Récapitulatif «Comment s’en tirer avec le meurtre»: saison 6, épisode 12

Nous avons tous ces émissions de télévision que nous aimons garder en arrière-plan et regarder avec désinvolture pendant que nous plions le linge, non?

Eh bien, avec son dernier lot d’épisodes, How to Get Away With Murder prouve qu’il ne fait pas partie de cette catégorie – pas que ce fut jamais une excellente série à regarder passivement, pensez-vous.

Avec seulement quelques semaines dans sa course, le drame ABC se déplace rapidement à travers ses intrigues denses restantes. Exemple: l’épisode de jeudi a tué un personnage, en a ramené un autre, a introduit un développement majeur dans le prochain procès d’Annalise et a fait sauter le couvercle du complot du FBI pour vaincre Annalise. (Nous allons cependant prendre un peu de répit la semaine prochaine: le spectacle est interrompu pendant une semaine et reprend le 30 avril.)

Lisez la suite pour plus de détails sur “Blessons-le”:

SOEUR D’UN AUTRE MYSTÈRE | L’épisode reprend avec la révélation de Gabriel à Connor, Michaela et Oliver que le FBI a tué Asher – une information qu’aucun d’eux ne semble acheter. Ils craignent que Gabriel porte un fil et essaie de les encadrer, ou peut-être qu’il veut juste les rendre paranoïaques. Mais Gabriel explique tout ce dont il a été témoin (y compris sa suspicion initiale que Laurel était le tueur), et quand il part, Oliver avoue qu’il pense que Gabriel pourrait dire la vérité.

Pendant ce temps, la mère de Gabriel, Vivian, revient à Philadelphie après un appel téléphonique désespéré de Gabriel la semaine dernière. Vivian rend visite à Annalise et, assez soudainement, lui révèle que le FBI a tué Asher, y compris tous les détails sur ce que Gabriel a vu et pourquoi il a d’abord gardé le secret. Elle dit également à Annalise qu’elle possède des informations qui pourraient aider le cas d’Annalise… mais elle ne les crachera que si Annalize accepte de protéger Gabriel. Compte tenu de leur dernière rencontre, Annalize est sceptique quant aux intentions de Vivian – “Trompez-moi une fois, ma fille”, dit Annalize avant de s’éloigner – mais plus tard dans l’épisode, elle décide qu’elle veut tout ce que prétend Vivian. (Et elle retarde la fin de l’accord en protégeant Gabriel. Mais nous reviendrons à tout cela!)

Quand Vivian arrive chez Annalise à la fin de l’heure, elle dit qu’elle sait qui a déclenché la guerre contre Annalise, et ce n’était ni le FBI ni le gouverneur Birkhead. À la surprise de Vivian, Annalize devine correctement la sœur de Sam, Hannah Keating, en tant que coupable – mais Vivian lui demande pourquoi Hannah la déteste tant, et Annalize ne semble pas en connaître la raison. “Parce que c’est une chienne triste et solitaire qui pense que j’ai tué son frère?” Annalise suggère. Mais ce n’est pas ça, dit Vivian. Au contraire, cette guerre a commencé à cause de «ce qui s’est passé avec elle et Sam». Et c’est à ce moment-là que les crédits roulent, laissant Annalize et nous en suspens pendant les deux prochaines semaines.

Et bien qu’il puisse sembler que le nom d’Hannah a été retiré de nulle part, la sœur de Sam a en fait été mentionnée à plusieurs reprises lors de l’acompte de jeudi. Plus tôt dans l’épisode, Gabriel était frustré par Vivian pour avoir raconté à Annalize le vrai tueur d’Asher, et il a joué l’enregistrement téléphonique de Frank menaçant de le tuer quelques jours plus tôt. C’est là que Vivian a révélé que Frank n’était pas seulement un associé aléatoire d’Annalise; Hannah et Sam connaissaient plutôt Frank et sa famille il y a des années, et Hannah est le genre de personne que Gabriel devrait éviter.

