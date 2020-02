Récapitulatif de la première de «The Masked Singer»: Saison 3, épisode 1 – Robot

HISTOIRES CONNEXES

Oeil clair (trou), cœurs pleins, ne peut pas perdre!

La première de la saison 3 de Masked Singer a suivi le Super Bowl LIV dimanche – un touché d’une introduction s’il y en avait un – et a donné la dernière version de la compétition de chant de réalité farfelue à un début fort, si surréaliste. Et oui, je sais que maintenant je devrais être prêt pour des visuels comme des danseuses de lama sexy avec des ventre nus … mais comme le coup d’envoi de la saison me l’a montré, je ne l’étais pas. Je ne l’étais vraiment pas.

L’animateur de Beat Shazam, Jamie Foxx, a rejoint les juges Jenny McCarthy Wahlberg, Nicole Scherzinger, Robin Thicke et Ken Jeong pour l’heure, disant à l’animateur Nick Cannon que les suppositions des gens selon lesquels il était un participant de la saison 2 «ruinaient ma vie!» VOIR CE QUE VOUS AVEZ TRAITÉ ?

Cette saison mettra en vedette 18 concurrents. Sans plus tarder, voici un bref aperçu des six premiers chanteurs.

TIGRE BLANC | Le très grand interprète à l’intérieur du catsuit avait plusieurs références à la Nouvelle-Angleterre dans son clip et une énergie étrange à son interprétation de “Ice Ice Baby” de Vanilla Ice. Étant donné qu’il a choisi une chanson de rap (la “chanson thème pour tous les homies blancs, “Par Foxx), sûr de dire que le gars ne peut pas vraiment chanter. Et il était difficile de dire ce qui était plus coriace: ses mouvements de danse ou le rugissement vers la fin de son numéro. (Ma conjecture: l’ancien fin des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Rob Gronkowski.)

TORTUE | J’ai été surpris par le contrôle vocal, si haletant que ce soit parfois, que Turtle avait en chantant «Kiss From a Rose» de Seal. Et je sais que certains juges ont dit qu’ils avaient une ambiance de boy-band de lui, mais les indices sa vidéo d’installation sur les grillades et le surf m’a fait penser qu’ils étaient loin de la piste. (Je suppose: un ancien de Summerland, Jesse McCartney.)

LAMA | “Vous êtes le seul personnage de l’histoire à avoir un butin à sangle”, a observé Cannon à propos du crooner laineux, qui semble être un grand joker. Comment pouvez-vous expliquer autrement sa description de “She Bangs” de Ricky Martin comme une chanson d’amour? “Oh mon Dieu, que se passe-t-il?”, A demandé Scherzinger lors de la représentation. “Je ne sais pas”, a répondu Foxx, et si cela ne résume pas les débuts de Llama, je ne sais pas ce qui se passe. (Ma conjecture: David Spade?)

MISS MONSTER | Il n’y avait pas grand-chose à faire, du point de vue des indices, dans l’intro de la femme hirsute. Hairpray? Clés? Les nombres 10 et 11? Génial. Quoi qu’il en soit, elle l’a rattrapé avec son «Something to Talk About» de Bonnie Raitt, chanté d’une voix émouvante et rocailleuse. (Je suppose: je n’avais aucune idée, mais Twitter me fait penser que c’est peut-être Chaka Khan?)

ROBOT | “J’ai toujours ressenti le besoin de mettre une coque extérieure résistante”, nous a expliqué Robot dans sa vidéo, qui semble que cela aurait été mieux pour Turtle’s bit, non? Il y avait aussi une référence à un accident de skateboard contre un camion, et une mention que Robot avait la renommée “dans certains cercles.” Compte tenu de son interprétation un peu apathique de “Are You Gonna Go My Way?” De Lenny Kravitz, mentionner cette voix assez unique, je pense que je sais qui c’est. (Ma conjecture: le rappeur Lil Wayne.)

KANGOUROU | Mesdames et messieurs, puis-je vous présenter le candidat aux oiseaux blessés de cette saison? “Je suis une survivante”, a déclaré Kangourou dans sa vidéo. «J’ai récemment perdu une personne qui tenait le cœur de ma famille… Je dois me battre pour ma famille et leur montrer que les intimidateurs ne gagnent jamais.» Vous comprenez l’essentiel. Quoi qu’il en soit, sa performance de “Dancing On My Own” de Robyn était assez stellaire, avec un alto texturé que je ne me dérangerai pas d’écouter aussi longtemps qu’elle sera là. (Ma conjecture: Iggy Azalea.)

LE DÉMASQUAGE | Le robot a été renvoyé chez lui et il a été révélé qu’il s’agissait de Lil Wayne.

Maintenant c’est ton tour! Notez la première de la saison via le sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec toutes vos suppositions!