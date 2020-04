Récapitulatif de ce que nous faisons dans l’ombre: première de la saison 2

HISTOIRES CONNEXES

Ce que nous faisons dans les ombres de FX ce mercredi a fait peur à quelques nouvelles créatures surnaturelles – avec un effet hilarant – avec sa première de la saison 2 en double épisode.

Mais d’abord, un rattrapage sur ce que le gang a fait depuis notre dernière écoute. Guillermo a repoussé les vampires assassins qui sont descendus sur la maison, en envoyant une douzaine jusqu’à présent tout en gardant leur existence secrète des autres – de peur qu’il ne se révèle être un tueur de vampires assez efficace. Nandor a eu une brève «illumination» quand, au milieu de la vaporisation, il a été aspiré dans un humidificateur d’air. Colin Robinson s’est acheté un cabriolet hep avec lequel il bloque le trafic vers le tunnel Lincoln. (Ugh!) Et Laszlo et Nadja ont brûlé positivement à travers de nouveaux familiers, avec six ou sept périssant consécutivement par une variété de moyens amusants.

Mais dans l’épisode 1, Laszlo et Nadja (et Nandor d’ailleurs) sont dépassés avec leur tout dernier familier, Topher Delmonico (joué par les voyants des morts Haley Joel Osment), qui pour eux est un serviteur des plus dévoués et dévoués … mais en réalité est juste un bruh fainéant avec des agitations latérales et zéro rêve de devenir un vampire un jour. (Il serait tout à fait satisfait en tant que sorcier.) L’indifférence de Topher à tout ce que Guillermo détient si chèrement contrarie fortement ce dernier. Un soir, Topher est accidentellement électrocuté – mais plutôt que de simplement le pleurer, Nadja a l’idée de faire ressusciter un nécromancien, Wallace (Benedict Wong du docteur Strange). Laszlo se méfie de ce «shyster» de colportage de souvenirs, et à juste titre. Après que Wallace ait empoché les 350 $ vitaux (en espèces) et se soit éloigné de ses messages texte assez longtemps pour ramener les morts à la vie, il devient vite évident – au moins pour Guillermo – que Topher est maintenant un zombie vorace.

Nandor & Co. haussa les épaules à la théorie de Guillermo, jusqu’à ce que les deux familiers y entrent un peu, et que Guillermo enfonce un pieu dans, puis accidentellement le bras de Topher. Les zombies vont devenir des zombies, donc le combat continue indéfiniment, jusqu’à ce que Nandor intervienne et, après plusieurs essais, mette fin à l’attaquant de Guillermo. Par la suite, les vampires demandent un maquillage à Wallace, mais se contentent de porte-clés semi-personnalisés.

Épisode 2 de la nouvelle saison introduit dans la maison un fantôme – et nous apprenons à leur tour que si les vampires et les loups-garous et même un “badabook” sont des choses très réelles pour Nandor & Co., les sangsues ne croient pas aux esprits. C’est là qu’ils tracent la ligne, s’émerveille Guillermo. Nadja mène néanmoins une séance qui convoque, non, pas le burrito que Guillermo avait pour le petit déjeuner, mais l’esprit de Jeff alias la réincarnation de Gregor de Nadja. Nadja, cependant, n’a aucune patience pour les «affaires inachevées» de Jeff, car sans corps corporel, il n’y a pas de Gregor en lui.

L’apparition de Jeff, cependant, amène les colocataires à se demander si, étant tout à fait morts eux-mêmes, ils ont leurs propres «fantômes» – et une seconde séance fait en effet apparaître leurs sosies spectraux. Nandor est incapable de communiquer avec la sienne (en dehors de «Bonjour»), ayant oublié sa langue maternelle; Nadja s’entend bien avec la sienne, après un bref affrontement au sujet de la première qui n’a pas réalisé son potentiel; et Laszlo… eh bien, les affaires inachevées de son fantôme impliquent l’orgasme épique et inachevé qu’il avait au moment où Nadja l’a tué. Et puisque ses mitaines éthérées ne peuvent pas tout à fait faire le travail, peut-être que Laszlo lui-même peut décrocher une main pas si proverbiale…?

En fin de compte, Nandor se rend compte que son fantôme avait très envie de retrouver son coursier bien-aimé (mais savoureux), John (sp?); Nadja a choisi de ne pas laisser partir son fantôme, alors elle habite plutôt une poupée effrayante; et Laszlo … eh bien, disons simplement que le plafond de son étude est un gâchis complet de … “ectoplasme”.

Oh, et quant à Colin Robinson? Expérimentant maintenant avec un humour épuisant, il clôt le deuxième épisode en invoquant sa grand-mère décédée, ne serait-ce que pour qu’il puisse enfin demander à quelqu’un de lui demander ce qu’est un «updog».

Que pensez-vous du retour en double épisode de Shadows?