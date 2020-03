Récapitulatif «Chicago Fire»: Saison 8, épisode 18 – [Spoiler] Meurt

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour mercredi le feu de Chicago. Procédez à vos risques et périls!

Le cercle de la vie a frappé Chicago Fire de manière déchirante lors de l’épisode de mercredi, lorsque la mère biologique de Sylvie Brett, Julie (interprétée par Kelly Deadmon), est décédée lors de l’accouchement.

Plus tôt dans l’épisode, Brett a dit à sa mère biologique qu’elle aimerait être impliquée dans la vie du bébé (et la sienne) même après l’arrivée du mari de Julie en ville. Julie a rassuré sa fille que, bien sûr, ils prévoyaient de célébrer leur grand déménagement à Chicago avec elle. Après tout, le changement de lieu de vie a été alimenté par le désir d’être plus proche de Brett, qui était également une ressource médicale pratique lorsque Julie a recommencé à avoir des contractions. Mais ceux-ci n’étaient pas de faux travaux.

Brett a emmené Julie à l’hôpital, où il y a eu des complications, entraînant une césarienne d’urgence. Malheureusement, le médecin est sorti plus tard et a informé Brett que Julie était morte sur la table après avoir perdu trop de sang. Un Brett choqué a posé des questions sur le bébé, qui allait bien. Casey, que Brett a appelé pour obtenir de l’aide, l’a exhortée à aller voir l’enfant. Alors que Brett berçait son nouveau demi-frère, elle commença à s’effondrer, des larmes coulant sur son visage.

La perte dévastatrice aura sans aucun doute un grand effet sur Brett, qui venait récemment de se connecter avec sa mère biologique. Et dans l’épisode du 8 avril, l’ambulancier paramédical «est confronté à une décision monumentale», selon le synopsis officiel.

Fans de Chicago Fire, qu’avez-vous pensé de la tournure déchirante? Et selon vous, quelle est la grande décision de Brett?