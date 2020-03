Récapitulatif de la première de «L’intrigue contre l’Amérique» – HBO

HISTOIRES CONNEXES

Un populiste xénophobe est élu à la présidence américaine, incitant à la peur et bouleversant le système politique. Semble familier?

Non, nous ne parlons pas des élections de 2016 (ou 2020, d’ailleurs), mais de The Plot Against America, la nouvelle série limitée de HBO basée sur le roman acclamé de Philip Roth. Le premier épisode de ce drame en six parties, qui a été présenté lundi et vient de David Simon (The Wire), nous présente les Levins, une famille américaine de tous les jours résidant dans un quartier juif de Newark, NJ. .

RENCONTREZ LES LEVINS | Bien qu’ils aient traversé la dépression, les Levins ont assez gonflé. Papa Herman (Morgan Spector de Homeland) va travailler tous les jours et gagne suffisamment pour subvenir aux besoins de sa famille; maman Elizabeth «Bess» (Zoe Kazan de Deuce) garde la maison en ordre et s’assure que tout le monde est à la maison pour le dîner; l’aîné des enfants Sandy dessine et flirte avec les filles locales, tandis que son frère cadet Phillip collectionne des timbres et chante consciencieusement l’hymne national américain à l’école.

PROBLÈME À LA MAISON ET À L’ÉTRANGER | De l’autre côté de l’étang, les choses ne sont pas si géniales. Après avoir conquis la France et la majeure partie de l’Europe de l’Est, Hitler commence son assaut contre les Britanniques. Alors que le président Franklin Roosevelt envisage d’entrer en guerre au nom des Britanniques et des Français, le héros de l’aviation et sympathisant nazi Charles Lindbergh annonce sa candidature à la nomination républicaine à la présidence. (La course de Lindbergh est fictive. Bien qu’il n’ait jamais brigué la présidence, il était contre l’entrée en guerre jusqu’à Pearl Harbor). Cela, bien sûr, inquiète les Levin et leurs voisins juifs et, alors que la critique poignante contre Lindbergh par le présentateur Walter Winchell offre un certain réconfort, la tension dans la communauté commence à augmenter.

Mais toutes les nouvelles ne sont pas de mauvaises nouvelles. Herman s’est vu offrir une promotion, qui permettra à la famille de quitter sa maison bifamiliale exiguë pour une maison unifamiliale spacieuse à l’extérieur de la ville. Bien que la banlieue soit belle et calme, Bess souligne qu’ils seraient la seule famille juive du quartier et rappelle à Herman son enfance difficile en tant que membre du seul foyer juif de sa communauté. Pour aggraver les choses, le quartier est juste à côté d’un bar allemand, où les commentaires antisémites sont trop courants et la photo de Lindbergh est posée pour que tout le monde puisse la voir. Herman décide finalement de refuser la promotion, mais cela ne fait pas grand-chose pour apaiser les craintes de Bess, qui craint maintenant que la société considère le rejet d’Herman comme un signe de déloyauté. (Une note pour ceux qui ne sont pas des experts de l’histoire américaine des années 40. La communauté juive n’était pas assimilée à l’époque aussi bien qu’aujourd’hui. Les universités imposaient des limites au nombre de Juifs qu’elles acceptaient, et il leur était difficile de se lever dans certaines professions.)

ALLLLLLVIN! | Mais les problèmes des Levins ne s’arrêtent pas là. Sur le chemin du retour de l’école, Sandy et Phillip s’arrêtent à la station-service locale, où ils sont abordés par le propriétaire qui prétend qu’Alvin (Derry Girls ‘Anthony Boyle), le neveu adulte orphelin d’Herman qui vit avec la famille, a volé de l’argent en travaillant pour lui. Sandy jure Phillip de garder le secret, sachant que la nouvelle ne ferait qu’aggraver la tension croissante entre Alvin et son oncle.

Ce n’est pas le seul secret que partagent les deux frères. Il s’avère que Sandy est un grand fan de Lindbergh et refuse de déchirer les trois beaux croquis qu’il a dessinés de son héros. Il fait promettre à Phillip de ne pas dire à leurs parents qu’il les garde, notant que s’ils le découvraient, ils feraient aussi jeter Phillip son tampon Lindbergh de sa collection.

SISTA SISTA | Pendant ce temps, la sœur de Bess, Evelyn (Winona Ryder de Stranger Things), lui demande de regarder leur mère âgée pour la journée afin qu’elle puisse rencontrer Angelo, son amant italien marié. Bess accepte à contrecœur de donner congé à sa sœur aînée et se rend chez sa mère, où elle découvre que la matriarche de la famille montre des signes précoces de démence.

Evelyn se rend à New York pour passer la journée avec Angelo, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Angelo révèle qu’il n’a aucune intention de quitter sa famille, craignant ce qu’un divorce ferait à ses enfants et à sa mère. Cependant, sa fortune prend un tournant lorsqu’elle se lance avec le charismatique rabbin Lionel Bengelsdorf (La nuit de John Turturro) lors de sa réunion du syndicat des enseignants.

SE DÉFENDANT | De retour à Newark, Sandy confronte Alvin au sujet des allégations de vol, qu’il nie. Alvin explique que son copain Shush a volé l’argent et qu’il vient de couvrir le gars. Cela ne fait cependant pas grand chose pour la cause d’Alvin. Phillip parle à sa mère de la station-service, ce qui conduit à une confrontation passionnée entre Alvin et Herman. Furieux des accusations et du manque de confiance de son oncle envers lui, Alvin fait ses valises et déménage.

Après avoir pris un peu de temps pour se calmer, Herman s’excuse d’avoir fait une scène et part à la recherche d’Alvin pour le ramener à la maison. Mais son neveu troublé a d’autres plans. Après qu’un de ses amis ait été roué de coups par des voyous antisémites, lui et Shush se dirigent vers le même bar allemand que Herman et sa famille ont conduit il y a quelques jours à peine. Ils suivent deux Allemands ivres sur le chemin du retour et les battent en bouillie. “C’est pour Daniel, vous les nazis”, crient-ils alors qu’ils fuient la scène.

Maintenant c’est ton tour. Notez la première via le sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec vos pensées!