Récapitulatif de “Killing Eve”: Première de la saison 3, “Singe lentement et lentement accrocheur”

HISTOIRES CONNEXES

La troisième saison de Killing Eve commence avec Eve et Villanelle soignant de vieilles blessures … seulement dans le cas d’Eve, sa blessure est littérale.

Mais d’abord, nous revenons à Moscou en 1974, où une jeune gymnaste nommée Dasha est réprimandée par son entraîneur pour un atterrissage bancal. Elle est réconfortée par un gymnaste masculin, qui lui offre une fleur et un baiser… mais elle rembourse la faveur en le battant en pulpe et en époussetant son corps sans vie avec de la craie. De nos jours, lors d’un mariage italien où Maria la mariée porte un toast… et elle épouse Villanelle! “Je viens de vivre une très mauvaise rupture”, explique Villanelle, ajoutant: “Je suis tellement plus heureuse maintenant qu’elle est morte.” (Personne ne rit que Maria.) À la réception, Villanelle aperçoit une vieille femme qui se cache au fond – et l’attaque au sol, déclenchant une lutte alimentaire chaotique. Oui, la vieille dame est Dasha, et Villanelle ne l’aime pas beaucoup.

Nous apprenons que Dasha travaille pour The Twelve et a formé Villanelle à devenir un tueur à l’époque. Elle veut ramener Villanelle dans le giron, mais Villanelle préférerait passer à un rôle plus exécutif en tant que «gardien». Pendant ce temps, Carolyn a perdu la confiance des cuivres du MI6 après la débâcle à Rome et est coincée à travailler pour “un branleur massif” nommé Paul – Hugo poursuit maintenant le MI6, soit dit en passant – et Kenny travaille pour une start-up de journalisme d’investigation appelé The Bitter Pill, enquêtant sur les Douze par lui-même. Mais où est notre chère Eve, presque disparue?

Eh bien, elle n’est pas morte au moins: elle grimace toujours de sa blessure par balle et achète des nouilles instantanées pour une – oh, et beaucoup de vin. Elle vit seule et travaille comme cuisinière, fourrant des boulettes à l’arrière d’un restaurant chinois et faisant de son mieux pour rester basse. (Lorsque le manager lui offre une chance de travailler à l’avant, elle refuse: “J’aime la cuisine.”) Elle renoue avec Kenny, qui dit qu’il a essayé de lui rendre visite à l’hôpital de Rome – “Heureusement que ces touristes vous ont trouvé quand ils l’ont fait “- et lui dit qu’il suit toujours les pistes concernant The Twelve. Eve ne veut pas s’impliquer, cependant: «Je ne vais pas recommencer. Cela m’a presque tué. »

Parlant de meurtre, Villanelle prend une mission de Dasha et se rend à Barcelone pour s’occuper d’un agitateur politique local. Elle se déguise en livreuse et se faufile dans le magasin d’alimentation de l’agitateur, lui donnant un colis à signer. En voyant une photo du grand-père de la cible, Villanelle ment que son propre grand-père souffre de problèmes cardiaques, et le commerçant lui donne gentiment du safran pour faire un thé pour son grand-père malade. Oh! Eh bien, les sentiments chauds et flous ne durent pas longtemps: alors que le commerçant est sur une échelle pour aller chercher le safran, Villanelle arrache l’échelle et termine le travail en brisant son crâne avec un pot d’olives. Elle époussette ensuite le corps de sa victime avec du paprika – un signe de tête au geste de saupoudrage de craie de Dasha.

Eve rend visite à son ex-mari Niko dans ce qui semble être un service psychiatrique; il est encore sous le choc de la mort de sa quasi-petite amie, et il croit maintenant avoir laissé Eve dominer leur relation trop longtemps. (“Je mérite plus que cela … plus que vous.”) Elle cède plus tard et accepte une invitation à rencontrer Kenny et ses amis pour boire un verre … mais quand elle se présente aux bureaux de Bitter Pill, Kenny est introuvable. Il travaillait tard sur une histoire sur Les Douze et a entendu un bruit étrange dans le bureau vide – et quand Eve regarde à l’extérieur, elle trouve le cadavre de Kenny gisant dans le parking. Et il n’a certainement pas sauté, non? (Pour en savoir plus sur la mort de Kenny, cliquez ici pour notre conversation avec la nouvelle rédactrice en chef Suzanne Heathcote.)

Notez la première de Killing Eve dans notre sondage ci-dessous et appuyez sur les commentaires pour partager votre analyse post-première et vos prévisions de la saison 3.