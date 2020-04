Récapitulatif «Comment s’en tirer avec le meurtre»: saison 6, épisode 10

Besoin de rattraper son retard? Lisez notre Comment s’en tirer avec le meurtre automne finale post mortem ici.

Après quatre longs mois, How to Get Away With Murder est enfin de retour – et mec, le monde a vraiment changé depuis la dernière diffusion de cette émission, hein? (Je pose cette question en mangeant mon poids corporel dans des cookies aux pépites de chocolat, n’ayant pas quitté ma maison depuis des jours. Revenez, novembre 2019!)

Après la première du printemps de jeudi, Murder n’a plus que cinq épisodes sur toute sa durée. Mais si vous pensiez que la série commencerait à devenir nostalgique dans sa dernière heure, vous vous tromperiez: le meurtrier d’Asher est toujours un mystère, Connor et Michaela sont dans la poche du FBI et le nouveau départ d’Annalise est terminé avant même qu’il ne commence. Avant de vous lancer dans la première mi-saison, lisez la suite pour les détails de l’épisode:

OERE DANS LE MONDE EST ANNALISER KEATING? | Dans la scène d’ouverture de l’épisode, Annalise se regarde dans le miroir des toilettes publiques; nous finissons par apprendre qu’elle est au Mexique. Se déplaçant rapidement, elle enlève sa perruque et son maquillage, se change dans une nouvelle robe et laisse son sac à la poubelle, puis sort avec seulement sa valise.

Quelques instants plus tard, Annalise reçoit un SMS d’un numéro non répertorié, lui disant d’aller dans un café voisin. Là, elle rencontre une femme anonyme (qui appelle Annalise par son nouveau nom, Justine), et les deux marchent ensuite vers une autre destination. C’est un long voyage, cependant: au moment où nous rattrapons Annalize et son gestionnaire à nouveau, le soleil s’est couché, et Annalize mentionne qu’ils marchent depuis plus d’une heure, mais elle n’a toujours aucune idée où ils vont . Aussi préoccupant? Le gestionnaire d’Annalise prend un appel téléphonique dans lequel elle semble exaspérée, et quand elle raccroche, elle dit “ils” savent peut-être qu’Annalise est au Mexique. (Quiconque «ils» sont.)

Enfin, Annalise et la femme repèrent une voiture avec un chauffeur prêt à les emmener à leur prochain emplacement. Mais lorsque le gestionnaire d’Annalise se déplace dans la rue pour rencontrer le conducteur, Annalise hésite. La femme exhorte Annalize à “être intelligente” et à venir avec elle, mais Annalize décide de ne pas le faire, se replaçant dans la foule occupée sur le trottoir. Son gestionnaire semble ennuyé, mais elle ne poursuit pas Annalise; elle monte simplement dans la voiture et le chauffeur s’éloigne.

Il semble qu’Annalize aurait dû monter dans cette voiture quand elle en avait eu l’occasion. Quelques secondes après la disparition de son gestionnaire, Annalize est soudainement approchée par la police mexicaine, et elle a l’air complètement choquée alors qu’elle l’attrape et l’arrête. (Mais plus sur cette arrestation dans une minute.)

Pendant ce temps, à Philadelphie, Bonnie découvre qu’Annalize a décollé et elle demande à Tegan si elle a aidé Annalize à disparaître comme elle a aidé Laurel. Tegan révèle que Laurel l’avait fait chanter pour l’aider à s’enfuir: si elle n’acceptait pas d’aider, Laurel dirait à Jorge que Tegan était la Jane Doe qui l’avait fait arrêter en premier lieu.

Plus tard, Bonnie informe Frank que Tegan a facilité la disparition de Laurel, et Frank va affronter Tegan… mais elle n’est pas intimidée par lui. Elle dit à Frank qu’elle ne sait pas où Laurel est allé; elle a simplement une connexion au Mexique – hmm, le même endroit où Annalise est maintenant? Intéressant! – qui s’occupe de choses comme ça. Et même si elle savait où se trouvait Laurel, elle ne les blâmerait certainement pas pour Frank et risquerait encore une fois la sécurité de Laurel et Christopher.

HEURE FINALE D’ASHER | Tout au long de l’épisode de jeudi, la série commence à se reconstituer la nuit où Asher a été tué via des flashbacks. En fait, tellement de lacunes dans la chronologie sont comblées que j’ai pensé que nous pourrions apprendre l’identité du meurtrier d’Asher dans cet épisode. (Nous ne le faisons pas.) Mais même si le tueur reste anonyme pour le moment, il y a une personne dans le cercle d’Annalise qui a commencé à sembler très suspecte. (C’est Frank. Parce que bien sûr c’est Frank.)

