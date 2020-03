Récapitulatif de la première de «Better Things» – Saison 4, épisodes 1 et 2

HISTOIRES CONNEXES

La série FX de Pamela Adlon, acclamée par la critique, Better Things, est de retour pour sa quatrième saison mettant en vedette la fluidité des relations familiales. Les thèmes de la saison dernière se poursuivent – de la lutte de Sam pour élever trois filles en tant que mère célibataire, à la santé déclinante de sa mère Phyl – mais comme d’habitude, il s’agit de surfer sur la vague, peu importe à quel point elle est agitée.

Quelques secondes après la première, nous nous rappelons à quel point la musique de cette émission est poignante (le morceau utilisé ici est «Steady Rain» de Warren Zevon, qui est également le titre de l’épisode). La cinématographie est également d’actualité alors que la caméra parcourt la maison presque vide de Sam alors qu’elle dort la veille. Better Things a toujours été un enfant amoureux d’Adlon, et il est clair que l’amour et l’attention sont mis dans chaque détail.

Sam et Gran arrivent à l’aéroport pour récupérer Frankie et Duke lors d’un voyage chez leur père. Les filles ont gentiment manqué leur maman, mais dès qu’elle est appelée «bébé», Frankie devient aigre. Le moment de l’amour tendre se termine alors que les enfants entassent dans la voiture, laissant Sam sur le trottoir pour charger leurs valises. Ils ne lui font même pas de pourboire. Si vulgaire!

On apprend que Phyl porte un gilet cardiaque qui est extrêmement inconfortable pour elle. Nous revenons à une crise cardiaque qu’elle a subie et Sam l’a précipitée à l’hôpital. Phyl a reçu l’ordre de porter un défibrillateur personnel pendant quelques mois. Une détérioration physique et mentale? Ce pourrait être une saison cahoteuse pour Gran.

Après que Phyl a crié une série de mots sur une autre voiture, Sam est contrarié – la rage au volant est “pour le conducteur, si elle le veut!” Phyl se penche alors et se couche sur la corne. Sam s’arrête et la chasse, car bon, le défibrillateur va choquer son cœur si quelque chose se passe mal, et même un GPS si elle se perd. Une fois Phyl parti, Sam fait de son mieux Willy Wonka pour la faire revenir: «Reviens. Arrêtez. Non. Tourner autour.” Quand la têtue refuse, Sam s’éloigne (ce qui est un peu dur. Il pleut après tout, et nous savons tous ce que les Californiens ressentent de la pluie). Néanmoins, les filles forcent Sam à rentrer et à récupérer le sac d’ol.

Le lendemain, Frankie dit à Sam qu’elle veut une énorme fête d’anniversaire, ce qui est un gros problème pour l’adolescent de mauvaise humeur. Plus précisément, elle veut une quinceañera, mais Sam dit qu’ils sont trop blancs pour ça. Frankie dit que ce n’est pas l’appropriation culturelle, c’est l’appréciation culturelle. Quoi qu’il en soit, Sam dit qu’elle est «trop juive» pour un. Le vrai kicker, cependant: Frankie veut que son père soit invité. “Vous devez, ça en fait partie … désolé, pas désolé.” Sam accepte à contrecœur. Les bords plus rugueux de Frankie semblent se lisser, mais elle a toujours une conviction inébranlable. Sam a certainement du pain sur la planche avec celui-là.

Rich rompt avec son petit ami et Duke lui donne les conseils de quelqu’un 10 fois son âge. “Vous retrouverez l’amour … et si vous mettez le travail maintenant, vous irez mieux à long terme. Et plus tard, lorsque vous rencontrerez quelqu’un, il sera meilleur pour vous parce que vous serez mieux alors aussi. ” Elle devrait vraiment envisager une carrière en thérapie. C’est le genre de soutien dont nous avons tous besoin.

«ELLE CINQUANTE»

Dans le deuxième épisode de la nuit, la mini-fourgonnette de Sam est volée dans le parc d’un mécanicien, et elle n’en est pas si secrètement heureuse. Elle fait du shopping et sort une voiture électrique en tant que prêteur, mais lorsqu’elle manque de jus, elle rencontre un homme avec un El Camino à vendre. “A quel point est-ce mauvais pour l’environnement?” elle demande. «Vraiment mauvais», répond-il. Peu importe: elle est amoureuse.

Sam apprend que son ancienne émission, Ching of the Mill, est en train de redémarrer et elle prend une réunion pour discuter de la reprise de son rôle de voix. Elle est au-delà du pompage car elle a besoin d’argent, mais les nouveaux producteurs veulent qu’elle lise pour elle même si elle a joué le personnage pendant 10 ans. “Gee, j’espère avoir ma propre part!” s’exclame-t-elle en sortant.

Quand Sam rentre à la maison, elle constate que ses filles ont acheté un chinchilla (avec la carte de crédit de Sam, bien sûr), et elle panique. Il n’y a aucun moyen en enfer qu’elle veuille un rongeur surdimensionné vivant dans sa maison, alors retournez à l’animalerie. Lorsque les filles sortent et voient le nouveau fouet, Frankie dit: “Maman, cette voiture ne nous convient pas à tous.” “Je sais,” dit Sam avec un sourire sur son visage.

Au magasin, Sam reçoit le mot que le redémarrage va de l’avant avec l’ensemble de la distribution originale… sauf pour elle. Au lieu de cela, ils la remplacent par la voix d’un gars mort. (Hourra, la technologie!) “Ce n’était tout simplement pas le bon choix”, dit son amie. «C’était le bon choix pour une décennie», explique Sam.

Pour aggraver la journée de Sam, le magasin ne reprendra pas le chinchilla, mais elle ramasse un autre nouveau membre de la famille. “Bienvenue dans ma crise de la quarantaine!” elle crie en sortant du magasin, avec un serpent blanc drapé autour de ses épaules. «Je pense que nous devrions l’appeler Betty White», dit-elle alors qu’elle et Max s’entassent dans l’El Camino.

