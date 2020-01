Récapitulatif de la première de la série «Ragnarok»: Immortal Kombat

HISTOIRES CONNEXES

Dans le dernier tarif étranger de Netflix, le drame de l’âge adulte Ragnarok, le Vieux Monde est très vivant. Dans le cadre magnifique de la Norvège rurale, la série tourne autour de la mythologie nordique, qui, comme nous l’indique une carte de titre, “commence par des catastrophes naturelles et culmine dans la grande bataille entre les dieux et les géants”.

Dans le premier des six épisodes (qui est sorti vendredi 31 janvier), nous entrons en tant que maman et ses deux fils adolescents déménagent à Edda, en Norvège. Magne (joué par David Stakston de Skam) est le fils aîné particulier et plus silencieux, tandis que Laurits (Jonas Strand Gravli de Wisting) est le mâle sortant, légèrement plus jeune. Alors que la famille conduit, la maman, Turid (Henriette Steenstrup de Lilyhammer), ralentit la voiture car un homme est au milieu de la route. Magne sort de la voiture pour mettre le vieil homme en sécurité, qui demande de façon inquiétante: «Savez-vous ce qu’est une ville étrange?» (Un simple merci aurait suffi.) La femme de l’homme passe sa main sur le front de Magne. Ses yeux se remplissent d’électricité et nous entendons des voix bizarres. Il remonte dans la voiture et annonce à sa famille qu’il va pleuvoir, même s’il n’y a pas de nuage dans le ciel.

Quelques secondes plus tard, il pleut.

En classe, nous apprenons que Magne est dyslexique et qu’Edda a été la dernière ville de Norvège à devenir chrétienne et à renoncer à la foi dans les dieux nordiques. Le professeur écrit «Ragnarok» au tableau et c’est le moment idéal pour un vidage d’informations! Ragnarok signifie le choc final entre les dieux et les géants. Les dieux représentaient la loi, le chaos des géants. L’équilibre du monde dépendait de la lutte entre eux. Alors que les dieux ont été trahis et sont morts, les géants ont tout simplement disparu.

Entre les cours, nous rencontrons Fjor (Herman Tømmeraas de Skam), le jock / jerk de classe et sa sœur, Saxa (Theresa Frostad Eggesbø de Skam), une jolie fille méchante. Leur mère, Ran, est la directrice de l’école. La politique des petites villes, bientôt pour un récapitulatif près de chez vous!

À la maison, les frères trouvent de vieux outils avec une rune en «S» sur eux. Magne dit que c’est l’ancien monogramme de leur grand-père. Plus tard, lorsque Turid utilise un maillet, Magne le touche et ressent une connexion. Il semble qu’il soit sur le point de découvrir sa véritable vocation.

Magne se fait un nouvel ami à Isolde, une jeune fille avec un vélo cassé. Heureusement que Magne est pieux maintenant; il répare son pneu plié à mains nues – et même il semble surpris par l’exploit. (C’était un saut assez spéculatif. Nous n’avons aucune idée s’il est encore un dieu, mais soyons réels, c’est une possibilité distincte.)

Lors d’une réunion avec le directeur, Turid a déclaré que son aîné n’était pas académique et avait des problèmes de concentration. Leur père est décédé lorsque Magne avait six ans. Il a un tempérament irréfléchi, dit maman, et il peut être un peu violent quand il est traité injustement. Magne fait à peine attention, mais suggère de fermer la fenêtre après avoir entendu des mouettes crier au loin. Quelques secondes plus tard, la fenêtre se ferme si fort qu’elle se fissure.

En ville, Turid voit Vidar, le mari de Ran, et les deux bavardent comme de vieux amis. Il semble chaleureux et authentique, mais à la maison, il est froid et monstrueux avec ses enfants. Il cherche le mari décédé de Turid, et je pense que nous pouvons classer celui-ci en toute sécurité sous «Alerte de méchant». Police rouge, toutes majuscules.

La vieille femme aux yeux fous dès le début dit à Magne de «se méfier de l’équinoxe de printemps. C’est dangereux sur la montagne. “Cette première est certainement remplie de présages, hein? Cette dame ajoutera sûrement des pièces à ce puzzle sur toute la ligne, mais que sait-elle exactement?

Magne dîne chez Isolde. Son nouvel ami est convaincu que sa mère est décédée à cause de changements environnementaux louches, qui tuent également (peut-être) les poissons de la ville industrielle. Il ne faut pas beaucoup de sens pour détecter un complot de complot dans une petite ville.

Lors d’une randonnée, Isolde dit à Magne que la ville est si petite qu’elle rend les gens fous. Ils arrivent à un panneau d’avertissement près d’un pont et sautent juste au-dessus, mais un message vocal indiquant que quelque chose ne va pas avec sa mère renvoie Magne en courant chez lui.

Ailleurs sur la montagne, Vidar se déshabille et traque un groupe de cerfs. Nous entendons un homme parler en vieux norrois alors que les yeux de Vidar brillent en jaune. Il saute sur un cerf, lui casse le cou et lui arrache le cœur. Juste pour réitérer: il est très, très nu. Quand vous pensez que cela ne peut pas devenir plus étrange, il mord dans le cœur de l’animal et rugit. Soudain, Ragnarok ressemble à un remake norvégien de True Blood.

Isolde, ayant entendu le rugissement de l’homme nu, entre dans une grotte et voit un panneau: «Propriété de Jutul Industries». Magne se précipite chez lui, mais ce n’est que son frère qui joue. Il sort pour voir Isolde parapente au large de la montagne… et directement dans les fils électriques. Elle claque au sol et au moment où il la rattrape, elle est morte. Magne lance le maillet d’avant vers le ciel et il vole. Super haut, super loin, pour ne plus jamais être revu. Notre garçon est maintenant Thor (il n’est pas). Thor crie alors que la foudre bat, enveloppant le maillet alors qu’il déferle dans l’air.

Que pensez-vous de la première de Ragnarok? Notez-le ci-dessous, puis déposez quelques commentaires!