Récapitulatif de la première de «Outlander»: Saison 5, épisode 1 – «The Fiery Cross»

Les noces de Brianna et Roger dans la première de la saison 5 d’Outlander me donnent vraiment l’impression d’être au mariage d’un bon ami. Et par cela, je veux dire que je m’émerveille de la robe, convoite l’espace événementiel et, à quelques reprises, je pense: “Eh, je n’aurais pas fait ce choix.”

Je vais être franc avec vous tous: The Fiery Cross, le livre sur lequel cette saison est basée et pour lequel cet épisode est nommé, n’est pas mon préféré des romans de Diana Gabaldon. (Tant de Roger et tant de mésaventures liées à Roger!) C’est pourquoi j’ai été agréablement surpris par combien j’ai apprécié le premier épisode, qui rassemble tant de personnages dans la célébration de l’union de Bree et Rog – mais ne perd pas vue du fait que Jamie et Claire sont ceux pour lesquels la plupart d’entre nous sont ici.

Lisez la suite pour les faits saillants de la première.

Donne-la loin, donne-la loin, donne-la maintenant | Les moments d’ouverture de l’épisode sont un flash-back de Lallybroch, au lendemain de la mère de Jamie, Ellen. Murtaugh réconforte son jeune filleul en lui disant: «Elle est partie maintenant, mais je serai toujours avec toi. Toujours.”

Ensuite, nous nous sommes rendus à Fraser’s Ridge plusieurs années plus tard, où Jamie s’assure de mettre ses lunettes avant de saisir un rasoir droit et de donner à Roger un rasage, quoique légèrement menaçant, le matin du jour de son mariage. Plus j’y pense, «proche, quoique légèrement menaçant» est une assez bonne expression fourre-tout pour leur relation, oui? Les tensions semblent s’être un peu apaisées entre les deux hommes, mais la conversation se concentre sur la façon dont Roger n’a pas de profession, nous avons donc encore du chemin à faire.

Dans une autre pièce, Claire pleure sur Bree dans sa robe. Je ne peux pas lui en vouloir: la robe est magnifique. Quand Jamie arrive, il déplore que lui et sa fille n’aient pas eu assez de temps ensemble. “Cela allait arriver un jour”, répond Claire, “et nous la donnons à un homme qui l’aime.” Puis Jamie partage quelque chose d’ancien, de nouveau, d’emprunté et de bleu avec son gamin, ils boivent du whisky, et il lui demande si elle est prête à se faire attacher. «Je suis perst», répond-elle, citant la devise de la famille Fraser. (Note latérale: Aww.)

BREE’S NEW BURDEN | Il semble que tout le monde soit présent: Lord John Gray, le gouverneur Tryon, tante Jocasta, Ulysses, John Quincy Meyers ont tous fait le voyage, et Fergus, Marsali et Lizzie sont également là. Jamie est assise à côté de Claire et est scandalisée que le service ne soit pas en latin, mais cela se termine lorsque M. et Mme Fraser se souviennent (via flashback) du jour où ils se sont mariés. Ils finissent par réciter la partie «tant que nous vivrons tous les deux» des vœux de Bree et Rog à l’unisson, et GUH qui était aussi peu sirupeux, même à mon goût. Heureusement, la foule applaudit les jeunes mariés qui s’embrassent, interrompant l’instant. Il est temps pour un ceilidh!

La soirée commence à danser, à boire et à manger, et tout le monde est d’humeur joyeuse – bien que le visage de Brianna tombe un peu lorsque Roger mentionne de refaire le mariage à leur retour. Et parce qu’il est Roger, il ne le remarque pas. Tout se passe à merveille jusqu’à ce que Bree surprenne accidentellement son père et Lord John discutant des observations de Stephen Bonnet dans la province, ce qui est une nouvelle pour elle. La pauvre Brianna a des flashbacks sur son viol par Bonnet; cette nouvelle est un énorme choc, rappelez-vous, car tout le monde pensait qu’il était mort dans l’explosion de la prison la saison dernière. Mais elle garde cette découverte très troublante pour elle, ne disant rien quand Claire tend son petit Jemmy pour qu’elle et Roger puissent aller danser. (Note latérale: Avez-vous vu comment Jem a tapoté sa mère dans le dos? Cet enfant sait ce qui se passe.)

ATTHS X 3 | Et maintenant, nous arrivons au sexe. Nous allons commencer par Jocasta, qui retourne dans sa cabine pour trouver Murtagh qui se cache à l’intérieur. Elle confirme que Redcoats a assisté aux festivités, il est donc préférable qu’il ne montre pas son visage. Il appelle leurs logements temporaires “un palais boisé enchanteur”, et c’est tellement charmant qu’elle doit bien sûr lui sauter les os d’argent.

À leur place sur la crête, Rog et Bree profitent d’une nuit rare et sans enfants, gracieuseté des baby-sitters Claire et Jamie. Les jeunes mariés prennent un verre et il lui chante «L-O-V-E», puis ils se mettent généralement à faire ce que font les gens qui viennent de se marier. Bien qu’elle ait un visage heureux, Bree est clairement troublée par ce qu’elle a entendu plus tôt; au lendemain de leurs ébats amoureux, Roger a l’air plutôt content de lui, alors qu’elle est allongée sur le côté et grincant des dents à son contact.

