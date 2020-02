Récapitulatif «Chicago PD»: saison 7, épisode 13 – Burgess [Spoiler]

HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour mercredi Chicago P.D. Procédez à vos risques et périls!

Mercredi à Chicago P.D., la grossesse de Burgess a pris une tournure tragique lorsqu’elle a perdu le bébé à la suite des coups brutaux infligés par un meneur de trafic sexuel.

Après avoir localisé l’une des victimes mineures dans un motel, Burgess a appelé au secours – mais les cris de la jeune fille ont forcé l’officier à se précipiter avant l’arrivée des secours. Le suspect a ensuite attaqué Burgess, la frappant, la jetant et la claquant jusqu’à ce qu’elle lui tire dessus. Burgess a pu sauver la jeune fille, qui était sous l’eau dans la baignoire, où Upton a trouvé un Burgess sanglant qui se tenait le ventre. Lorsque Ruzek est arrivé sur les lieux, il a sorti son ex enceinte de la baignoire pendant qu’elle pleurait dans ses bras. Mais à l’hôpital, Burgess avait le visage de pierre, la tête baissée par la fenêtre alors que le médecin lui disait que le bébé était perdu. Elle n’a même pas réagi quand Ruzek s’est assis à côté d’elle sur le lit pour la réconforter.

Ci-dessous, la star Marina Squerciati parle du tournage de la séquence de combat difficile et décrit comment l’arrêt émotionnel de Burgess va céder la place à une «violence émotionnelle» avec Ruzek.

TVLINE | Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez reçu le script et que vous avez découvert qu’elle allait perdre le bébé?

Je me suis senti dévasté et, alternativement, excité, parce que je pensais que c’était si bien écrit, et qu’il y avait tellement de choses à jouer dans ce merveilleux script que Gwen [Sigan] a écrit. Donc en tant qu’actrice, j’étais ravie. En tant que Burgess, c’est assez horrible.

TVLINE | Pourriez-vous voir un scénario où elle aurait pu équilibrer avoir une famille, faire cette version moderne de la parentalité avec Ruzek, et son travail en même temps?

Bien sûr, je pense qu’ils l’auraient tué en tant que co-parents. J’ai l’impression qu’ils ont traversé l’essoreuse. Ils ont été dans une relation, hors d’une relation, engagés, sans engagement, et ils sont toujours plutôt amicaux et ont à nouveau cette belle relation. Si quelqu’un pouvait le faire, il le pourrait, ce qui le rend d’autant plus tragique.

TVLINE | J’ai toujours eu l’impression que Burgess luttait avec la façon dont elle allait faire cela tout en restant une partie active du renseignement et sans sacrifier sa carrière.

Oui, je pense que c’est une lutte que chaque femme a, non? Même quand j’ai eu mon enfant, comment faire sans sacrifier ma carrière, que j’aime tant? Elle a ajouté [factor] de vous mettre en danger, et comment conciliez-vous cela lorsque vous avez un enfant? Je ne sais pas. C’est quelque chose que je n’ai pas encore déballé.

TVLINE | J’ai revu une partie de la fin, mais je ne pouvais pas me résoudre à revoir la scène de combat parce que c’était si brutal. Quelle a été l’expérience de tourner cette scène dans la salle de bain et la baignoire?

Ce fut l’une des scènes de combat les plus longues que nous ayons jamais eues. Normalement, dans une scène, vous photographiez de façon directionnelle. Vous faites un côté large, puis vous vous rapprochez, puis vous retournez les caméras, puis vous faites l’autre côté large, puis plus près. C’est la manière rudimentaire de base de le dire. Le problème était qu’une fois mouillé, on ne peut pas vraiment se mouiller. Donc, l’eau a ajouté cet élément fou, et nous avons donc dû tirer dans un sens jusqu’à l’eau, tirer dans l’autre sens jusqu’à l’eau, puis tirer sur l’eau. … C’était incroyablement violent et horrible de tirer aussi, et durement, et tout le monde travaille, tout le monde essuie l’eau et change mes vêtements et change de maquillage. C’est un véritable témoignage pour l’équipage que nous avons pu le faire si bien et que cela a si bien fonctionné.

