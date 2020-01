récapitulatif de la croissance de l’épisode 2 de la saison 3 – Nomi est enceinte, son père est révélé

HISTOIRES CONNEXES

La première adulte de la semaine dernière a peut-être révélé lequel des colocataires de Zoey est avec un enfant, mais cette réponse n’a laissé que des questions aux téléspectateurs. L’épisode de suivi de jeudi a rempli quelques blancs cruciaux, offrant un aperçu plus complet du changement majeur de vie de Nomi.

Commençons par le père du bébé: Drumroll s’il vous plaît… Phil! Ouais, juste un gars du nom de Phil. Et voici comment tout s’est déroulé, selon les propres mots de Nomi:

«Après avoir terminé les choses avec Paige, j’ai rencontré Zoey pour les margaritas. Tant de margaritas. Et après son départ, je suis resté et j’ai rencontré un gars et je suis rentré chez lui avec lui. Et puis j’ai en quelque sorte glissé et, vous savez, je suis tombé sur le D. Et cela conclut la partie informative de cette réunion. »

Non, vraiment, c’est toute l’information qu’elle a donnée à ses colocataires après s’être présentée enceinte de cinq mois. Et la situation est devenue encore plus compliquée quand il a été révélé que Nomi a parlé à Luca de sa grossesse au cours de l’été, ce qui a plongé Zoey dans une spirale de confusion et de doute. Vous devez le remettre à Zoey – il faut un type spécial de personne pour faire le secret difficile de quelqu’un d’autre sur elle-même.

Une conversation en fin de soirée avec Luca – qui a déjà beaucoup avancé – a aidé Zoey à comprendre le point de vue de Nomi. Plus précisément, elle avait besoin de parler à quelqu’un qui ne la jugerait pas pour avoir fait une erreur, et que ce n’était pas Zoey. Et pouvez-vous blâmer Nomi? N’oublions pas que la réponse immédiate de Zoey à la grossesse de Nomi a été de lui demander pourquoi elle n’a pas eu d’avortement.

Heureusement, les colocataires ont pu avoir une conversation honnête à la fin de l’épisode, dans laquelle Nomi a avoué que son approche froide de cette grossesse n’est qu’un front pour la peur qu’elle a vraiment. Les deux l’ont étreint, et tout va bien. (Pour l’instant.)

