Récapitulatif de la première de la série «Devs» – Épisodes 1 et 2

Une société minable essayant de changer le monde? Un PDG contraire à l’éthique avec des motifs discutables? Vérifiez et vérifiez!

Pour tous ceux qui ont vu Annihilation ou Ex Machina, vous savez exactement à quoi vous attendre de l’écrivain / réalisateur Alex Garland. Sa fiction époustouflante interroge la moralité, la technologie et l’humanité, repoussant les limites du genre science-fiction et intégrant des avancées dont nous, les profanes, ne pouvons que rêver.

Avec Devs, son nouveau FX sur la mini-série de Hulu – les deux premiers épisodes sont maintenant en streaming, les six suivants sortiront chaque semaine le jeudi -, Garland examine «l’illusion du libre arbitre» en ce qui concerne la doctrine du déterminisme, transférant sa cinématique mélange science-fiction / mystère dans un format sérialisé. Hormis la philosophie, le thriller technologique suit un ingénieur en informatique enquêtant sur une entreprise d’informatique quantique qui, selon elle, est responsable de la disparition de son petit ami.

De plus, l’ancien diplômé des parcs et loisirs Nick Offerman a les cheveux cool et peut être un super-vilain.

Lily (Soniac Mizuno de Maniac) et Sergei (Karl Glusman de Gypsy) sont le jeune couple en question, tous deux travaillant pour une entreprise technologique appelée Amaya. Lorsque Sergei fait une présentation – son équipe est capable de prédire le comportement exact d’un organisme vivant – il impressionne son patron Forest (Offerman) et sa collègue Katie (Alison Pill). Avant de le savoir, il a offert un nouveau poste, à partir immédiatement, dans un nouveau département particulier appelé Devs.

Étant donné que le département est si mystérieux, Sergei suppose qu’il est lié à la sécurité nationale ou à la biotechnologie. Faux. Lui et Forest marchent à travers les bois et arrivent à un immense bâtiment en béton avec des cages de Faraday et un entrefer scellé sous vide. Cela ressemble à quelque chose de Blade Runner 2049… ou à un film Garland. À l’intérieur, les murs plaqués or du complexe hurlent «Temple Zelda», d’autant plus que les hommes flottent à l’intérieur d’un cube en verre qui les transporte jusqu’à son cœur.

Il y a une règle: ils n’acceptent rien. Mais tout le code de l’entreprise est accessible à l’intérieur, car il n’y a pas de mot de passe. Sergei demande ce qu’il devrait faire et Forest dit qu’il ne va pas lui dire. “Prenez votre temps et ne vous inquiétez pas, vous allez le découvrir. Je sais que tu l’es », dit-il. Riiight. Juste une journée normale au bureau. Un bureau doré, futuriste, en forme de tesseract.

Sergei a une crise de panique. Il va aux toilettes pour vomir et tripoter sa montre. Lorsqu’il revient à son siège, il semble envoûté par son ordinateur. Sergei dit à Katie que si le code est vrai, il change absolument tout. Elle rétorque: si c’est vrai, cela ne change absolument rien, dit-elle, “… et en quelque sorte, c’est le problème.”

Ouais, je ne comprends pas non plus ce qui se passe.

Sergei part à travers les bois et Forest lui fait face, expliquant la relation entre les causes et les effets, et la nature déterministe de l’univers. Il accuse Sergei d’avoir volé le code sur sa montre. «Vous n’avez pas pris la décision de me trahir. Vous n’auriez pu faire que ce que vous avez fait », dit-il. Sergei, tremblant comme une feuille, décide de la réserver, mais avant qu’il ne puisse s’échapper, un homme sort et l’étouffe avec un sac en plastique.

Quand Sergei ne rentre pas, Lily panique. Kenton d’Amaya montre ses images de Sergei quittant Devs, mais nous savons très bien qu’il n’est jamais allé aussi loin. Lily dit à un ami que la vidéo était étrange. Sa démarche était délibérée, «comme un zombie». Forest lui donne sa garantie personnelle qu’il va aller au fond des choses.

De retour chez Devs, Forest a l’air désemparé, triste. Katie monologue sur la révélation d’une vie d’expérience morale et le désapprentissage des vérités. «C’est comme tout ce que nous savons, les choses que nous ressentons sont toujours enfermées en nous», dit-elle. Elle essaie de le réconforter, mais il semble toujours sur le point de pleurer. Peut-être qu’il n’est pas si méchant après tout. Amaya veut peut-être changer le monde. Mais les bonnes intentions justifient-elles des actions meurtrières?