Nous revenons à la visite qu’Asher a faite à Bonnie avant sa mort, quand il s’est montré couvert de sang. Asher commence à divaguer sur de nombreux sujets peu recommandables – la disparition de Laurel, si Annalise est la vraie taupe du FBI, etc. – et Bonnie semble soudainement extrêmement méfiante d’Asher. Elle suggère que la perte de sang l’a rendu confus et propose de lui faire du thé… et quand elle entre dans la cuisine, nous apprenons qu’Asher enregistrait cette conversation tout le temps, ce que Bonnie semblait réaliser. Pendant ce temps, Bonnie appelle subrepticement Frank et lui dit qu’elle pense qu’Asher est la taupe; il doit venir conduire Asher chez lui le plus tôt possible.

Quand Frank arrive chez Bonnie, c’est Asher qui semble se méfier d’eux deux. Et même s’il laisse Frank le reconduire chez lui, il passe tout le trajet en voiture à essayer de convaincre Frank qu’Annalize est la taupe – et Frank, naturellement, ne semble pas l’acheter. Il se méfie tellement d’Asher, en fait, qu’il insiste pour qu’il marche jusqu’à la porte de son appartement, puis se laisse utiliser la salle de bain d’Asher une fois à l’étage. (Et dans la salle de bain, il trouve encore plus de raisons de croire que Asher est la taupe: dans le placard sous l’évier, Frank découvre un plancher lâche qui semble avoir quelque chose de caché en dessous, même si on ne nous montre pas ce que c’est.)

Avant que Frank ne puisse quitter l’appartement d’Asher, Asher entame une conversation très maladroite avec le gars, dans laquelle il essaie clairement de faire dire à Frank quelque chose d’incriminant sur toutes les choses horribles que le cercle intérieur d’Annalise a faites. Mais Frank ne prend pas l’appât, et après son départ, un Asher frustré écoute ses enregistrements de Bonnie et Frank, seulement pour se rendre compte qu’aucun d’eux n’a dit quoi que ce soit utilisable qu’il puisse donner au FBI. Il jette son téléphone portable contre le mur dans une crise de rage … puis, réalisant immédiatement à quel point c’était stupide, il le prend pour constater qu’il est complètement brisé et ne s’allume pas. (“Monstre stupide de rage stupide!” Marmonne-t-il, ce qui n’est pas le surnom le plus inexact qu’il se soit jamais donné.)

Asher traverse ensuite le couloir pour voir Gabriel, qui est occupé à écouter son propre enregistrement sur téléphone portable de Frank plus tôt dans la journée. (Vous vous souvenez de celui-ci: “J’aimerais avoir tué Sam. Peut-être que tuer son fils est la prochaine meilleure chose.”) il est décédé.) Asher demande à utiliser le téléphone de Gabriel, et Gabriel dit non… jusqu’à ce qu’Asher lui propose de lui remettre les 64 000 $ qu’il a gagnés à l’examen final d’Annalise. Fait intéressant, nous ne voyons pas réellement Gabriel accepter l’échange, ni le voir donner le téléphone à Asher. Mais de nos jours, nous voyons Gabriel lire un article sur la mort d’Asher, et il regarde avec culpabilité le chèque qui est posé sur son bureau.

Ailleurs de nos jours, Bonnie et Frank essaient d’assurer à tout le monde – y compris Nate et Oliver – que la mort d’Asher était évidemment le fait de Xavier Castillo, et Xavier veut qu’ils se pointent tous du doigt. Nate et Oliver semblent cependant sceptiques, et même Bonnie semble avoir des doutes sur cette théorie. À la fin de l’épisode, Bonnie demande à Frank s’il était le seul à tuer Asher, comme tous ces flash-back l’ont indiqué. “Pas question que je sois aussi stupide”, lui dit Frank, bien que ce ne soit pas aussi convaincant qu’il l’aurait probablement espéré.

AFFAIRE OU AUCUNE OFFRE | Enfin et surtout, nous avons Connor et Michaela, qui sont vraiment en train de traverser cette épreuve après avoir été arrêtés pour le meurtre d’Asher. Nous avons déjà vu Connor subir une sorte d’attaque de panique en étant interrogé … mais quand un médecin arrive et confirme que c’était une attaque de panique, Connor insiste sur le fait qu’il en a déjà eu, et cela a semblé différent. Mais l’agent Lanford n’est pas sympathique aux difficultés de Connor, et il refuse de transférer Connor à l’hôpital.

