Récapitulatif de «Homeland»: première de la saison 8 – «Deception Indicated»

Alors que Homeland revient pour sa dernière saison après une pause de près de deux ans, nous voulons tous savoir ce que Carrie Mathison a fait… et elle aimerait le savoir aussi, en fait.

La première de la saison 8 de dimanche trouve Carrie dans un centre médical de l’armée en Allemagne, se remettant des sept mois qu’elle a passés dans une prison russe. Elle va mieux, se sevrant des médicaments anti-anxiété et faisant des tours de piste dans la cour, mais elle s’éveille brutalement lorsqu’elle est introduite dans une interview soi-disant amicale avec un nourri nommé Jim Turro. Elle explique que les Russes ont refusé ses médicaments psychiatriques, alors elle est entrée dans «une psychose fleurie» et ne se souvient pas de beaucoup après cela. Elle veut être réintégrée à la CIA, mais Jim l’informe laconiquement qu’elle a échoué à son polygraphe – sur «pas mal» de questions, en fait. Elle ne comprend pas: elle a révélé l’emplacement d’une base abandonnée pour les apaiser, mais insiste sur le fait qu’elle n’a pas donné d’informations sur les actifs actifs. Mais comment peut-elle être si sûre si elle ne se souvient de rien, se demande Jim?

Pendant ce temps, Saul – désormais conseiller du Président en matière de sécurité nationale – est au Qatar pour essayer de conclure un traité de paix entre les Taliban et le gouvernement afghan. Cela a déraillé, cependant, lorsque le vice-président afghan a annoncé à la télévision qu’il avait été incité à libérer des prisonniers talibans et jure de ne jamais en libérer un seul. Saul se démène pour empêcher la délégation des Taliban de partir et doit offrir une libération accélérée pour les prisonniers talibans détenus aux États-Unis pour les garder à la table. Il a clairement besoin d’aide, alors il se rend dans les locaux de Carrie et dit à ses médecins qu’il veut qu’elle se joigne à lui le plus tôt possible. Turro craint qu’elle ne soit un «officier compromis», mais un Saul fougueux lui rappelle combien Carrie a sacrifié pour son pays; il lui faudra plus qu’un “polygraphe nerveux” pour perdre confiance en elle.

Carrie n’hésite pas lorsque Saul lui demande de se rendre à Kaboul pour aider la vice-présidente afghane à revenir sur ses commentaires, même après l’avoir prévenue que c’est “dix fois plus dangereux” qu’elle ne se souvient: “Enfer oui”, dit-elle. Elle travaillera avec le chef de la station, Mike Dunne, qui, selon Carrie, n’est pas «l’alpha» dont ils ont besoin dans cette situation – et que Turro appelle pour dire qu’une Carrie «compromise» est en route. Quand elle arrive à Kaboul, Mike Dunne est clairement encore un peu salé au sujet de leurs rencontres précédentes, et quand elle envoie un SMS à Saul, nous voyons que Dunne espionne ses communications. Il présente également Carrie à la coéquipière Jenna Bragg, qui n’est là que depuis un mois et qui se mouille toujours les pieds. Le conseil de Carrie? “Ne pleurniche pas, et ne prends pas non pour réponse.”

Il ne faut pas longtemps avant que Carrie enfile un hijab et se lance dans une nouvelle mission, amenant son vieil ami Ahman à la conduire pour voir un de ses contacts afghans nommé Roshan. Mais la femme de Roshan lui dit que les talibans ont tué Roshan et l’ont traîné dans les rues «à cause de vous. À cause de la CIA. “Carrie s’excuse en pleurant, mais dit qu’elle était le seul contact américain de Roshan. Elle ne l’a jamais abandonné… ou pas? Maintenant, elle doute d’elle-même. (Elle a un souvenir d’avoir pleuré dans les bras de quelqu’un en Russie et de les supplier de rester, mais nous ne pouvons pas voir qui c’est.) De plus, sur le chemin du retour, elle a pourchassé une ruelle par deux hommes et ne les évite que en se cachant avec un groupe de femmes afghanes, elle n’est donc pas vraiment en sécurité non plus.

De retour à l’hôtel, Carrie secouée est accueillie par Mike Dunne, qui lui dit sévèrement qu’il a envoyé trois équipes pour la localiser. Le vice-président afghan a déplacé sa réunion avec Carrie au lendemain matin, ajoute-t-il, et lorsque Carrie s’enquiert de la coopération russe avec les talibans, Dunne se demande pourquoi elle pose des questions sur la Russie – et où elle était toute la nuit, d’ailleurs. Lorsque Carrie arrive pour sa rencontre avec le vice-président afghan, elle voit quelqu’un quitter son bureau – son bourreau russe Yevgeny Gromov. Et maintenant, elle se souvient que la personne à laquelle elle s’accrochait et suppliait de rester… c’était lui?!

Plus Intel:

* Notre nerd technologique préféré Max a vu une petite action de combat, rejoindre un peloton en Afghanistan pour installer un dispositif d’écoute afin qu’ils puissent espionner les talibans. Les soldats se moquent de lui au début, l’appelant «un réparateur de câbles», mais il gagne leur respect lors d’une mission de nuit pour planter l’appareil. Ils reviennent sous un feu nourri sur le chemin du retour, mais ils le rendent sûr, alors maintenant ils considèrent «le gars du câble» comme leur porte-bonheur. Et bon, l’appareil d’écoute est en place et fonctionne!

* Saul a également eu quelques rencontres difficiles avec l’agent de renseignement pakistanais Tasneem, joué par Nimrat Kaur. (Vous vous souvenez d’elle de la saison 4?) Il lui a reproché d’avoir divulgué des informations internes sur le processus de paix, alors qu’elle lui a reproché, ainsi qu’aux États-Unis, d’avoir abandonné la région avec rien d’autre que des échéances et des repères bidon: «Au moins, faites croire aux talibans que vous êtes ne court pas pour les sorties. »Elle jouera certainement un grand rôle cette saison, nous parions.

D'accord, c'est votre tour: attribuez une note à la première dans notre sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires pour partager vos réflexions.