TVLINE | Quelle partie de la chorégraphie de combat avez-vous eu à faire?

Oh, c’est tout moi sauf après que nous soyons à la porte et il me frappe et il me jette à terre. C’est la seule chose qu’ils ne m’ont pas laissé faire. Donc tout le reste, c’est moi.

TVLINE | Cela a dû être une journée très éprouvante mentalement et physiquement pour vous.

C’était. Parfois, Tracy [Spiridakos] et moi, après des scènes de combat, échange des photos d’ecchymoses. [Laughs] Nous avons tous les deux des ecchymoses comme un fruit d’été, et nous nous disons: “Pouvez-vous battre celui-ci? Le mien a la taille du Texas. “” Eh bien, le mien est la taille de la Californie. “

TVLINE | La scène où elle est dans la baignoire et où elle commence à pleurer quand Ruzek entre et la prend, c’est tellement puissant. Quelle a été la direction que vous avez reçue à ce moment-là du scénario ou du réalisateur?

Eh bien, en fait, dans le script, il était censé venir dans la baignoire avec moi et s’asseoir avec moi jusqu’à ce que l’aide arrive, et Paddy [John Flueger] était comme, “Non. Je ne peux pas faire ça. Je dois venir vous chercher et vous emmener à l’hôpital. »C’était donc quelque chose que nous devions travailler avec l’écrivain et nous assurer qu’elle était d’accord avec ça. Elle avait écrit cette belle scène et nous voulions la respecter. Mais en fin de compte, elle était d’accord avec le fait qu’il me prenne et m’emmène, ce qui est exactement ce que Paddy, en tant qu’homme, ferait et ce que Ruzek, en tant qu’homme, ferait. C’était une danse. Tout le monde travaillait très dur pour le faire fonctionner.

TVLINE | Comment Burgess gère-t-il le traumatisme?

Pas génial. [Laughs]

TVLINE | Dans quel état d’esprit est-elle dans le prochain épisode?

Nous aurons quelques scènes avec Voight et Adam, et ce qu’elle leur dit en quelque sorte, c’est qu’elle a besoin d’être seule pendant un certain temps, de différentes manières. La façon dont elle parle à Voight, c’est intéressant. Elle s’ouvre en quelque sorte plus à Voight qu’à Adam, car je pense que s’ouvrir à Adam en ce moment est trop douloureux.

TVLINE | J’espérais que le fait qu’elle ne l’ait pas repoussé lorsqu’il s’est assis sur le lit était un bon signe qu’elle allait le laisser être là pour elle.

Ouais, peut-être un jour. [Laughs]

TVLINE | Cette expérience malheureuse change-t-elle son état d’esprit concernant son travail et sa vie personnelle?

Ouais. Comment pourrait-il ne pas le faire, non? Je pense que la série explore toujours de quelle manière elle est affectée, mais en ce moment, je pense qu’elle est assez fermée à tout le monde.

TVLINE | Va-t-elle dans un endroit sombre? Faut-il s’inquiéter?

Je ne sais pas. Peut-être plus téméraire que sombre.

TVLINE | Est-ce qu’une partie d’elle se sent coupable de ce qui s’est passé?

Oui bien sûr. Ça va aussi arriver dans quelques épisodes, et c’est une sorte de violence émotionnelle avec Ruzek.

TVLINE | L’une des belles parties de cet épisode était les scènes de Platt et Burgess. Platt pourrait-il être quelqu’un sur qui Burgess comptera davantage dans les prochains épisodes?

Je pense que Burgess va fermer, et Platt va certainement essayer de la faire tendre la main. Les gens qui l’aiment voient ce qui se passe, et ils essaient de lui jeter une bouée de sauvetage, et elle ne l’accepte tout simplement pas.

TVLINE | Et pour les fans de «Burzek» qui se contentent de tenir saison après saison, quel message final leur donneriez-vous?

L’espoir n’est pas perdu.