JEUX DE CAPITAUX | Malheureusement, la liste des préoccupations d’Annalise ne s’arrête pas à une ex-belle-sœur amère. En haut de l’heure, lors d’une audition pour élargir ses lieux d’assignation à résidence, Annalize est aveuglée par la nouvelle selon laquelle AUSA Montes prévoit de faire de la cause d’Annalise un procès capital … et elle poursuivra la peine de mort. (Comme si ces flashs funéraires n’étaient pas assez préoccupants!) Annalise et Tegan essaient de combattre l’avis d’intention de Montes tout de suite, mais le juge dit qu’ils devront faire face à un comité spécial du ministère de la Justice s’ils le souhaitent la peine de mort retirée de la table.

Dans l’intervalle, Michaela apprend de son avocat que l’AUSA tente la peine de mort, et elle et Connor semblent écœurés à l’idée que leur faux témoignage contre Annalize pourrait finalement conduire à sa mort. De plus, maintenant qu’ils ont eu la chance de se plonger dans la théorie de Gabriel sur le fait que le FBI a tué Asher, ils semblent le croire, et ils craignent que le FBI ait mis leur maison sur écoute. (Connor, à tout le moins, a été suivi d’un SUV noir lors d’une course la nuit précédente, ce qui est … pas génial.)

Après quelques tentatives infructueuses pour sortir de leur accord avec le FBI – qui pourrait avoir l’intention de tuer Connor et Michaela ensuite, pour tout ce qu’ils savent – Connor suggère qu’ils rendent visite à Annalize. Lors de sa rencontre avec eux, ils jouent Annalise l’audio de Gabriel leur disant que le FBI a tué Asher, qu’ils avaient secrètement enregistré pendant qu’il renversait les haricots. Michaela suggère qu’Annalize partage le fichier audio devant le tribunal; cela ferait abandonner les charges contre Annalize et ils pourraient rompre leur accord avec le FBI. Annalisez les compteurs, cependant, que seule l’accusation de meurtre d’Asher serait abandonnée en raison de cet enregistrement, car il y a évidemment d’autres informateurs – alias Connor et Michaela – qui prévoient de témoigner des accusations restantes. (Gênant!)

Connor et Michaela ont ensuite dévoilé leurs accords d’immunité, avouant qu’ils se sentaient terriblement coupables, et ils n’ont signé que parce que le FBI a utilisé la mort d’Asher pour les contraindre à conclure un accord – et cela a fonctionné. Mais juste au moment où il semble que Connor et Michaela ont convaincu Annalize de jouer cet enregistrement de Gabriel au tribunal, il y a une torsion: Annalize joue un enregistrement lors de son audition avec le comité du MJ le lendemain, mais ce n’est pas de Gabriel. Au lieu de cela, il s’agit d’un fichier audio de la conversation qu’elle vient d’avoir avec Connor et Michaela, qu’elle avait enregistré à leur insu. Et c’est un flot de conversation qui dénonce l’agent Lanford (qui est dans la pièce pour l’entendre!) Et fait allusion aux pratiques louches du FBI. (Soit dit en passant, cet enregistrement est la méthode d’Annalise pour protéger Gabriel: elle est toujours en mesure d’accuser publiquement le FBI d’avoir tué Asher, mais le nom de Gabriel ne revient jamais.)

Bien qu’Annalize ne prévoyait pas à l’origine de diffuser cet enregistrement lors de son audition, cela semble avoir l’effet souhaité: le comité du MJ décide que a) le FBI doit effectuer un examen interne de la manière dont les accords d’immunité ont été conclus dans ce cas, et b ), la peine de mort est officiellement exclue du procès d’Annalise. (Connexes: Annalise et la poignée de larmes de Tegan en entendant la bonne nouvelle pourraient être mon moment préféré de cet épisode. Ou cette saison. Ou cette série!)

Les nouvelles sont décidément moins bonnes pour Connor et Michaela, cependant: après l’audience d’Annalise, plusieurs agents du FBI se présentent chez eux, révélant qu’Annalize en a fait un enregistrement devant le comité. “Avons-nous besoin de vous menotter?” L’agent Lanford leur demande, même si nous ne voyons jamais vraiment s’il donne suite à cette menace.

