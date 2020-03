Récapitulatif de la première de «Westworld»: saison 3, épisode 1

Vous pouvez emmener la fille hors de Westworld, mais vous ne pouvez pas prendre la rage meurtrière causée par être un jouet pour des douchebags intitulés à Westworld hors de la fille.

C’est le principal point à retenir de l’ouverture de la saison 3 de Westworld, qui trouve que Dolores fait des ravages partout dans le monde dans le but de se venger de sa vie antérieure en tant qu’androïde maltraité. Pour la plupart, elle a réussi – en particulier vers la fin de l’épisode, car elle semble acquérir un nouvel ami sympathique et humain.

Mais la série HBO reste incroyablement compliquée, et nous prenons de l’avance sur nous-mêmes. Continuez à lire en décomposant – par personnage – ce qui se passe dans «Parce Domine». (Et si vous avez besoin d’un rafraîchissement, assurez-vous de consulter notre résumé rapide de la saison 2 ici.)

DOLORES | Nous renouons avec le blond dur à cuire chez un homme avec une participation financière dans Délos; il voit la nouvelle du «bain de sang» dans les parcs et commande à un sous-traitant de vendre l’intégralité de sa participation dans l’entreprise. Cette nuit-là, alors que sa femme dort à côté de lui, l’homme est réveillé par une musique forte jouée sur le système audio de sa maison intelligente. Il trouve une femme nue nageant dans la piscine derrière sa maison: c’est Dolores. “Tu ne te souviens pas?” elle demande quand il dit qu’il ne la connaît pas. “Après tout ce que nous avons partagé. Votre enterrement de vie de garçon dans le parc. Vous vouliez retirer certaines choses de votre système avant le mariage avec votre première femme. »

Dolores le truque avec des écouteurs et des lunettes spéciales qui lui font revivre certains de ses pires souvenirs; nous comprenons que ceux-ci ont été recueillis alors qu’il était un mécène inconscient du parc. Il revit «l’accident» qui a tué sa première femme, qu’il a battue. Dolores lui dit qu’elle a pris la plupart de son argent, mais ce qu’elle veut vraiment, ce sont des fichiers d’une société appelée Insight, où il travaillait. Quand il rend ceux-là en échange de sa vie, elle est sur le point de le laisser marcher. Mais il vient après elle avec un club de golf, et elle disparaît, puis réapparaît derrière lui. Elle glisse et tombe dans la piscine, se cognant la tête en descendant; de la façon dont il saigne, il semble que les lumières s’éteignent pour de bon.

“Qui êtes vous?” demande sa femme actuelle en s’approchant de la scène. “La personne qui vous a libéré”, lui dit Dolores.

La prochaine fois que Dolores apparaît, elle est au bras d’un scion technologique nommé Liam (John Gallagher Jr. de The Newsroom), qu’elle a récemment rencontré. Lorsque Liam apprend qu’il doit rencontrer «les partenaires», il lui demande de venir. Il s’avère que Liam travaille pour Incite, une entreprise créée par son père qui contrôle toute la technologie à Los Angeles. Et ce contrôle est concentré dans un orbe géant et brillant.

Lorsque Liam rencontre les partenaires, les cyber-écoutes de Dolores. Il y a eu une fuite, ou quelque chose, et honnêtement, c’était le point dans l’épisode où j’ai commencé à perdre tout intérêt pour tous les discours voilés et la vague panique. Quoi qu’il en soit, Dolores finit par se rendre chez Liam, où il panique: il veut éteindre le grand orbe, mais il ne peut pas, car le partenaire de son père l’a mis en lock-out. “Personne ne sait ce que fait le système autre que son architecte d’origine”, déplore-t-il. Pendant qu’elle pousse pour le nom du partenaire de son père, un voyou qui travaille pour Liam se faufile et la taz par derrière. Il dit à son employeur désemparé qu’elle n’est pas ce qu’elle prétend être et révèle qu’elle a une arme dans son sac. Il semble que Dolores prévoyait de faire quelque chose de néfaste à Liam, alors le voyou pense qu’ils devraient se débarrasser d’elle de façon permanente. Liam prend toutes les deux secondes avant de l’accepter, ajoutant seulement: “Assurez-vous simplement que cela ne me fait pas souffrir.”