Plus tard, on montre à Lily des images de surveillance horribles de Sergei qui s’allume en feu. Elle sort en courant de la pièce en larmes et court pour voir le corps de Sergei par terre, brûlé en un rien. Une forêt pleine de remords regarde par sa fenêtre, les yeux lourds d’inquiétude.

Dans l’épisode 2, Forest partage avec Lily qu’il a perdu sa fille, Amaya (d’où le nom de l’entreprise). Il lui dit qu’il est là pour la soutenir et que son emploi est assuré aussi longtemps qu’elle en a besoin. Si seulement il n’était pas à la tête d’une entreprise technologique super ombragée et probablement malfaisante, je prendrais presque Forest pour… un gars sympa?

Lily a du mal à accéder au téléphone portable de Sergei. Sa première tentative pour aider son ex-petit ami à aider a échoué. Elle essaie à nouveau, racontant cette fois à Jamie la mort tragique et ardente de Sergei. Il ne lui reste qu’un essai pour déchiffrer le mot de passe ou le téléphone s’effacera. Jamie est finalement d’accord. L’intuition de Lily sur une application Sudoku étrange vérifie; c’est en fait une application de messagerie russe. Jamie suppose que Sergei était un espion menant un espionnage industriel. Il réinitialise le mot de passe pour elle.

Kenton dit à Forest que la police pense que la mort était un suicide. “C’est fini … sauf pour la fille”. Il se demande également pourquoi Forest, qui a «plus d’argent que Dieu», vit dans une si petite maison sans prétention. C’est probablement la maison dans laquelle sa fille a grandi; nous apercevons la chambre d’une petite fille bien rangée et inutilisée.

Chez Devs, Katie s’offusque quand Stewart appelle le code de l’entreprise «bébé». En regardant un grand écran, le code se transforme en images qui ressemblent à la crucifixion de Jésus. L’image est floue et semble se transformer. Ce que c’est exactement, nous ne pouvons pas vraiment le dire, mais le regard sur leurs visages est étonné.

Lily ouvre l’application de messagerie et tape «Meet» et quelqu’un répond: «Qui êtes-vous? C’est Lily? Peu de temps après, elle reçoit une heure et un lieu, et quelques secondes plus tard, le message entier s’autodétruit. Elle se présente au lieu de rendez-vous pour trouver un homme du nom d’Anton qui travaille pour les services de renseignement russes. Il dit qu’il veut la protéger et que Sergei avait une bonne raison de faire ce qu’il a fait. Anton n’a aucun doute que Sergei a été assassiné. Le travail de Sergei consistait à infiltrer Devs, quelque chose s’est passé et il a été tué, explique Anton. Si cette réponse lui suffit, elle peut s’éloigner; sinon, elle doit travailler avec lui. Avant de partir, il dit à Lily quoi faire si elle veut le contacter à nouveau (il sait où elle habite, afin qu’ils puissent communiquer via des objets devant sa fenêtre). De l’autre côté, Kenton les regarde comme un faucon.

Stewart veut célébrer la réussite de Devs, mais ses collègues hésitent. Forest et Katie savent que leur travail n’est pas terminé. Forest demande un moment seul avec le moniteur de projection. Il tape quelque chose dans l’ordinateur et tire une image floue d’une petite fille faisant des bulles. Nous pouvons seulement deviner que c’est sa précieuse Amaya et que ce projet doit avoir quelque chose à voir avec sa fille (éventuellement) décédée.

Kenton trouve Anton dans un garage de stationnement et lui dit qu’il sait qu’il a essayé d’obliger Sergei à faire de l’espionnage, mais cela ne fonctionnera pas avec «la fille». “Un professionnel à un autre, pouvez-vous laisser aller ça?” Demande Kenton. Anton l’appelle et lui dit: “Tu t’en fous de la fille, tu l’utilises juste comme un levier. Ensuite, votre étrange entreprise de technologie privée peut poursuivre son étrange projet privé sans être observé. » La conversation «no BS» des hommes se termine avec Anton poignardant Kenton, mais Kenton gagne la bataille. Il claque le cou d’Anton contre un pneu de voiture. Ailleurs, Lily affiche une pancarte devant la fenêtre de sa chambre avec un message qu’Anton ne recevra jamais: «F – k you».

Amaya essaie-t-elle de prédire l'avenir, de prouver que Dieu existe… autre chose?