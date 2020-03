Récapitulatif «Chicago Med»: Saison 5, épisode 17 – Avril raconte Ethan

HISTOIRES CONNEXES

Un grand secret a finalement été dévoilé après le 100e épisode de Chicago Med, laissant le sort d’un couple dans les airs.

Après avoir doublé ses hormones de FIV et être tombée malade, April dit à Ethan qu’elle voulait vraiment lui donner un bébé. «Je voulais juste me rattraper…» elle s’éloigne de son lit d’hôpital. Quand il rejette l’idée qu’elle ait quelque chose à regretter, April révèle qu’elle a embrassé Crockett la nuit que son beau-père est parti pour le déploiement.

“Je suis désolé”, plaide April en larmes. Inutile de dire qu’Ethan est choqué et blessé. Lorsqu’il commence à se lever avec colère, April ajoute: «Ce n’était pas de sa faute. C’était à moi. Il n’y était pour rien. » Mais cela n’empêche pas Ethan d’affronter Crockett et de le pousser plusieurs fois avant que Platt de Chicago P.D n’intervienne – car Platt peut toujours compter sur lui, même quand ce n’est pas son émission.

Plus tard au mariage de Maggie et Ben, April cherche autour d’Ethan, mais il est introuvable. Elle et Crockett, cependant, se repèrent dans la foule. Il se tient à côté de Natalie, qui murmure: «Tu as frappé en avril? Je commençais à penser que tu étais un bon gars. »

“Qu’est-ce qui vous a donné cette idée?” Crockett répond, après quoi Natalie s’éloigne de lui de manière très pointue.

Ailleurs dans l’épisode, Hannah retourne au travail après avoir terminé sa cure de désintoxication, incitant Will à essayer de faire amende honorable en demandant ses services sur le cas d’avril. Au départ, Hannah lui donne l’épaule froide pour avoir si publiquement dénoncé sa dépendance.

“Vous êtes un excellent médecin. Je crois en toi », raconte Will à Hannah. “Je n’allais pas te laisser gâcher ta vie. Et si je devais recommencer, je ferais la même chose. “

Finalement, Hannah admet qu’elle était trop profonde et qu’il avait raison de la dénoncer. “Si je suis honnête avec moi-même, ce que vous avez fait était ce dont j’avais besoin”, lui avoue-t-elle. «Cela n’a pas été facile. Tu m’as rendu ma vie. ” Puis Will l’invite au mariage, et elle accepte.

Également à la cérémonie, qui est déplacée dans un bowling (amusant!) Après que Maggie et Ben aient eu une fuite d’égout (eek!): Le Dr Charles et sa fille adolescente (Hannah Alligood de Better Things), qui se sentait négligée par son père.

Que pensez-vous du 100e épisode de Chicago Med? Notez-le ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires!