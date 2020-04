Récapitulatif de la première de l’après-spectacle “The Masked Singer”: “Après le masque”

Nous espérons que vous avez une grande tolérance pour les packages de clips remaniés et les hangouts numériques de style Zoom, car il est temps pour le tout premier après-spectacle de The Masked Singer!

The Masked Singer: After the Mask a présenté l’animateur de la compétition de téléréalité, Nick Cannon, debout devant un écran vert quelque part (sa maison?) Et discutant à distance avec divers juges masqués et anciens candidats. Dans un instant, nous voudrons entendre ce que vous avez pensé de la nouvelle entreprise Masked. Mais d’abord, un aperçu des faits saillants:

* Les invités de l’épisode d’une heure comprenaient le banquet de la soirée, alias le chanteur de Poison Bret Michaels; le juge Ken Jeong; le juge invité Joel McHale; Ladybug de la saison 2, alias Kelly Osbourne; et T-Rex de la saison 3, alias la star de YouTube JoJo Siwa.

* Le concert d’hébergement après-spectacle Netflix Tiger King de McHale a fait l’objet de nombreuses blagues; si vous l’avez vu, vous avez probablement reconnu le mur derrière l’alun de la communauté lors de l’après-spectacle masqué.

* Cannon a déclaré que 100 “superfans de Masked Singer” se joignaient à l’action, également via des tirs à distance, bien que je mange la patte de White Tiger si le rire entendu tout au long de l’heure n’était pas une piste de rire.

* Dans des images inédites, la juge Jenny McCarthy Walhberg a noté comment elle utilise l’entrejambe de Cannon “comme outil” pour déterminer la taille réelle des concurrents.

* Cannon a parlé de la “salle des bonbons” dans sa maison, qui aurait pu paraître indulgente il y a des mois, mais en cette période de refuge à la maison, cela semble être une idée vraiment prémonitoire.

* À la fin de l’heure, l’astronaute a offert cet indice supplémentaire: “Si vous cherchez un indice sur mon identité, tout ce que vous avez à faire est de garder un œil sur ces globes oculaires”, a-t-il déclaré, tandis qu’une photo de certains brillamment des oiseaux colorés sont apparus à l’écran.

* Michaels a clôturé l’épisode avec une performance acoustique de “Every Rose Has Its Thorn”.

Alors, qu’est-ce que vous en avez pensé? Note après la première du masque via le sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires pour élaborer!

