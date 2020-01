Récapitulatif de la première de «BoJack Horseman»: saison 6, partie 2 sur Netflix

HISTOIRES CONNEXES

Lorsque nous avons quitté Hollywoo pour la dernière fois, deux journalistes se sont rapprochés de découvrir la vérité sur la mort de Sarah Lynn, tandis que sa demi-sœur Hollyhock était sur le point d’apprendre ce que BoJack avait presque fait avec une adolescente au Nouveau-Mexique. Avec les huit derniers épisodes de BoJack Horseman maintenant sur Netflix, il ne s’agit pas vraiment de savoir si les squelettes de son placard seront exposés, mais plutôt de savoir quand.

La première mi-saison s’ouvre à l’Université Wesleyan alors que le maintenant professeur Horseman se prépare pour son nouveau concert en tant qu’éducateur collégial. Après un début cahoteux où BoJack, l’acteur, a du mal à définir sa propre profession, il donne aux étudiants quelques conseils prêts à l’emploi pour améliorer leurs performances. Mais comme pour tout le reste de la vie de BoJack, il vole aveugle, un cheval sans direction.

Après avoir laissé entendre à un étudiant du nom de Whitfield que le jeu d’acteur pourrait ne pas fonctionner pour lui, le gamin se présente à la réunion des Alcooliques anonymes de BoJack jouant le rôle d’un ivrogne. Honnêtement, les instincts de BoJack avaient raison: ce gamin craint.

BoJack va voir le match de rugby de Hollyhock et demande s’il peut suivre le repaire d’après-match… mais c’est dans un bar. “Je ne pense pas que tu devrais. Il y aura de l’alcool là-bas. Et les jeunes filles », dit-elle. Sur la base de la maladresse de ce stop-and-chat, il semble qu’elle soit au courant de l’aventure de BoJack avec Penny, la fille de 17 ans de son ami.

BoJack n’est pas découragé; il continue d’assister à ses matchs malgré l’épaule froide de sa demi-sœur. Il cherche désespérément à renforcer la connexion, mais il est également beaucoup trop fort. Hollyhock quitte l’équipe; elle veut se concentrer sur ses études et dit à BoJack de se concentrer sur son enseignement. (Prenez l’allusion, mec!) Il semble que la dernière chance qu’il avait à une vraie relation familiale soit en danger grâce, encore une fois, à ses nombreuses erreurs passées.

BoJack critique un autre étudiant pour sa représentation de personnages anciens, et que sait-il, cet étudiant se présente également à sa réunion des AA prêt à lui prouver le contraire. Le fait qu’ils pensent que les réunions des AA sont un endroit approprié pour «s’en tenir à l’enseignement» est complètement inapproprié, mais aussi assez hilarant.

Un autre étudiant, Aimee, vient au bureau de BoJack. Il lui parle des cours manquants et semble toujours fatiguée, et sûrement, elle se présente à une réunion des AA. BoJack s’enclenche et la jette dehors en l’appelant «une étudiante agissante désespérée faisant semblant d’avoir des problèmes». Il s’avère qu’elle essayait en fait d’obtenir de l’aide. Oups! BoJack ne peut pas gagner.

Le moment est venu pour la vitrine d’acteurs des étudiants de BoJack, mais Hollyhock est introuvable, même si elle a promis de venir. Il frappe à la porte de son dortoir et lui fait savoir sa déception. Elle se sent étouffée. «C’était ma vie, mon monde, et vous, comme, vous vivez ici maintenant», lui dit-elle. Il admet qu’il était égoïste de sa part de trouver un emploi dans son école sans lui demander d’abord. Il dit qu’il pourrait trouver un travail ailleurs si c’est trop bizarre pour elle. BoJack demande s’ils se battent; elle dit oui, mais lui dit aussi que «ça pourrait être cool» s’il revient à l’automne… mais ils doivent ralentir les choses. BoJack s’éloigne, découragé.

À la fin de la vitrine, le téléphone portable de BoJack sonne. C’est Charlotte, la mère de Penny. Les journalistes affluent et ils veulent que Penny raconte son histoire sur sa soirée avec le célèbre cheval. BoJack n’a aucune idée de pourquoi les journalistes reniflent; il est tellement secoué qu’il peut à peine reprendre son souffle.

Cela ne peut pas bien se terminer pour BoJack, non? Notez la première, puis dites-nous ce que vous en pensez ci-dessous!