Récapitulatif «Chicago PD»: Saison 7, épisode 15 – Le retour de Roman

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour mercredi Chicago Fire / P.D. crossover. Procédez à vos risques et périls!

L’incident de crossover de Chicago Fire et de Chicago P.D.a pris une tournure sombre mercredi soir, alors qu’il était fortement sous-entendu que Sean Roman (star invitée / ancien habitué de la série P.D., Brian Geraghty) était responsable du meurtre du petit ami trafiquant de drogue de sa sœur. Roman a pris la justice entre ses mains après que lui et Burgess aient découvert le corps gelé de sa jeune sœur dans la neige. Mais plutôt que d’interroger ou d’arrêter Roman, Voight l’a laissé partir en disant: «Logan Peters méritait ce qu’il avait. Quant à la personne responsable, nous allons continuer notre enquête, mais ce n’est plus une priorité absolue. »

“Je pense que c’est comme tout bon film: il y a un justicier. Ils font en fait, par la loi, la mauvaise chose, mais je pense que vous êtes en quelque sorte enraciné pour eux “, dit Geraghty à propos des actions de Roman. “J’espère que le public, dans ce cas, se rendra compte que [Roman] le faisait par amour. “

Quant à la décision de Voight de laisser Roman décrocher, ce qui n’est pas inhabituel pour le sergent du renseignement moralement gris, “J’ai aimé la fin, parce que c’est un tel Voight / Chicago P.D. fin », note Geraghty. «Les méchants ne prévaudront pas» est une sorte de message. Que de bonnes personnes l’emporteront, indépendamment de ce que dit la loi actuelle. J’ai donc apprécié la fin. Je pensais que c’était amusant. Je pensais que c’était aussi un peu risqué. »

En parlant de risque, à la lumière de ce que Roman et Voight ont fait, l’ancien flic battu pourrait-il un jour faire un retour dans la ville des vents? Ou une réapparition s’avérerait-elle trop dangereuse? “Pas si l’enquête est rejetée”, répond Geraghty. “Peu importe qu’il soit à Chicago ou non. S’ils veulent trouver l’information, ils peuvent la trouver. Je pense que c’est l’un de ces épisodes où l’affaire est close, comme le dit Voight. ” Ainsi, alors que Roman «ne va pas traîner au poste de police de si tôt», Geraghty pense que l’ex-flic pourrait revenir dans son ancien terrain de jeu après «assez de temps passe».

Ailleurs dans l’épisode, la «violence des émotions» de Burgess est finalement sortie après avoir repéré des photos échographiques dans le casier de Ruzek: «Je n’étais pas censé être sur la scène! Je n’étais pas censé être au motel! Je n’étais pas censé perdre le bébé! Tu ne comprends pas?! Je ne veux pas de pitié et je ne veux pas de soutien! ” Ce qu’elle prétendait vouloir, c’était que Ruzek soit aussi en colère contre elle qu’elle l’était contre elle-même, mais il ne pouvait pas faire ça.

Après avoir entendu l’éloge de Roman brutalement honnête lors des funérailles de sa sœur au sujet de porter ses péchés afin que nous puissions faire mieux la prochaine fois, Burgess a finalement pu se pardonner un peu. “Je pense que tu as raison. Nous devrions peut-être être obligés de supporter cette douleur », a déclaré Burgess à Roman. “Mais alors, n’arriverons-nous pas à décider ce que nous en ferons?”

«L’idée d’absolution» dont Roman a parlé dans son discours «a vraiment fait écho à Burgess et l’a aidée, à un certain niveau, à se sentir mieux dans sa propre situation», P.D. le showrunner Rick Eid explique. “Burgess a porté beaucoup de culpabilité sur ce qui s’est passé et s’est blâmée, et je pense qu’entendre son éloge l’a aidée.”

