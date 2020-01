Récapitulatif de la police médicale: première épisode 1 de la saison 1 – Hôpital pour enfants

HISTOIRES CONNEXES

Si la fermeture de l’hôpital pour enfants a laissé un vide dans votre cœur, alors – CLAIR! – son spin-off, Medical Police, est là pour vous donner un nouveau souffle.

Créée par Rob Corddry, Krister Johnson, Jonathan Stern et David Wain, la saison de 10 épisodes (maintenant disponible sur Netflix) suit les médecins de l’hôpital pour enfants Lola Spratt (Erinn Hayes) et Owen Maestro (Rob Huebel) alors qu’ils sont recrutés par le gouvernement pour arrêter un virus menaçant le monde et dénicher une conspiration profonde avant qu’il ne soit trop tard.

Prêt pour une nouvelle série d’absurdités Wain-ian? Plongeons-nous!

Dans les premières secondes de l’émission, Lola et Owen tombent dans les airs avec un troisième corps sans vie. Ils sont visiblement paniqués lorsque nous entendons Owen crier: “Nous ne réussirons pas!”

À l’hôpital des enfants, où nous sommes accueillis par les visages familiers de l’infirmière Beth (Beth Dover), du Dr Blake Downs (Corddry), du Dr Valerie Flame (Malin Åkerman) et, bien sûr, de Sy Mittleman (Henry Winkler) une journée typique à la clinique. Une annonce de haut-parleur projette: «Comment appelez-vous un concours de création de sites Web entre araignées? Un spin-off! »Bénissez ces beaux spectacles.

Un patient traumatisé est entraîné avec une éruption cutanée méchante qui le rend presque plat. Un autre cas arrive avec la même affliction exacte, obligeant Lola à appeler HAZMAT même si c’est… juste une éruption cutanée? Après des recherches, il semble que ce soit un mystérieux virus qu’elle a déjà vu, mais ne peut pas se fissurer. Elle veut faire part de ses conclusions au CDC, mais Sy met une botte sur sa voiture pour qu’elle ne puisse pas conduire. Elle demande à chaque collègue possible de lui faire faire un tour et tout le monde est une fabrique d’excuses, y compris un enfant patient qui dit: «Je ne peux pas conduire, j’ai bu toute la matinée!» Restez chic, gamin!

Elle convainc Owen de la conduire pour 12 dollars et ils se déploient. Ils se dirigent vers l’Université de São Paulo, “ce qui est logique parce que, comme nous le savons tous les deux, l’hôpital où nous travaillons est au Brésil”, répond Owen. «C’est vrai, nous vivons et travaillons tous les deux dans un hôpital au service de la communauté des expatriés américains ici à São Paulo, au Brésil, comme nous le savons tous les deux», déclare Lola. Naturellement.

Les médecins rencontrent Sloane McIntyre (Sarayu Blue), qui dit avoir lu le rapport de Lola et que le virus est une “licorne” qui lui fait peur. McIntyre veut faire un tour, alors Owen retire 12 $ de Lola et ils vont dans un complexe secret caché à l’intérieur d’une épicerie. Ici, nous trouvons les bureaux d’une division secrète du CDC appelée G-932 qui gère des opérations de black-op conçues pour lutter contre les bioterroristes. Ils opèrent en secret; même le Congrès ou la Maison Blanche ne savent pas qu’ils existent. Lola donne à McIntyre un aperçu de la situation, qui se termine par un cerceau (une cellule) et un très grand sac de haricots pinto (un virus) qu’elle verse à l’intérieur du cerceau. “Voyez comment le virus est juste … regardez-le … il est partout dans la cellule!” Curieusement, tout le monde est sur la même page maintenant. Bravo, gang!

Le virus se propage à Berlin et il ne faut pas longtemps à Lola pour prendre un avion pour l’aider malgré son extrême manque d’expérience dans le travail gouvernemental, le bioterrorisme et l’activité policière… mais c’est la bonne femme pour le travail! Owen n’hésite pas à sortir par la porte quand ça devient réel, mais il finit quand même dans l’avion après que sa chasse aux toilettes se soit déchaînée, absurdement erronée.

Owen confond les agents Tran et Vargas avec les agents de bord, mais ils font en fait partie du complot! Les méchants commencent à tirer, tuant tout le monde à bord sauf Owen, Lola et McIntyre. Alors que Tran et Vargas attachent un ensemble de parachutes, les trois survivants s’engagent dans la bataille et prennent le contrôle de l’un des fusils. Les poings volent et les corps sont lancés jusqu’à ce qu’Owen tire accidentellement dans l’un des packs de parachutes menant à cette délicieuse livraison de Hayes: «Tirez! La chute est tirée pour chier! “

McIntyre coiffe Vargas, mais dans tout le kerfuffle, son corps tombe de la porte ouverte de l’avion en emportant avec lui la seule goulotte de travail. McIntyre leur tend un pistolet et leur dit de prendre les casques. «À partir de maintenant, vous êtes tous les deux des agents spéciaux provisoires de la division G-932… allez au site d’infection de Berlin, contenez-le, découvrez qui est responsable», ordonne-t-elle. McIntyre jure de faire s’écraser l’avion dans une zone sous-peuplée et dit aux «agents» nouvellement nommés d’aller après la seule chute de travail qui tombe maintenant rapidement du ciel. Et donc, ils sautent.

Nous sommes de retour là où l’épisode a commencé alors que Lola et Owen essaient frénétiquement de trouver le cordon sur la goulotte. Ils réussissent et s’effondrent sur un trottoir. Ils sont retenus sous la menace d’une arme par une paire de policiers allemands qui demandent à savoir qui ils sont alors qu’une carte de titre de la police médicale apparaît.

Est-ce la parodie de thriller d’espionnage que vous cherchiez? Qu’avez-vous pensé de Hayes et Huebel? Notez la première, puis laissez vos pensées ci-dessous!