“IL NE VOUS verra JAMAIS À VENIR » | Après avoir appris que le FBI a peut-être tué Asher, Annalise dit à Frank de faire des recherches sur l’agent Pollack – et il la trouve assez facilement le lendemain. Frank regarde de loin l’agent Pollack commander du café dans un café en plein air… et lorsque Pollack laisse la tasse à emporter sur une table avant de s’éloigner, c’est Xavier Castillo qui vient ensuite et passe la tasse, qui contient un passeport et un billet d’avion au Brésil.

La prochaine fois que nous verrons Xavier, Frank l’a attaché dans un entrepôt quelque part – et malgré les conseils de Bonnie que Xavier leur serait beaucoup plus précieux dans une salle d’audience, Frank décide de rembourser la torture que Xavier lui a fait subir plus tôt cette saison alors qu’il recherché Laurel. Chaque fois que nous voyons Xavier, il est un peu plus sanglant et il abandonne des informations décentes, y compris la révélation qu’il a acheté l’agent Pollack, mais elle est le seul agent du FBI sale travaillant pour les Castillos.

Pendant ce temps, après qu’Annalize apprend que Frank a localisé Xavier, elle utilise ces informations pour conclure un accord avec Nate. Bien que Nate soit très sceptique quant au fait que le FBI, les Castillos et le gouvernement Birkhead ont tous comploté contre Annalise tout ce temps, elle adoucit le pot en offrant de laisser Nate affronter Xavier, mieux connu sous le nom de “lâche” qui a mis un coup sur Le père de Nate. En échange d’un certain temps avec Xavier, Nate doit promettre qu’il témoignera au nom d’Annalise au procès, plutôt que contre elle. “Alors, choisissez: Qui détestez-vous le plus?” Demande Annalise à Nate. “Moi, ou l’homme qui a tué ton père?” Et la prochaine fois que nous verrons Nate, il approche Xavier dans cet entrepôt – ce qui répond à cette question.

Bien que Nate essaie d’obtenir un enregistrement vidéo de Xavier avouant le meurtre de Nate Sr., Xavier refuse de l’admettre, arguant qu’il est manifestement sous la contrainte et que ses aveux ne seraient jamais admissibles en cour. Mais après que Nate ait effectué sa propre torture, Xavier commence à parler un peu plus: il jure que la mort de Nate Sr. était toute politique, que le gouverneur Birkhead a appelé chaque coup de feu, qu’elle voulait détruire Annalise après sa Cour suprême. gagner. Mais même s’il supplie Nate de croire que son père n’était qu’un pion dans le jeu du gouverneur, Nate n’est toujours pas convaincu qu’il n’y ait pas de meilleure raison pour laquelle son père a été tué.

Au début, il semble que Nate soit prêt à épargner la vie de Xavier, en disant qu’il «laissera Frank décider» si Xavier décède ou non. Mais au moment où Nate est sur le point de quitter l’entrepôt, Xavier ajoute que Jorge Castillo est vraiment ce que Nate veut; c’est Jorge qui a appelé le coup sur Nate Sr., parce qu’il voulait revenir à Annalize pour avoir mis Jorge en prison en premier lieu. Xavier propose même d’aider Nate à se rendre à Jorge: “Il ne vous verra même jamais venir … Il le mérite.”

«Je suis d’accord», dit Nate. “Alors, blessons-le.” Et avec cela, il casse soudainement le cou de Xavier, le tuant instantanément. Mais même si le meurtre de Xavier aurait pu sembler idéal pour le moment, Nate aurait pu commettre une énorme erreur en tuant son ennemi. “Qu’est-ce que tu as fait?” Demande Frank, lorsque Nate révèle de façon cryptique qu’il a «pris soin» de Xavier. “Nate, qu’est-ce que tu as fait?!” Mais Nate reste silencieux.

OK, ton tour! Qu'avez-vous pensé de l'épisode du meurtre de jeudi? Avez-vous acheté ce que Xavier vendait – et avez-vous vu sa mort arriver? Frappez les commentaires!