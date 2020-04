Récapitulatif «Broke»: Première de la sitcom de CBS – Pauley Perrette, Jaime Camil

HISTOIRES CONNEXES

Pauley Perrette est de retour sur CBS dans la nouvelle sitcom Broke, échangeant sa blouse blanche contre un T-shirt Guns N ‘Roses en tant que maman célibataire à col bleu dont la vie est bouleversée par l’arrivée de sa (autrefois) soeur riche .

Perrette incarne Jackie, qui fait face à ses propres problèmes d’argent: son micro-ondes est en panne, alors elle réchauffe le gruau de son fils Sammy avec une torche au propane. Elle reçoit une visite surprise de sa soeur glamour Elizabeth (Natasha Leggero d’une autre période) et du mari d’Elizabeth Javier (Jaime Camil de Jane the Virgin) – ou, comme Sammy les appelle, “Tante Hoity et Oncle Toity”. Elizabeth a adopté un accent britannique et le fidèle assistant de Javier, Luis (Izzy Diaz de Telenovela), mais nous apprenons rapidement qu’ils ne passent pas simplement par: Elizabeth sanglote en privé à Javier qu’ils sont trop bons pour faire faillite , après que le papa riche de Javier les ait brusquement coupés.

Javier promet d’envoyer un courriel à son père pour lui faire gagner plus d’argent, et même des volontaires pour emmener Sammy à l’école afin que Jackie et Elizabeth aient plus de temps pour se rattraper. Il prend la place de Jackie lors d’une conférence parents-enseignants, charmant les chaussettes de l’enseignant de Sammy et la convaincant que les vidéos animées de Sammy, que l’enseignant considère comme une distraction, sont en réalité l’œuvre d’un génie en herbe. Pendant ce temps, Elizabeth accompagne Jackie au bar où elle travaille, et les sœurs font allusion à tour de rôle à leurs problèmes financiers avant qu’Elizabeth avoue finalement: elles ont fait sauter tout le fonds en fiducie de Javier, et elles doivent emménager avec Jackie pendant un certain temps. Leurs querelles se transforment en un combat physique, les sœurs se jetant des glaçons et des serviettes en papier avec dégoût.

Au moment où Jackie et Elizabeth rentrent à la maison, ils ne se parlent pas – mais au moins Javier et Sammy sont liés. Luis va chercher à Jackie un “thé” qui est principalement du whisky et lui assure que Javier est une bonne personne: “Son cœur, il n’y en a pas de plus grand.” Elle grimpe dans une baignoire vide avec Elizabeth pour une «conversation sur le bain» sincère, Elizabeth s’excusant d’avoir dominé sa fortune sur Jackie dans le passé. Jackie se méfie encore un peu de leur emménagement, mais le père de Javier l’informe par e-mail qu’il n’enverra plus d’argent avant au moins un an… et Sammy leur montre une vidéo animée qu’il a réalisée pour le cours sur son bonheur. sa nouvelle famille: «Maintenant, la maison est à nouveau bruyante et animée. Et j’espère que cela restera ainsi. » (Aw.)

Jackie accepte de laisser Elizabeth et Javier (et Luis) rester avec eux pour l’instant… tout comme un mignon chihuahua nommé Bijou sort du sac d’Elizabeth. Hé, plus on est de fous, pas vrai?

