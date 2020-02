Récapitulatif «Brooklyn Nine-Nine»: Saison 7, épisode 1 – Jake et Amy

HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers sur la première saison de Brooklyn Nine-Nine jeudi.

Et bébé en fait trois?

Dans la première de la saison 7 de Brooklyn Nine-Nine, Jake et Amy ont une discussion importante. Le sergent monte dans son lit et révèle à son mari qu’elle pensait qu’elle était enceinte, mais ce n’était qu’une fausse alarme. Ils conviennent que ça aurait été fou, ayant déjà décidé d’attendre une autre année, mais ça aurait aussi été «plutôt cool». Et donc, le couple décide de commencer à essayer pour un bébé.

Jake et Amy ont débattu pour la première fois de ramener un enfant au monde dans l’épisode de la saison 6 “Casecation”. À l’époque, Jake hésitait à avoir des enfants, mais a finalement eu l’idée de fonder une famille – un jour.

Alors pourquoi maintenant?

“J’ai eu beaucoup de débats internes sur la question de savoir si je voulais faire cette histoire”, a déclaré le co-créateur de la série Dan Goor à TVLine. «Je ne veux pas donner l’impression que la série revient du côté que la seule façon dont un couple peut être heureux est d’avoir des enfants, donc je ne voulais pas donner l’impression qu’il y avait cette fatalité pour eux avoir des enfants. “

Goor s’est également demandé comment un bébé «Peraltiago» pourrait changer l’ADN de la série. «C’est une comédie en milieu de travail, et les enfants ne font généralement pas partie du lieu de travail», dit-il. “Je suis également conscient du fait que la plupart des émissions font que leurs personnages ont des enfants parce qu’il n’y a que trop d’histoires à raconter”, mais ce n’était pas le cas ici. Cela n’avait rien à voir avec la grossesse de l’actrice Melissa Fumero. «Nous avions complètement cassé [Amy]Avant de nous dire qu’elle était enceinte », confirme-t-il,« cela n’a donc nullement informé de ce que nous avons fini par faire.

“La chose qui m’a vraiment convaincu que ce serait une histoire intéressante était de parler à Melissa d’Amy à la fois d’avoir des enfants et d’avoir des enfants”, révèle Goor. «Nous avons un personnage féminin très fort qui aime son travail, et… avoir un enfant et essayer d’avoir un enfant sont des choses auxquelles les femmes au travail doivent faire face. Il y a des conflits qui en découlent, et il y a des difficultés et des obstacles, qui prévoient tous de bonnes histoires. C’est vraiment en parlant à Melissa qui m’a fait penser: «C’est une chose valable à faire.»

