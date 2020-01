Récapitulatif «Champions AGT»: Épisode 4 de la saison 2 – Tous les demi-finalistes dévoilés

Simon Cowell et Howie Mandel peuvent-ils être les deux prochains juges lancés par America’s Got Talent? Après l’épisode de lundi de The Champions, qui a préparé le terrain pour les demi-finales de la semaine prochaine, je ne suis pas sûr que l’un d’eux connaisse plus le sens du mot.

Ma frustration – qui, je l’imagine, sera partagée par beaucoup – vient de l’élimination finale de la nuit, le redouté «choix des juges». Cette semaine, les options du panel incluaient Brian King Joseph, un violoniste exceptionnel dont la neuropathie le laissera un jour paralysé; Christian et Percy, un acte humain-chien qui illustre la force, le dévouement et la compagnie; et JJ Pantano, un enfant de 7 ans dont la routine «comique» n’était en fait qu’un rôti de juges. (Ses brûlures malades incluaient de déchirer Alesha Dixon pour ne pas avoir eu autant de succès qu’Alicia Keys, et de déprécier l’animateur Terry Crews pour n’avoir joué que 32 matchs dans sa carrière dans la NFL.)

En discutant entre eux, les juges ont conclu que ce ne serait pas une décision facile, et j’ai accepté. Je ne pouvais pas imaginer avoir à choisir entre le musicien inspirant ou l’incroyable athlète / entraîneur d’animaux. Avec tout le respect que je dois à l’enfant qui se tient entre eux, BKJ et Christian auraient tout aussi bien pu être les seuls à se tenir sur cette scène. (Garçon, ai-je mal évalué la situation.)

Mandel, pour des raisons que je ne comprendrai pas, a voté pour Pantano. (Mon sens Spidey a immédiatement commencé à picoter.) Dixon et Heidi Klum ont jeté leurs votes respectifs derrière les deux autres actes, ce qui a entraîné une égalité, laissant le sort collectif des concurrents entre les mains de Cowell, et lui … Je ne peux pas croire que je suis même sur le point de taper ces mots… a choisi l’enfant.

Honnêtement, je suis perdu ici. Cowell voler Golden Buzzer de Mandel il y a quelques semaines était une chose, mais c’est un tout autre niveau de fou. Pour une émission qui se targue de répandre l’inspiration et la positivité, c’est un peu époustouflant qu’AGT fasse la promotion d’un petit torréfacteur – aussi précoce soit-il – par rapport aux deux autres. Et je sais que c’est ridicule de s’énerver sur les résultats d’une émission de téléréalité, mais soyons honnêtes, nous avons franchi cette ligne il y a des semaines.

Heureusement, les sept autres actes de la nuit ont fini exactement à leur place. Dixon lui a donné Golden Buzzer Silhouettes, un groupe de danse dont la belle histoire illustre la relation durable entre une fille et son chien tout au long de leur vie ensemble. Et les super-fans ont envoyé Serpent de Strauss, un contorsionniste à couper le souffle, et Sandou Trio Russian Bar, dont la routine acrobatique sur le thème de l’océan a fait haleter tout le monde dans le public.

Quant aux actes qui n’ont pas atteint les demi-finales, nous avons dit au revoir au quatuor gospel Voix de service, Danseur Emil Rengle (qui rendait totalement hommage à Britney Spears dans ce body “Oups! … I Did It Again”), duo musical Bars et mélodieet jeune chanteuse Connie Talbot.

Après les résultats de ce soir, nous connaissons maintenant les 16 actes en compétition dans les demi-finales de la semaine prochaine: Alexa Lauenburger, Angelina Jordan, Boogie Storm, Dania Diaz, Duo Destiny, Duo Transcend, Hans, JJ Pantano, Marc Spelmann, Marcelito Pomoy, Ryan Niemiller, Sandou Trio Bar russe, silhouettes, serpent Strauss, Tyler Butler-Figueroa et V. imbattable. (Cliquez ici pour regarder de plus près chacun de ces actes.)

OK, parlons: suis-je en train de réagir de manière excessive ici, ou Cowell et Mandel doivent-ils prendre du recul et réévaluer leurs choix de vie? Votez pour vos actes préférés dans notre sondage ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos réflexions sur l’épisode de lundi. De plus, quels demi-finalistes allez-vous recruter la semaine prochaine?