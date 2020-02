Récapitulatif de la “Playlist extraordinaire de Zoey”: Saison 1, épisode 2 sur NBC

HISTOIRES CONNEXES

Après avoir appuyé sur le bouton de pause de la liste de lecture extraordinaire de Zoey pendant plus d’un mois, NBC a accueilli à nouveau sa dramatique comédie musicale dimanche soir. Mais si le hiatus vous a laissé un peu flou sur les détails de la première de la série de Zoey, permettez à Zoey elle-même de vous rattraper sur ce qui s’est passé après qu’elle ait commencé à entendre les pensées les plus profondes des gens dans la chanson:

“En raison de cette nouvelle capacité, j’ai découvert que tous les programmeurs au travail me détestent”, a-t-elle déclaré à son voisin Mo lors de l’épisode de dimanche. «D’un autre côté, j’ai pu à nouveau communiquer avec mon père et me lier avec mon béguin de bureau. D’un autre côté, mon béguin de bureau a une fiancée, et mon meilleur ami est amoureux de moi. Ou du moins pense qu’il est amoureux de moi. “

Donc, Zoey traverse un peu quelque chose en ce moment – et elle veut trouver un moyen de contrôler son nouveau pouvoir dès que possible, étant donné que ces nombres musicaux impromptus ont tendance à se produire dans les pires moments. Par exemple, juste au moment où Zoey dirige sa première réunion en tant que nouveau directeur de l’ingénierie de SPRQ Point, son collègue et meilleur ami Max confirme qu’il est définitivement amoureux d’elle via une reprise du “Sucker” des Jonas Brothers. Il y a même des mouvements de danse séduisants! Mais au moment où la chanson se termine et que Zoey revient à la réalité, elle a été suffisamment distraite et la réunion prend une fin maladroite et abrupte.

Pire encore? Zoey a une assez mauvaise réaction à la nouvelle que Max est en elle – ce qui, bien sûr, Max ne sait pas que Zoey le sait. Donc, quand Max invite Zoey à dîner à Hand-Picked, un restaurant de la ferme à la table qu’ils voulaient essayer depuis des mois, Zoey est nerveux qu’il le percevra comme une date réelle, et elle n’y va pas. Au lieu de cela, elle ment qu’elle a un engagement familial et l’installe avec Autumn, un barista dans leur café préféré. (Max est très impressionné par le fait que Autumn connaisse par cœur sa commande de café … ce que je trouverais un peu plus romantique si sa commande était compliquée, et pas littéralement du café noir.)

Quand Max confronte Zoey à propos de son comportement bizarre, elle attribue cela à son nouveau poste de patron, insistant sur le fait qu’ils doivent avoir des limites si elle veut être son manager. Mais la conversation devient plus tendue et chauffée au fur et à mesure, et ils se retrouvent dans un combat à part entière. Ce n’est que plus tard, quand Max dépose du pudding au caramel au beurre pour que le père de Zoey essaie, qu’ils finissent par se rattraper; Zoey reconnaît qu’elle n’a pas bien géré leur nouvelle dynamique de travail, et il semble admettre que le dîner chez Hand-Picked n’était pas aussi amusant sans Zoey là-bas. Mais après avoir résolu leur combat, Max va dans le salon pour rendre visite au père de Zoey, et elle regarde avec un sourire sur son visage alors que Max plaisante doucement avec Mitch. (Pendant ce temps, Max et Autumn semblent vraiment avoir réussi, et Zoey les espionne à une date de café à la fin de l’heure.)

Ailleurs dans l’épisode…

* Le nouveau médicament de Mitch semble fonctionner; sa paralysie supranucléaire n’est pas guérie, mais elle a ralenti, et il est capable de bouger ses mains et de faire face un peu plus. Plus tard, la famille découvre que Mitch peut répondre à de simples questions oui ou non à l’aide d’un buzzer de jeu de société, lui permettant de communiquer avec eux pour la première fois depuis longtemps. Et c’est là que le nouveau pouvoir de Zoey est vraiment utile: lorsque Mitch a du mal à communiquer quelque chose à la mère de Zoey, Maggie, Zoey est en mesure d’aider quand elle entend soudain son père chanter «Moondance» de Van Morrison.

Au début, Zoey et Mo soupçonnent que la chanson romantique pourrait signifier que Mitch veut être intime avec sa femme. Mais quand Zoey suggère cela à sa mère (maladroit!), Maggie lui dit que ce n’est pas une question de sexe; plutôt, Mitch a dit à Maggie qu’il l’aimait pour la première fois lors d’un concert de Van Morrison il y a des années, en plein «Moondance». Zoey sourit, se rendant compte que son père veut dire à sa mère qu’il l’aime – et plus tard, quand Mitch et Maggie ont un peu d’intimité, Maggie chante une partie de la chanson à son mari, en se réunissant avec lui sur le canapé.

* Au travail, Zoey et son béguin, Simon, collaborent sur un nouveau projet de marketing pour le dernier produit de SPRQ Point – mais Zoey microgère ses ingénieurs au point qu’ils ne respectent pas leurs délais, et une Zoey frustrée décide de gérer tout l’ensemble se projeter. Elle tire une nuit blanche au bureau pour terminer tout le codage… mais même si elle le fait à temps, Zoey soupçonne qu’elle et son équipe ne gélifient pas trop bien.

Simon encourage Zoey à montrer à ses ingénieurs qu’elle se soucie d’eux, en offrant une anecdote douce sur la façon dont son père dirigeait sa propre entreprise. Inspirée par l’histoire, Zoey rassemble son équipe pour une réunion et elle lit des extraits de l’article de journal qu’elle a écrit lors de son premier jour à SPRQ Point. Son écriture est pleine de compliments aimables pour ses collègues, qu’elle admirait depuis des années avant de travailler avec eux, et ils semblent tous touchés par ses paroles. Zoey promet à l’équipe qu’elle leur fera confiance pour leurs propres projets, tant qu’ils lui feront davantage confiance en retour – et tout le monde est heureux d’accepter ces conditions.

* À la fin de l’heure, Zoey se réunit à nouveau avec Mo, qui a essayé de proposer des expériences pour tester la nouvelle capacité de Zoey. Mais Zoey rétorque qu’elle pourrait ne pas être en mesure de contrôler le pouvoir du tout; ces chansons ne semblent jamais arriver quand elle veut les entendre, mais quand elle est censée les entendre. Et bien qu’il ne soit pas facile pour Zoey de céder le contrôle à l’univers, elle décide de faire exactement cela et de laisser sa nouvelle capacité se déployer à son propre rythme.

