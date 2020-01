Récapitulatif de la première saison de «Curb Your Enthusiasm» de la saison 10 – Notez-le!

HISTOIRES CONNEXES

L’assassin social est de retour en action! Bien que Larry David soit sans fatwa dans la première de la saison 10 de Curb Your Enthusiasm de dimanche, il trouve certainement de nouvelles façons de se faire un paria social.

La nouvelle année s’annonce radieuse pour Larry, mais vous savez ce que cela signifie – de nouveaux rivaux (Mocha Joe!), De nouveaux arguments (Susie!) Et un malentendu désastreux qui dégénère en folie.

Nous commençons à déambuler dans la rue avec Larry et Leon, et nonchalamment, Larry attrape un bâton de selfie d’un étranger et le prend en deux. Si nous connaissons Curb, cela reviendra définitivement pour le hanter.

Au gymnase, Larry appelle une connaissance pour avoir vérifié la race de son mari «afro-américain». “Vous aimez dire ça, n’est-ce pas?”, Demande-t-il. Dans quelques minutes, et Larry va juste Larry. Il dit ensuite à la copine de gym très enceinte qu’elle ne devrait pas courir sur un tapis roulant à cause du fœtus en elle. Qui grince déjà? Ne change jamais, LD.

De retour dans la rue, Larry renverse une ligne de scooters sans aucune raison. (Est-il très curieux ce soir?) Alors que Larry et Leon passent devant Mocha Joe’s, les deux têtes décident de prendre un café. Larry est vexé par la douceur du scone parce que “les scones sont censés être durs”. Peu de temps après, Larry porte une table bancale à l’attention de Joe. Ensuite, Larry se plaint de la température de son café. Larry dit qu’il fait froid, mais la patience de Joe a disparu depuis longtemps. Larry y plonge le nez pour prouver que le café est froid. “Sortez votre vieux chauve f – k!” Sept minutes plus tard et Larry a déjà été expulsé. C’est prettaaay, super prettaaay.

Lors d’un dîner, Richard Lewis décide de boycotter Mocha Joe à la suite du rodage de Larry. Une femme à la fête prend Jeff pour Harvey Weinstein, et je suis maintenant mort. (Récapitulatif, merci d’être venu.) Je suis ravivée par Susie marchant dans la pièce avec un chapeau idiot que Larry compare immédiatement à celui d’Abraham Lincoln. “Vous ne savez pas merde!”, Dit Susie, qui demande à Larry pourquoi il harcèle son amie au gymnase. “Fore score et il y a sept ans …”, récite Larry. L’homme est sur un enfer d’un rouleau.

Cheryl et Larry ont mis leur vieux numéro de ventriloque pour la fête, qui se termine par un baiser innocent. À la fin de leur série, Larry touche accidentellement la poitrine d’un serveur en essayant de fixer des cochons dans une couverture. Alors, ça va aussi revenir le mordre, non?

Larry va dire si longtemps à un invité à la fête, mais l’invité l’accuse de lui avoir fait un «grand au revoir» (lorsque vous ignorez une personne lors d’une fête toute la nuit et que vous venez avec un énorme geste en sortant) . Larry est ensuite enveloppé dans des plans de déjeuner qu’il ne veut vraiment pas respecter. “Je ne peux pas croire qu’il était au courant du grand au revoir!”, Confie-t-il à Cheryl. Après qu’il lui ait ramené à la maison, les deux partagent un autre baiser et se retrouvent au lit ensemble. Mais bien sûr, Larry trouve une autre table bancale dans la chambre de Cheryl, qui est la première chose dont il veut parler après le coït.

Le lendemain, Susie se méfie de l’offre gentille de Larry de conduire Cheryl chez elle, d’autant plus que Ted est hors de la ville. Pendant ce temps, Jeff veut éviter de jouer au golf avec une connaissance mutuelle qui est un partisan de Trump, ce qui donne une idée à Larry. Il se présente au déjeuner où il ne veut pas être, portant un chapeau MAGA. L’autre partie simule une raison de quitter presque immédiatement, ce qui plaît à Larry sans fin. Larry utilise à nouveau le chapeau Trump pour effrayer les gens loin de certains sièges de bar à sushi.

Plus tard, Larry voit Richard entrer dans Mocha Joe’s, ce qui force Larry à accuser son ami d’aller à l’encontre de son boycott. Larry est distrait quand il voit l’amie enceinte de Susie boire du café. Il est alors contrarié que le café de Richard ne soit pas assez chaud. Il lui fait même le nez-test. Joe bannit alors Larry à vie. «Marquez mes mots, Mocha Joe, et marquez-les bien. Je ne sais pas comment et je ne sais pas quand, mais j’exigerai la vengeance! “

Jeff demande à Larry pourquoi il portait un chapeau MAGA dans un restaurant de sushi, alors Larry commence à expliquer, mais son assistant entre alors qu’il dit, “… vous pouvez les attraper par le p-sy”, en plaisantant. Elle jette ensuite un coup d’œil à Jeff et dit: “Et vous êtes amis avec ce monstre?” Ce truc confondant Jeff-pour-Weinstein est de l’or. OR!

Larry retourne chez Joe le lendemain et dit qu’il va ouvrir un nouveau joint avec du café moins cher et de meilleurs grains. Ça va s’appeler Latte Larry! Est-ce la configuration de la saison 10?

Après une mauvaise connexion (Cheryl a inhalé trop de poudre de talc quand Larry l’a déposée là-bas), Cheryl se retrouve à l’hôpital. Susie les retrouve dans une chambre d’hôpital et découvre leur aventure secrète. Puisque Ted est en route pour visiter Cheryl, Larry sort de la pièce et BAM! tombe directement sur la femme enceinte qui tombe par terre. Elle maudit son nom alors qu’il continue de courir.

