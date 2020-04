Récapitulatif de la première de “Never Have I Ever”: Saison 1 de Netflix Comedy

“Salut les dieux”, prie jamais Devi de Never Have I Ever au début de la première de la comédie Netflix, rappelant aux divinités à qui elle prie qu’elle est “votre fille hindoue préférée dans la vallée de San Fernando”. C’est le premier jour de sa deuxième année au secondaire, et elle craint de ne pas être marquée à jamais par un événement traumatisant qui s’est produit en 9e année – d’où les supplications de plus grande puissance.

Dans une minute, nous voulons entendre ce que vous avez pensé de la première de la série Netflix. Mais d’abord, un bref résumé des manigances de retour à l’école de Devi.

L’adolescente (jouée par la nouvelle venue Maitreyi Ramakrishnan) craint que la mort soudaine de son père lors d’une première année de concert à l’orchestre de l’école – ainsi que sa paralysie spontanée et sa récupération inexplicable qui a suivi – soient toujours les choses pour lesquelles elle est connue parmi les adolescents. .

Alors Devi commence l’année avec un plan: elle – avec ses meilleurs amis tout aussi maladroits socialement Eleanor (Legends of Tomorrow’s Ramona Young) et Fabiola (Lee Rodriguez) – vont avoir des petits amis, des petits amis, dès que possible. De là, suppose-t-elle, la popularité est la prochaine étape logique.

Bien sûr, elle a tort. Mais au fur et à mesure que les filles poursuivent leurs projets de séduction, nous rencontrons certains des principaux acteurs de la série. Ils incluent le jock chaud Paxton (Devon Barnet, qui joue également l’une des plus jeunes incarnations de This Is Us ‘Jack) et l’ennemi académique de Devi, Ben Gross (Jaren Lewison). Après une méchante rencontre avec cette dernière, Devi voit son thérapeute, le Dr Ryan (Claws ‘Niecy Nash), qui lui remet un journal de douleur et l’encourage à explorer ses sentiments en l’écrivant.

À la maison ce soir-là, Devi raconte sa journée à sa mère Nalini (La nuit de Poorna Jagannathan) et à sa cousine Kamala (Richa Moorjani), une étudiante diplômée qui reste avec eux pendant qu’elle est à l’école. Nalini annonce avec enthousiasme que les parents de Kamala lui ont trouvé un mariage arrangé convenable; Kamala est moins que ravie de l’idée. Plus tard dans la soirée, Devi descend les escaliers pour trouver son père Mohan (Heroes ‘Sendhil Ramamurthy) en train de regarder le tennis. Il lui dit que John McEnroe est le plus grand joueur de tennis de tous les temps – ah, c’est pourquoi McEnroe raconte l’épisode depuis le début! – et la réconforte en déchargeant ses problèmes. Il l’encourage à se défendre comme McEnroe l’a fait, puis elle demande: «Attendez, que faites-vous ici?» et juste comme ça, elle se réveille dans son lit.

Elle tente de se rallier en s’habillant sexuellement pour l’école le lendemain, mais tout ce qui se passe, c’est qu’elle se retrouve dans le bureau du directeur pour s’être disputée avec Ben pendant les cours. Puis elle se rend compte qu’Eleanor a toujours eu un petit ami secret. Et puis elle casse une fenêtre à la maison en y jetant son livre de géométrie lors d’une crise de colère.

Après une autre séance avec le Dr Ryan, au cours de laquelle Devi déforme complètement les conseils du thérapeute, l’adolescent marche jusqu’à Paxton et lui propose un sexe sans attaches. À son grand choc, il est d’accord – mais il a des plans ce soir-là. De retour à la maison, Devi ouvre enfin son journal de douleur et commence à écrire: “Je vais faire l’amour avec Paxton!”

