Récapitulatif de la bande-annonce: «Survive the Night», «Ghost in the Shell: SAC_2045», «Chrissy’s Court», «#blackAF», «You Ain’t Got These», «The Wretched»

Il est temps pour un tour d’horizon de la bande-annonce! Plutôt que de laisser quelques petites remorques glisser entre les mailles du filet, nous aimons les rassembler et vous les apporter en un seul endroit. Vous êtes les bienvenus. Cette bande-annonce présente un nouveau film de Bruce Willis, quelques shos Netflix à venir, deux émissions du nouveau service de streaming Quibi et un film d’horreur.

Survivez à la nuit

Bruce Willis est de retour, bébé! Et il somnambule à travers un autre rôle! Dans Survivez à la nuit, Willis est Frank, “un shérif à la retraite contraint de compter sur les compétences de son ancien emploi lorsque deux criminels en fuite menacent la vie de ses proches”. Dans ce thriller d’invasion de domicile, «Après son frère Mathias (Tyler Jon Olson) est mortellement blessé dans un vol qui a mal tourné, Jamie (Shea Buckner) traque le docteur en traumatologie Rich (Chad Michael Murray) de l’hôpital à son domicile. Tout en tenant la femme et la fille de Rich en otage, le meurtrier déchaîné force Rich à opérer Mathias. Mais pour que lui et sa famille survivent à la nuit, Rich doit faire équipe avec son père dur à cuire, le shérif à la retraite Frank (Willis), afin de prendre le dessus et de tourner la table aux criminels. »

J’aime Bruce Willis, et je pense qu’il peut être un acteur fort … quand il essaie. Mais je soupçonne que ce sera l’un de ses rôles moins que parfaits. Nous verrons! Survive the Night arrive dans certains cinémas (en supposant qu’ils sont ouverts) et sur demande 22 mai.

Fantôme dans la coquille: SAC_2045

Je ne connais pas bien Ghost in the Shell, mais il y a une nouvelle série sur Netflix appelée Fantôme dans la coquille: SAC_2045. La série «rassemble Kenji Kamiyama et Shinji Aramaki alors qu’ils présentent leur vision de l’année 2045 dans Ghost in the Shell: SAC_2045. Dirigée par le cyborg corporel Motoko Kusanagi, la section 9 de la sécurité publique se prépare une fois de plus à lutter contre la cybercriminalité. » La série fait ses débuts sur Netflix 23 avril.

Cour de Chrissy

Hé les enfants, êtes-vous excité à propos de Quibi? Il s’agit du nouveau service de streaming consacré au contenu abrégé, et il arrive bientôt. L’un de leurs nombreux spectacles est Cour de Chrissy, où Chrissy Teigen agit à titre de «juge» dans une affaire de petites créances. L’émission se vante de présenter «de vraies personnes. Cas réels. Et de véritables décisions juridiquement contraignantes. Si vous pensiez que Chrissy Teigen ne pouvait pas devenir un vrai juge d’audience, vous avez été rejeté. ” Honnêtement, je ne sais pas comment ces décisions sont juridiquement contraignantes, mais je suppose que nous devons regarder la série pour le savoir. Le spectacle lance la même date que Quibi – 6 avril.

#blackAF

#blackAF (le hashtag fait partie du titre officiel) est une nouvelle série Netflix de Kenya Barris, créateur de black-ish. L’émission est décrite comme étant “vaguement inspirée par l’approche irrévérencieuse, très imparfaite et incroyablement honnête de Barris en matière de parentalité, de relations, de race et de culture, #blackAF retourne le script sur ce que nous attendons d’une série de comédie familiale. Tirant le rideau, #blackAF découvre le monde désordonné, non filtré et souvent hilarant de ce que signifie être une famille noire de «nouvel argent» essayant de faire les choses dans un monde moderne où «bien» n’est plus un concept fixe. La série originale de Netflix met en vedette Barris comme une version romancée de lui-même et Rashida Jones comme sa femme Joya. Les enfants du Kenya et de Joya sont joués par Genneya Walton, Iman Benson, Scarlet Spencer, Justin Claiborne, Ravi Cabot-Conyers et Richard Gardenhire Jr. ” Cherchez-le sur 17 avril.

Vous ne les avez pas

Oh, regardez – un autre spectacle Quibi! Ouiou vous ne les avez pas est «un spectacle sur la culture sneaker. S’adapter. Et appartenir à quelque chose de plus grand que vous. ” Le spectacle est produit par exécutif Lena Waitheet met en vedette Waite, Carmelo Anthony, Billie Jean King, Hasan Minhaj, Candance Parker, Questlove, Nas, Jazerai Allen-Lord, Kerby Jean-Raymond, Mike Epps, Jemele Hill, Josh Luber et Eric Koston.

L’émission arrive sur Quibi 6 avril.

Le malheureux

Enfin, voici quelque chose de fantasmagorique. Dans The Wretched, «à la suite de la séparation de ses parents, un adolescent rebelle, Ben, est envoyé vivre avec son père pour l’été et travailler à la marina locale afin d’acquérir une certaine forme de discipline. La ville touristique idyllique lui offre cependant peu de réconfort, car il est obligé de faire face aux adolescents locaux privilégiés et à la nouvelle petite amie de son père. Les problèmes de Ben deviennent de plus en plus inquiétants quand il fait une découverte effrayante sur la famille qui loue la maison voisine. Un esprit malveillant des bois s’est emparé des parents et commence à jouer à un jeu de maison sinistre, s’attaquant aux enfants et effaçant toute trace de leur existence. Les soupçons de Ben sur les horreurs surnaturelles ne sont pas entendus et il lance une croisade périlleuse afin de mettre fin au règne de terreur de la sorcière qui marche sur la peau. ” Je suis toujours à la recherche de quelque chose d’effrayant, et j’ai hâte de vérifier cela quand il arrivera dans certains cinémas (encore une fois, s’ils sont ouverts) et sur le numérique et la VOD 1 mai.

Le tour de bande annonce: ‘Survive the Night’, ‘Ghost in the Shell: SAC_2045’, ‘Chrissy’s Court’, ‘#blackAF’, ‘You Ain’t Got These’, ‘The Wretched’ est apparu en premier sur / Film .