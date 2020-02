Récapitulatif «Curb Your Enthusiasm»: Saison 10, épisode 3 sur HBO

HISTOIRES CONNEXES

On peut dire que Larry David de Curb Your Enthusiasm a une… perspective unique sur la politique sociale. Dans l’épisode de dimanche, il ne peut pas s’aider lui-même alors qu’il se bat pour sa pâtisserie préférée, devient frappé par des fruits artificiels et est agacé par les poubelles. Laissez-le à Larry.

Au sommet, Larry rend visite à un ancien pâtissier de New York parce qu’il cherche des scones pour son café. Dès sa première bouchée du délicieux travail de l’homme, Larry lui donne une revue “Prettaaay, prettaaay good!”.

L’avocat de Larry lui dit qu’il doit faire un don à une œuvre de bienfaisance de son choix pour faire disparaître la poursuite pour harcèlement sexuel. Il doit également faire un discours. Larry mord allègrement dans une pomme – excusez-moi, une pomme décorative – ce qui fait croire à l’avocat que Larry ne prend pas l’affaire au sérieux. Larry jette la pomme, mais l’avocat s’inquiète maintenant que Larry ait utilisé un récipient sans revêtement pour jeter les fruits à moitié mangés. «Vous avez des fruits qui ne sont pas à manger, vous avez des ordures qui ne sont pas à jeter et vous avez une salle de bain que personne ne peut utiliser. C’est incroyable! », Rétorque Larry.

Chez Jeff et Susie, Larry a encore du fruit en tête. Il attrape une pomme de leur bol de fruits, mais Susie lui dit que c’est un fruit artificiel. La pomme a l’air si réaliste, Larry demande à Susie de lui envoyer un SMS indiquant le nombre de personnes qui l’ont fait. Il a également vexé que Jeff et Susie ne toucheront pas le scone qu’il a apporté.

Larry apporte ensuite ses scones à Andy, qui les déteste parce qu’ils sont trop secs. Larry le prend comme une infraction personnelle et lui dit de ne jamais venir dans son magasin. Larry jette le scone à la poubelle, provoquant Andy et sa femme sur le coup. Ils n’utilisent pas la poubelle; la boîte est plutôt là pour indiquer qu’ils savent jeter les choses (quoi que cela signifie).

Larry donne ensuite ses scones à Richard Lewis, qui n’aime pas la dureté désordonnée de la nourriture. «Qui a besoin de tout cela pour manger une collation?», Dit Richard. Larry dit que Funkhouser aimerait ça, mais les deux mentionnent qu’il est en Chine (l’acteur, Bob Einstein, est décédé l’année dernière). Ils se battent pour savoir qui paiera pour leur prochain déjeuner; tant de «F yous» sont échangés, cela vous fait vous demander pourquoi ils sont même amis. «Prenez vos scones et sortez d’ici», dit Richard, qui jette avec colère une pâtisserie sur Larry en sortant.

Larry se rend au restaurant pour payer d’avance avec sa carte de crédit pour le repas, mais l’hôte refuse de le prendre. Larry apprend que la tante d’un serveur est décédée, alors Larry se lève et remet la carte à Francisco en deuil. Assurément, Richard entre avec la même idée et les deux finissent par se battre sous le cercueil.

Larry suit Jeff avec le scone. Jeff l’a essayé mais l’appelle un «muffin de fantaisie», que Larry ne gère pas bien. “C’est comme dire que le rosbif est du poulet!”, S’exclame Larry. Au cinéma, ils voient une publicité pour le dernier film de Ted Danson, et Larry devient tellement chaud qu’il bat la pub avec un balai tout en enfonçant accidentellement Jeff dans la bouche.

Tout en frappant avec Leon à la maison, Leon attrape une pomme et mord fort. Avant que Larry puisse l’avertir que la pomme est un fruit artificiel, Leon ébrèche une dent.

Lors de l’événement caritatif, Laverne Cox hésite à embrasser Larry parce qu’elle a un rhume. Il est impressionné par sa considération! Elle est ravie qu’un homme blanc participe à la charité et soit présent à la question. Le moment est venu pour Larry de prononcer son discours, et après que Laverne l’ait introduit, elle entre pour le serrer dans ses bras, mais Larry, se souvenant de son rhume, esquive l’étreinte. Toute la pièce éclate de huées et lui jette de la nourriture.

Après l’événement, Alice n’est pas satisfaite du règlement. Elle veut un règlement monétaire personnel maintenant, mais Larry rechigne. Son avocat lui offre alors une pomme, ce qui plait à Larry sans fin. Il mord avant que l’avocat ne puisse l’arrêter et il se casse les deux dents de devant. La pomme était un fruit artificiel!

Larry et Leon regardent un match avec leurs dents ébréchées, et le lisping qui s’ensuit est de toutes sortes ridicule. La société de cartes de crédit de Larry appelle et dit qu’il y a eu des frais frauduleux sur sa carte… la même carte qu’il a donnée à Francisco pour conserver! Il va le confronter avec Leon et Jeff, mais à cause de leurs dents manquantes et du visage cogné de Jeff, la famille pense que les lisps ridiculisent leur dialecte espagnol. Larry et Cie sont rapidement escortés et jetés dans des poubelles.

Lors de la rencontre avec Alice, Larry lui offre un scone pendant que les deux attendent un ascenseur. Le scone est si sec qu’elle finit par s’étouffer. Au moment où il s’apprête à administrer le Heimlich, il hésite, ne sachant pas où il convient de la toucher. Alors que les portes de l’ascenseur s’ouvrent, Alice s’effondre au sol.

