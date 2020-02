Récapitulatif de la première saison de «Altered Carbon»: épisode 1 – Anthony Mackie

HISTOIRES CONNEXES

Takeshi Kovacs, vous semblez être un tout nouvel homme.

Le héros d’Altered Carbon a un visage différent (avec l’aimable autorisation de la star Anthony Mackie, qui reprend le rôle créé par Joel Kinnaman), mais la même mission autoproclamée au début de la saison 2: trouver le chef rebelle Quellcrist Falconer, son amour, dont le sort sont inconnus alors que la première de la deuxième saison débute.

Mais le drame dystopique ne serait pas un drame dystopique s’il n’y avait pas plusieurs obstacles sur le chemin de Kovacs, y compris la perspective d’une nouvelle rébellion qui menace de prendre le dessus sur son ancien terrain de jeu: Harlan’s World. Passons en revue les points forts de “Phantom Lady”, qui – comme le reste de la saison 2 de huit épisodes d’Altered Carbon, a commencé à être diffusée sur Netflix aujourd’hui.

JOLIE À VOIR VOUS | Un chasseur de primes nommé Trepp (All Rise’s Simone Missick) entre dans un bar, à la recherche de Takeshi Kovacs. Poe est là, mais tout ce qu’il peut dire, c’est que son humain préféré est en «quête épique» pour trouver Quell. Bientôt, nous découvrons que la mémoire de Poe n’est plus ce qu’elle était – il est plutôt glitch – et il n’est pas censé être là: le barman le met à la porte en marmonnant une «IA voyous».

Bientôt, quelqu’un d’autre apparaît, cherchant à donner à Kovacs les crédits qu’il doit. Un combat éclate; finalement, il devient clair que Takeshi est en fait le chanteur qui se produit actuellement sur la scène de l’abreuvoir. Quand il se retrouve en difficulté, Trepp a le dos et lui propose un travail. Le seul problème? Le patron qu’elle représente est une méthamphétamine, ou l’un des élites de cet univers, riches, ne peut pas vraiment être tué. Kovacs refuse et s’éloigne, alors elle lui tire dans le dos.

UNE OFFRE QU’IL NE PEUT REFUSER | La conscience de Kovacs est animée dans le sous-programme virtuel, où le patron de la meth lui-même lui montre la nouvelle manche gonflée (alias corps) qui pourrait être la sienne s’il accepte d’être le garde du corps de la meth. (Note: la façon dont il peut invoquer des armes, comme Force, est plutôt bien, non?) Takeshi n’est pas intéressé… jusqu’à ce que la méthamphétamine dise qu’il sait où se trouve Quell. “Je peux vous montrer où elle est, et je peux vous payer assez cher, vous deux pouvez disparaître”, promet-il. Comme vous l’avez peut-être deviné, cela scelle l’accord.

Mais quand Kovacs arrive dans la capsule de ré-manches, c’est sous la contrainte. Il essaie de se débarrasser du mal des manches alors qu’il se rend compte qu’il y a des cadavres autour de lui. Et juste au moment où il s’approche du miroir, quelqu’un lui frappe la tête par derrière. Quand il a récupéré un peu, Kovacs se rend compte que tout le monde – y compris son nouveau patron – a été assassiné.

Kovacs active Poe, qui se rend compte qu’ils sont sur Harlan’s World, alias la vue du soulèvement original de Quell. Cela fait 30 ans que Takeshi n’y était pas. Et il ne peut pas savoir qui tirait sur son patron: Meths, en raison de leurs ressources presque illimitées. sont généralement assez intouchables. Mais s’il y a une chance qu’ils puissent trouver Quell, les raisons de l’ancien soldat, ils doivent le prendre; ils acceptent de rester sur la planète.

RENCONTREZ LE NOUVEAU BOSS | Pendant ce temps, le fondateur de Harlan’s World, Konrad Harlan, a démissionné, et sa fille Danica (Power’s Lela Loren) est aux commandes. La rébellion fomentée par Quell dure depuis des décennies, mais Danica a négocié un cessez-le-feu avec le nouveau chef du mouvement, Joshua Kemp. En privé, cependant, elle se demande si elle a fait le bon choix.

BIENVENUE À LA MAISON | Kovacs se dirige vers une réunion avec une vieille méthamphétamine du nom de Tanaseda Hideki (The Terror’s James Saito) qui est à la tête d’un syndicat du crime organisé. Le vieil homme dit qu’il n’a pas ordonné la mort des autres meths, puis avertit Kovacs que le temps change tout le monde – et cela a très bien pu aussi changer Quell.

Un Takeshi qui couve se fait un nouveau tatouage – un serpent – et retourne dans un entrepôt de drogue abandonné dans lequel il a fait irruption plus tôt dans l’épisode. Il allume l’émetteur de Poe, et l’IA exécute un programme qui fait que l’endroit ressemble à l’hôtel Nevermore de la saison 1, juste un peu plus terne. Bienvenue dans le nouveau hangout!

Plus tard, il parle à la mémoire de Quell, qui lui rappelle qu’il a déjà les informations qu’il cherche. «Tu as ta réponse, Tak. C’est au seul endroit que vous ne regardez pas. Nos corps savent des choses », murmure-t-elle. “Ressentez ce que vous avez ressenti, puis vous vous souviendrez de ce que vous avez vu.”

Alors il se remet à poignarder (!) Dans la poitrine où une partie du miroir brisé a percé sa peau, et la douleur a secoué un souvenir: Quell était la personne qui l’a attaqué quand il s’est réveillé dans la nacelle.

“Je ne suis pas là pour vous”, dit-elle dans le souvenir récemment récupéré, juste avant de plonger le morceau de verre susmentionné dans son pec.

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Notez la première via le sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec le reste de vos pensées!

polldaddy poll = 10511862]