Pendant ce temps, comme cela a été taquiné plus tôt cette saison, Oliver avoue soudainement avoir assassiné Asher, et il s’avère qu’il ne se contente pas de mettre un front pour protéger Connor. Comme il se confie à Bonnie, qui devient son avocat, il pense vraiment qu’il est responsable de la mort d’Asher, en supposant que son coup initial à la tête d’Asher l’a tué plus tard.

Connor, Michaela et Oliver ont ensuite leur audience de mise en liberté sous caution; Connor est représentée par un avocat que sa famille a engagé et Michaela n’est pas représentée par Tegan, mais par Kendra Strauss, un avocat que son père connaît. En fin de compte, seules les accusations contre Oliver sont abandonnées en raison de preuves insuffisantes et il est immédiatement libéré, tandis que Connor et Michaela doivent rester en garde à vue. (Et la sœur d’Asher, Chloé, n’est pas très heureuse que même Oliver se soit décroché, vu qu’elle se lève à l’audience et crie «ce sont tous des meurtriers! Ils doivent aussi mourir maintenant!»)

Plus tard, Connor et Michaela ont des réunions séparées avec les agents du FBI, au cours desquelles les agents révèlent une longue liste d’autres crimes – le meurtre de Rebecca, le meurtre d’Emily Sinclair, yadda yadda yadda – qu’ils pensent que Connor et Michaela ont commis sous l’influence d’Annalize. Lorsqu’on leur a demandé pourquoi Annalize n’a pas été arrêtée si elle est le chef de file présumé, les agents révèlent qu’Annalize a fui le pays – et afin de se défendre contre elle une fois qu’ils la trouveront et l’amèneront en justice, ils ont besoin de Connor et Michaela. Aidez-moi.

Les deux se voient ensuite proposer un plaidoyer: s’ils signent, acceptent de témoigner contre Annalize au procès et admettent qu’Annalize les a forcés à tuer Sam Keating, ils auront cinq ans pour tout et ils seront libérés ce jour-là. Si non? Ils resteront en garde à vue jusqu’au procès, où le procureur adjoint américain tentera de les faire renvoyer à vie.

Connor et Michaela sont laissés peser les options avec leurs proches, et ils semblent tous deux réticents à accepter l’accord. Aucun d’eux ne veut jeter Annalize sous le bus alors qu’elle n’a commis aucun de ces crimes, et Michaela craint de ne jamais devenir avocate si elle signe l’accord d’immunité. Mais Oliver et Solomon s’opposent passionnément à ce qu’ils devraient accepter les accords: Oliver pense qu’Annalize devrait prendre la chute pour tout ce qu’elle leur a fait subir, et Solomon rappelle à Michaela qu’un jury ne la traitera pas aussi équitablement pendant le procès qu’ils le traiteront probablement Connor. De plus, Solomon est riche et puissant, et il utilisera toutes les ressources disponibles pour s’assurer que sa fille deviendra avocate quand tout sera fini.

Plus tard, les agents du FBI retournent à AUSA Montes (joué par Lauren Bowles de True Blood) avec des papiers signés, et elle semble ravie, bien que nous ne soyons pas au départ informés de qui a pris l’accord. Ensuite, à la fin de l’heure, il a été révélé que Connor et Michaela ont tous deux signé – et ils ont chacun donné la même stipulation à l’agent Lanford qu’ils ne signeraient que si l’autre personne obtenait exactement les mêmes protections que celles qu’elle obtenait. On ne sait pas vraiment ce que sont les nouvelles phrases de Connor et Michaela, mais ils ont parlé à l’agent Lanford de cinq ans, alors … ouais, je pense!

Connor et Michaela se retrouvent dans le couloir, l’air épuisés et ébouriffés, mais ils sont ravis de réaliser qu’ils se sont tous les deux battus pour obtenir les mêmes protections. “Grands esprits”, dit Connor avec incrédulité. «Des esprits brillants», répond Michaela.

Puis, après avoir vu sa fille retrouver joyeusement son amie, Solomon s’approche de l’agent Lanford et lui demande s’il a encore localisé Annalise Keating. Lanford a l’air intrigué… et Annalise est arrêtée au Mexique peu de temps après cette conversation.

A vous, fans de Murder! Êtes-vous ravi que le spectacle soit de retour? Qu’avez-vous pensé de la première du printemps? Notez-le dans notre sondage ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos commentaires complets!