Pendant ce temps-là, dans la grande maison, Claire et Jamie s’en remettent, elle lui rappelant à plusieurs reprises de se taire pour que leur petit-fils – qui dort dans un berceau dans la pièce voisine – ne se réveille pas. La configuration que je viens de décrire devrait rendre la scène résolument non sexy… mais je peux dire que c’est le cas. Dehors, les réjouissances continuent. Marsali dit à Fergus qu’elle est enceinte avec leur deuxième enfant, ce qui le ravit. Et Lord John clôt de nouveau la soirée seul, naturellement.

DANS QUI JOCASTA IRKS TOUS | Le lendemain matin, Jocasta informe Murtagh que Duncan Innes a proposé le mariage. “Innes?!” dit-il, comme si le nom était un juron. Il n’EST PAS IMPRIMÉ que l’un de ses hommes et de celui de Jamie’s Ardsmuir ait pris goût à la veuve bien nantie, mais lorsque Jocasta mentionne avec caprice qu’elle n’a pas encore donné sa réponse à Duncan, Murtagh ne dit pas ce qu’elle veut qu’il fasse. “Je ne ferai pas obstacle à votre bonheur”, grommelle-t-il, ce qui la rapproche des larmes (en colère).

Mais tante Jo n’est pas trop contrariée pour jouer un peu avec Roger. Elle rencontre le nouveau M. Brianna Randall Fraser pour dire qu’elle va laisser sa propriété à Jem, ne serait-ce que pour s’assurer que Rog «le traitera bien à cause de ses perspectives». Le tout est un con pour voir si Roger va prendre l’argent, étant donné que Jeremiah pourrait ne pas être son enfant par le sang (grâce à l’agression de Bree).

Roger est furieux de sa supposition qu’il n’aime pas son fils. “Permettez-moi de le dire très clairement”, dit-il. “Je ne veux pas de ton argent. Ma femme ne veut pas de ton argent. Et mon fils ne l’aura pas. » Il termine leur conversation en disant: «Cram it up your hole, aye?», Ce qui lui plaît sans fin. De retour à leur maison, Roger fait une grande démonstration de se couper le doigt et de baptiser Jem comme son fils par le sang, un geste qui réchauffe le cœur de Bree.

RETOUR DU PLAID | Claire et Jamie discutent du guichet collant dans lequel il s’est mis: s’il refuse de courir après Murtagh, Tyron reprendra la crête et marquera JAMMF comme traître. Il n’y a donc vraiment rien à décider: lorsque la guerre révolutionnaire arrivera, “alors je reconsidérerai mon vœu”, dit Big Red. Jusque-là: Claire, viens me chercher le Box O ’Scots!

Jamie revêt tout son costume de Highland – kilt, sporran, etc. – et allume une croix d’aspect celtique en feu, parce que pourquoi ne pas appeler une milice de la manière la plus dramatique possible? Il explique à la foule qui se rassemble qu’il n’est pas leur chef de clan, “Mais j’espère que si le moment vient, vous serez à mes côtés.” Les Redcoats qui sont toujours là depuis le mariage sont comme “Um, WHUT?” Et parce que je ne peux pas trouver un bon endroit pour noter cela ailleurs: je suis tout au sujet des châles que Claire et Bree portent. Et oui, j’ai dit quelque chose à cet effet chaque saison, et je le dirai jusqu’au jour où ce spectacle se terminera.

Quoi qu’il en soit, Jamie appelle Roger, “fils de ma maison!” et le nomme capitaine de la milice. Semble… comme un choix intéressant! Ensuite, c’est au tour de Fergus; quand Jamie l’appelle «fils de mon nom et de mon cœur», c’est une belle touche. Tout le monde s’emballe pour tout ce qui vient; quelques jours plus tard, Jamie convoque ses hommes pour de vrai, et la préparation d’une marche commence.

«SOYEZ DIFFICILE À TROUVER» | Plus tard, Jamie rencontre Murtagh dans les bois et essaie de convaincre son parrain de se détendre avec les trucs du régulateur afin qu’ils puissent tous deux se battre du même côté lorsque la révolution commence. Murtagh bourru – parce que c’est comme ça qu’il fait tout – souligne que le voyage dans le temps a donné à Jamie tout ce qu’il voulait. Et même si l’homme plus âgé ne lui en veut pas, “je dois faire ce que je dois”.

Jamie savait que c’était la réponse, mais il n’aime pas l’entendre. Pourtant, il sait que Murtagh reste à cause du vœu qu’il a fait de toujours protéger son filleul, alors Jamie fait ce qu’il doit et libère Murtagh de la promesse. «Allez-y», dit-il doucement et un peu en larmes. “S’il vous plaît. Soyez difficile à trouver. “

Murtagh serre le bras de Jamie, puis s’éloigne sans rien dire de plus. Après son départ, Jamie s’accroupit dans les feuilles et pleure. (Note latérale: je pensais que cette scène était si bien réalisée.)

Maintenant c’est ton tour. Notez la première via le sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec vos pensées!