toxicomanie ne fonctionne pas de cette façon. Ce devrait être une route plus difficile », note-t-il. «C’est quelque chose de désordonné, comme le savent tous ceux qui ont fait face à la toxicomanie, il y aura donc un peu de répit. Deux pas en avant, trois pas en arrière »dans la saison 4.

Pendant ce temps, sur le front de l’ennemi juré, “Nous ne savons pas pour Tobias et où il est”, fait remarquer Williams, “et l’ultime chose est que nous ne savons pas que Gravedigger est toujours là. Le fait qu’il soit caché et toujours là, ce seront les vrais piliers de la saison prochaine. »