CALEB | Aaron Paul (Breaking Bad) joue Caleb, un vétéran qui travaille dans la construction dans un Los Angeles futuriste. Il prend des petits boulots sur le côté pour aider à payer les installations médicales où vit sa mère vieillissante, et son ennui est la chose la plus déterminante à son sujet. Tout au long de l’épisode, il reçoit plusieurs appels de quelqu’un que nous pensons être l’un de ses copains de combat; nous apprenons finalement qu’il s’agit d’une IA conçue pour l’aider à surmonter ses sentiments à l’idée de voir ce copain mourir.

Une nuit, Caleb prend un travail criminel qui l’oblige à livrer une pochette à un endroit … qui se trouve être celui où le voyou de Liam met un Dolores inconscient dans une voiture. Caleb sait que quelque chose de louche se passe, mais il part après avoir remis les marchandises. Après son départ, Dolores se redresse et tue les hommes qui aidaient le voyou. Ensuite, elle dit au voyou qu’elle l’a rencontré quand il était «en vacances» – vraisemblablement dans le parc – et elle lui demande de lui donner le nom de la personne qui est vraiment en charge du gros ballon de Liam. Ensuite, un clone androïde du voyou se lève et Dolores tue le voyou d’origine. “Les vrais dieux arrivent”, prévient-elle, “et ils sont très en colère.”

Mais Dolores se bat alors avec un peu plus des sbires du voyou, et finit par saigner et boiter sous un viaduc. Et c’est là que Caleb la retrouve à la fin de l’épisode.

CHARLOTTE | Charlotte – ou plutôt Charlores – est PDG par intérim de Delos. Elle rencontre d’autres gros bonnets de l’entreprise et plaide pour le redémarrage de la production hôte. Ils sont horrifiés, mais elle blâme Bernard pour tout ce qui s’est passé dans les parcs et dit que tout va exploser.

BERNARD | Bernard travaille pour une entreprise de viande bovine et s’appelle Armand Delgado. Pendant son temps libre, il effectue des essais sur lui-même pour voir qui – si quelqu’un – a joué avec son code. Son dernier contact avec Dolores remonte à 92 jours, apprend-on.

Un jour, deux gars de l’usine de viande affrontent Bernard, l’appelant par son vrai nom. “Ce n’est pas ce qu’ils disent. C’est compliqué », dit-il lorsqu’ils évoquent ses crimes présumés. Ils l’étourdissent et il descend, avertissant que «quelque chose de très grave arrive pour vous tous» et qu’il ne peut pas l’arrêter ou sauver quiconque par lui-même. Quand ils n’arrêtent pas de le maltraiter, il dit tranquillement: «S’il vous plaît, ne les blessez pas trop», sort ensuite une sorte de gousset et appuie sur le bouton. Cela semble faire basculer un interrupteur; il se lève facilement et bat la morve des deux. Donc le gousset lui permet d’accéder à son hôte? Lorsque les deux hommes ont été neutralisés, Berhard appuie à nouveau sur le bouton et semble voir pour la première fois ce qu’il a fait. Il boite.

Plus tard, dans une ville balnéaire asiatique, Bernard donne beaucoup d’argent à un homme et dit qu’il cherche un ami. Il montre une carte et dit qu’il veut aller à Westworld; l’homme accepte de l’emmener sur son bateau.

MAEVE | Dans une scène post-générique, Maeve se réveille – comme si elle venait juste d’être activée – et se retrouve vêtue comme une femme dans les années 30 ou 40. Elle a un pistolet dans sa main et elle est très confuse. Il y a un mort sur le sol et un autre attaché à une chaise et bâillonné. Quand elle va à la fenêtre, elle semble être dans une ville européenne qui a été dépassée par les nazis; des bannières à croix gammée sont suspendues partout, et un convoi militaire roule à travers la ville alors que les soldats tourmentent les habitants. Ça doit être un autre parc, non?

Ça doit être un autre parc, non?