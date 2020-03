Récapitulatif “Brooklyn Nine-Nine”: Saison 7, épisode 6 – Jake et Amy Baby

HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers sur l’épisode de Brooklyn Nine-Nine de jeudi.

Ce son que vous entendez est le cœur collectif du fandom Brooklyn Nine-Nine qui se brise en un million de minuscules morceaux pour Jake et Amy.

Dans le sixième épisode de la saison 7, nous avons regardé le couple central de la série essayer et essayer de tomber enceinte pendant six mois. Ils ont essayé la «façon Jake», puis la «façon Amy», puis [shudders] la «voie Hitchcock», qui a échoué.

“La seule raison pour laquelle nous avons décidé de faire cette histoire était pour voir cette lutte”, a déclaré le co-créateur de la série Dan Goor à TVLine. “J’ai parlé à [Melissa Fumero] et a dit: «Une chose qui viendrait naturellement dans votre relation est d’avoir un bébé. C’est une chose que nous envisagerions, mais je ne sais pas si je veux le faire parce que cela ressemble à un danger pour un [workplace] sitcom, pour que vos personnages aient un bébé. cela m’a vraiment frappé comme si précis et si incisif. Une fois qu’elle a dit cela, il était clair que nous devions le faire. »

Après sa conversation avec Fumero, Goor est allé à la star de la série Andy Samberg, qui a convenu que sa femme à la télévision avait la bonne idée. Il voulait aussi raconter cette histoire, mais il avait une mise en garde: «La seule chose [Andy and I] que je voulais faire était de m’assurer… que ce n’était pas seulement une idée passagère qu’ils avaient des problèmes, mais qu’ils avaient vraiment [and we show that on screen]», Révèle Goor. C’est alors que Goor a conçu l’idée de faire sauter l’épisode dans le temps, de montrer la «dégénérescence de l’acte d’avoir un bébé» sur une période de plusieurs mois. «Je pense que les couples sont liés à cela. C’est comme, “Ooh, c’est amusant! C’est titillant! Nous allons faire un bébé! »Et puis ça devient de plus en plus une corvée.»

Les mariés découragés ont finalement accepté de se mettre moins de pression et de laisser tout ce qui se passerait – mais cela n’a pas été moins douloureux de voir Amy confronter Jake à un autre test de grossesse négatif.

«Nous avons eu une blague à la fin [of the script], et nous l’avons eu dans une coupe [of the episode]», Dit Goor. Mais quand Samberg l’a vu, il a exprimé son désir de supprimer la punchline et de terminer l’épisode sur une note sérieuse. “Il a dit:” Je pense vraiment, vraiment que la meilleure version de celui-ci est la version qui n’a pas de blague. “Cela ne le sape pas. Ça vend vraiment qu’ils ont des problèmes… Ils s’aiment, mais c’est dur. »

