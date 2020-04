Récapitulatif de la première de «Qui veut être millionnaire»: Jimmy Kimmel Revival

HISTOIRES CONNEXES

Les lumières bleues clignotantes et la musique palpitante sont de retour: Qui veut être millionnaire est revenu aux heures de grande écoute mercredi soir… avec un nouveau visage dans le fauteuil de l’hôte.

Jimmy Kimmel prend les rênes de l’hôte d’origine Regis Philbin dans le renouveau d’ABC, qui marque la première fois que Millionaire diffuse régulièrement en prime time depuis 2002. (Il convient de noter, cependant, que Millionaire a poursuivi sa syndication jusqu’à l’année dernière, avec Meredith Vieira, Cedric the L’artiste, Terry Crews et l’hôte du baccalauréat Chris Harrison s’occupent tous des tâches de maître de cérémonie.) Kimmel n’est peut-être pas aussi étourdi que le bon vieux Regis, mais il a offert quelques choix de zingers tout au long de la première: «Ce soir, nous allons faire la fête comme en 1999 avec le retour de l’émission la plus dramatiquement éclairée de l’histoire », a-t-il plaisanté dans son introduction.

Le renouveau met les célébrités sur la sellette, répondant à des questions-réponses à choix multiples pour gagner jusqu’à 1 million de dollars pour leurs organismes de bienfaisance préférés, et il y a quelques petits ajustements au format: l’une des bouées de sauvetage est maintenant «Demandez à l’hôte», donc les candidats peuvent demander à Kimmel de peser, et ils pourraient aussi amener un ami pour les aider avec les 10 premières questions. La première de mercredi a présenté la star de Modern Family, Eric Stonestreet – à juste titre, puisque Millionaire a suivi la finale de la série Modern Family – et le vétéran de SNL, Will Forte. (L’effet de la pandémie de coronavirus était également évident: l’épisode a été filmé sans public, et Kimmel a heurté Stonestreet au moment où il est arrivé sur scène.)

Stonestreet est allé en premier, jouant pour la charité de sa sœur Building Hope for Autism, et il a glissé à travers les huit premières questions avec l’aide de l’écrivain de la famille moderne Danny Zuker. Il a cependant trébuché sur une question concernant la succession de HBO (!) Et a dû brûler la bouée de sauvetage «Demandez à l’hôte» pour obtenir la bonne réponse de Kimmel. (Il aurait pu nous le demander!) Après 10 questions, Stonestreet a échangé sa bouée de sauvetage à 50:50 pour garder Zuker dans les parages pour une autre question, et Zuker l’a aidé à obtenir 64 000 $ avec une réponse correcte sur les abréviations postales. Une question sur les films primés aux Oscars était une piqûre d’ongle, avec Stonestreet dépensant sa bouée de sauvetage “Phone a Friend” et Kimmel prenant une pause commerciale très grossière à mi-réponse, mais Stonestreet a finalement bien compris et obtenu 125 000 $. Un dur à cuire sur le nom officiel de la Statue de la Liberté, cependant, l’a amené à se retirer et à ramener ces 125 000 $ à la charité de sa sœur. Beau travail, Fizbo!

Forte a pris son tour à la fin de l’épisode: Jouant pour le réseau Pangaea et faisant venir son père Reb pour l’aider, Forte a hésité sur la toute première question – certes une courbe sur le film de Brad Pitt Ad Astra – mais s’est rétabli et a atteint la barre des 1000 $ avant d’être coupé à la fin de l’épisode. Il reviendra la semaine prochaine… mais voulez-vous? Donnez une note à la performance de Kimmel en tant qu’hôte dans notre sondage, puis appuyez sur les commentaires pour partager vos réflexions sur le millionnaire récemment relancé.