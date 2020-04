Récapitulatif «Chicago PD»: Saison 7, épisode 20 Finale – [Spoiler] Meurt

HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour mercredi Chicago P.D. saison finale. Procédez à vos risques et périls!

Chicago P.D. a conclu la saison 7 mercredi soir en mettant en place l’une des meilleures d’Intelligence pour une huitième saison très difficile.

La finale a révélé qu’Atwater était forcé de se cacher avec Doyle, le flic qui a pointé une arme à feu sur sa tête la saison dernière, et malheureusement, l’officier n’a pas changé de voie depuis. Après avoir profilé racialement un homme noir marchant dans la rue, Doyle a poursuivi le piéton, qui venait de livrer des baskets à son cousin. Mais Doyle a repéré de la drogue dans l’entrepôt dans lequel l’homme s’est enfoncé, alors il a sorti son arme et a tiré en premier. Dans les tirs croisés, Doyle a été blessé et a finalement succombé à ses blessures.

Au moment de rendre compte de l’incident aux Affaires intérieures, Atwater a eu le choix: dire la vérité sur le fait que Doyle n’avait aucune cause probable pour poursuivre l’homme et faire face à la colère de la famille de policiers de troisième génération de Doyle, comme Voight fit remarquer, ou gardez la bouche fermée et continuez à surveiller, comme Ray Price le lui a étonnamment conseillé. Finalement, Atwater a choisi la vérité et a trouvé les partisans de Doyle assis dans plusieurs voitures de police devant son domicile.

Ci-dessous, le showrunner Rick Eid montre à quel point la famille de Doyle va donner vie à Atwater et à l’Unité du renseignement, et parle de ce qui se passe pour Halstead et Upton, qui travaille toujours à New York avec le FBI. De plus, Eid taquine la tournure choquante qui était censée clôturer la finale de la saison originale, avant que l’épidémie mondiale de coronavirus n’oblige la production à s’arrêter.

TVLINE | À la suite de cette finale et de la décision d’Atwater de dire la vérité sur les actions de Doyle, à quel point les choses peuvent-elles empirer pour Atwater au-delà du harcèlement que nous voyons à la fin de l’épisode?

Les choses pourraient aller mal pour Atwater. Atwater a fait un choix courageux pour affronter les amis et la famille de Doyle. Ils sont également très bien connectés au sein de Chicago PD et du bureau du maire. En d’autres termes, ils sont un formidable ennemi et présenteront un véritable défi pour Atwater.

TVLINE | Comment le choix d’Atwater et les répercussions de la famille Doyle pourraient-ils affecter le reste de l’unité du renseignement? Seront-ils également ciblés pour le retour d’Atwater?

Il y a de fortes chances que Voight et le reste du renseignement se retrouvent dans le feu croisé ici, mais ils auront toujours le dos d’Atwater – quoi qu’il arrive. Oui, tu devrais être inquiet. Les amis et la famille de Doyle prennent cela très au sérieux.

TVLINE | Nous avons eu un bref aperçu de Hailey et Jay parlant au téléphone, avec un peu de plaisanteries sur le fait de se manquer. Comment cette séparation et le fait de ne pas se voir à proximité en tant que partenaire et ami ont-ils façonné leurs sentiments l’un pour l’autre?

Ces deux-là ont de forts sentiments l’un pour l’autre. Cela ne fait aucun doute. Être séparés l’un de l’autre n’a fait que renforcer ce qu’ils savaient déjà: ils tombent amoureux l’un de l’autre.

TVLINE | Y a-t-il quelque chose que vous puissiez partager sur ce à quoi aurait ressemblé la finale de la saison originale, et quelle quantité sera incorporée dans la saison prochaine?

Nous avons eu une finale de saison passionnante qui sera probablement poussée à l’épisode 4 ou 5 de la saison prochaine. Je ne peux pas vraiment parler spécifiquement de l’épisode, à part dire que quelqu’un que nous connaissons est assassiné.

TVLINE | La saison prochaine va-t-elle avancer dans le calendrier, plutôt que de reprendre directement de la finale de cette semaine?

Nous reprendrons certainement la saison 8 en temps réel.

P.D. fans, que pensez-vous de la fin de la saison? Notez-le ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires!