Récapitulatif de la première de «Survivor: Winners at War»: saison 40, épisode 1

La saison que les fans attendaient est enfin là et comme Jeff crie par voix off: “Vingt gagnants, tout le monde le veut, ce ne sera pas facile!” Que les chances soient toujours en leur faveur.

Survivant de la 40e saison de Survivor a débuté mercredi sur CBS avec une première de deux heures pleine à craquer de sa très attendue saison gagnante intitulée à juste titre: Winners at War. Y a-t-il une chance que ça suce? Je crois que non. Ces 20 ont tous déjoué, dépassé et survécu; ils ont poignardé le dos, trompé et manipulé! (Eh bien, peut-être pas Ethan.) Le battage médiatique est réel, alors permet de creuser profondément pendant encore 39 jours de défis d’eau rigoureux, de batailles de sable exhaustives, de conseils tribaux acharnés et, bien sûr, les fossettes de signature de Jeff Probst.

En tant que vedettes rapides dans le jeu, Tony nous rappelle que les fans l’attendent depuis 20 ans (nous le savons, mec!), Tandis que Parvati se définit comme un «phénix renaissant de ses cendres, prêt à brûler votre maison!», Raconte Ethan nous sur son diagnostic de lymphome de Hodgkin. «Je me souviens avoir rêvé et prié que je serais en vie assez longtemps pour rejouer à Survivor», dit-il. “C’est un miracle que je sois ici aujourd’hui.”

Lorsque les tribus atteignent enfin la terre pour se mesurer, Sandra est déconcertée. «J’ai passé 36 jours avec Boston Rob sur Island of the Idols et il ne m’a jamais dit qu’il jouait à nouveau», dit-elle, «et je me sens définitivement trahie.» Habituez-vous, reine!

Ils trouvent Jeff prêt à partir avec une bouteille de champagne et des verres. Les verres sont distribués et le casting célèbre avec un toast. Les buffs sont évanouis et voici la répartition:

Sur Dakal (la tribu rouge): Tony Vlachos, Wendell Holland, Amber Mariano, Kim Spradlin-Wolfe, Sophie Clarke, Nick Wilson, Sarah Lacina, Yul Kwon, Sandra Diaz-Twine et Tyson Apostol.

Sur Sele (bleu): Boston Rob Mariano, Natalie Anderson, Ethan Zohn, Parvati Shallow, Ben Driebergen, Michele Fitzgerald, Danni Boatwright, Denise Stapley, Jeremy Collins et Adam Klein.

Probst annonce ensuite la nouvelle devise Survivor: les jetons de feu. Chaque personne commence le jeu avec un jeton. Lorsqu’ils sont rejetés, ils doivent le léguer à quelqu’un d’autre. Il leur dit également que Edge of Extinction est en jeu (ugh). Oh, et l’argent? C’est 2 millions de dollars. Le casting n’a pas longtemps à célébrer car Jeff est prêt à les mettre en action.

DÉMARREZ | Pour leur premier défi, les tribus se battent pour le feu sous forme de silex et d’immunité. C’est un défi classique de l’eau où les groupes doivent se battre pour ramener un grand tube annulaire aux couleurs de leur équipe. C’est un exploit physique brutal alors que la houle de l’océan les renverse comme des poupées de chiffon. Dakal remporte la victoire et envoie Sele au premier conseil tribal de la saison. C’est sur le point de devenir réel.

Dakal arrive à leur camp et trouve un menu de jetons de feu qui leur permet d’acheter de la nourriture, de contester des avantages et d’autres goodies. C’est un énorme rebondissement! Ça va être intéressant de voir comment ça secoue, mais bon, au moins ce n’est pas un médaillon de pouvoir, non?

Yul dit à Sophie qu’il veut travailler avec elle. Les deux discutent comment Tyson et Rob sont les meilleurs amis et comment ces deux-là ont joué au poker avec Kim et Jeremy.

À Sele, Denise établit un lien rapide avec Adam, qui veut être son nouveau Malcolm, mais la tribu se rend rapidement compte que les deux sont manquants. Pendant ce temps, Rob et Parvati se rencontrent pour discuter de leur «passé mouvementé». Parvati a contribué à le faire sortir avant la fusion dans Heroes vs. Villains, alors Rob lui dit qu’ils devraient être sur la même longueur d’onde depuis le début. Cela pourrait être un duo puissant.

Danni jette le nom de Rob et Ben (stupidement) court et dit à Rob. Il s’en va et affronte Danni qui vient net. Rob dit qu’il pourrait y avoir une alliance «à l’ancienne» de Rob, Parvati, Ethan et Danni.

SESSION DE STRATÉGIE | Denise et Adam sont sur le radar de tout le monde, mais Ben veut protéger Adam. (Mec, Ben ne peut vraiment pas garder la bouche fermée, hein?) Adam essaie de retourner le script et de suggérer Jeremy et Natalie, mais Denise et lui ont du travail à faire. Curieusement, Rob et Parvati semblent être assis assez, ce qui les rend paranoïaques. “Il ne semble pas que ce soit un plan entièrement cuit”, dit Parvati.

LE TRIBE A PARLÉ | Lors de la première tribu, Adam détourne l’attention de lui et de Denise et dit qu’il y a des relations bien plus profondes à craindre. Tout le monde commence à déformer les mots de tout le monde, ce qui amène Jeremy à se demander si Rob et Parvati ont quelque chose de prévu. Avant de le savoir, rien n’a de sens et il est temps de voter! (À part: Il y a tellement d’histoires interconnectées en jeu ici qu’il est littéralement impossible de deviner ce qui va se passer. J’AIME CETTE SAISON DÉJÀ.) Jeff lit les votes et Natalie est la première envoyée à Edge. En sortant, elle donne anonymement son jeton de feu à Jeremy.

LIVIN SUR LE BORD | Natalie arrive au bord où un signe lui dit qu’elle peut gagner des jetons de feu pour l’aider à reprendre le jeu. On dirait qu’une autre tournure se prépare … y aura-t-il plusieurs façons de gagner votre place? Le lendemain, elle reçoit une liste de prix Edge. Elle trouve un indice à l’intérieur d’une bouteille qui lui dit d’aller là où le soleil se couche pour la dernière fois. Elle parcourt ce qui semble être des kilomètres et trouve une idole d’immunité. Il n’a aucune valeur sur sa plage, mais elle peut le vendre à quelqu’un de la tribu perdante en échange d’un jeton. C’est cool!

À Dakal, Sandra est toujours en train de trébucher sur Rob qui lui ment, ce qui amène la reine à viser Amber. Yul, Nick, Wendell et Sophie semblent «verrouillés et chargés», comme les joueurs déconnectés des autres. Yul prévoit de contrôler le jeu avec son équipe, ainsi que Sarah et Sandra.

ROW, ROW, ROW YOUR BOAT | C’est une bonne bagarre en bateau à l’ancienne où les tribus doivent ramer pour collecter des tuiles numérotées. Les joueurs nagent ensuite vers un tonneau, puis une exploration du filet, avant de courir sur la plage pour terminer une combinaison de verrouillage. Dakal l’obtient en premier, mais ils doivent compléter trois lancers d’anneaux pour gagner. Ils ne peuvent pas le faire et Sele revient par derrière pour accrocher l’immunité.

SESSION DE STRATÉGIE | Dakal a une grosse décision à prendre au camp. Les noms de Nick et Sandra sont jetés en premier, des promesses sont faites… et Amber est perdue. Il va être difficile pour certains de ces OG de suivre le rythme. “Je vais simplement répandre la vérité, les mensonges et les rumeurs”, explique Sandra. Mais l’intrigue: Natalie envoie son idole à Sandra et la reine prend l’affaire.

Ailleurs, Yul a toujours peur de «l’alliance du poker». Tyson mange du corbeau pour éviter une cible, qu’il place ensuite indirectement sur Kim et Amber. Kim est à l’écart et ne le prend pas bien. Elle sait que le club de poker la met en danger, mais il ne semble pas qu’elle puisse y faire quoi que ce soit.

LE TRIBE A PARLÉ… ENCORE | Jeff se concentre sur les différentes époques des joueurs à portée de main. Le nom de Tony vient pour sa stratégie hyperactive, mais Amber a du mal à rester à flot. Sandra dit que vous devez suivre le rythme du jeu ou vous éloigner. Kim parle à Jeff de l’alliance du poker, qui, selon elle, n’existe pas, tandis que Tyson essaie de s’en éloigner. Les 2 millions de dollars entrent dans la conversation et il semble que les amitiés soient perdues cette saison car soyons honnêtes: le prix est correct. Jeff recueille les votes et Amber devient le deuxième joueur envoyé à Edge.

Que pensez-vous de la première de la saison 40? Notez la première, puis déposez vos commentaires ci-dessous!